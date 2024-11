Focus op US CPI inflatierapport

November 14, 2024 12:10

Traders en beleggers zijn gefocust op het Amerikaanse CPI-inflatierapport voor de maand oktober dat wordt vrijgegeven.

Nu de Amerikaanse dollar na de presidentsverkiezingen terrein wint en de kans op een renteverlaging in december is gedaald tot 62%, zullen economen het rapport onder de loep nemen om erachter te komen hoe de Federal Reserve haar monetaire beleid de komende maanden zou kunnen aanpassen.

US CPI-inflatie oktober 2024

Slechts enkele dagen na de overwinning van Donald Trump bij de presidentsverkiezingen, waar inflatie een van de belangrijkste debatonderwerpen was, werd het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics (BLS) het CPI-rapport van oktober vrijgeven. Economen voorspellen dat de totale CPI-inflatie in oktober met 2,6% op jaarbasis is gestegen, een stijging ten opzichte van september. De maandelijkse inflatie zal naar verwachting uitkomen op 0,2%, wat overeenkomt met de lezing van de voorgaande maand. De kern-CPI zal waarschijnlijk uitkomen op 3,3% op jaarbasis en in de wacht blijven staan.

De president van de Federal Reserve Bank of Minneapolis, Neel Kashkari, zei dat hij de overwinning op de inflatie niet zou willen uitroepen, maar merkte op dat er een goede reden was voor vertrouwen, en voegde eraan toe dat "als de inflatie vóór december opwaarts verrast, dat ons een pauze zou kunnen geven."

Tom Barkin, president van de Federal Reserve (Fed) Bank of Richmond, suggereerde dat "de inflatie onder controle zou kunnen komen of het risico zou kunnen lopen vast te komen te zitten boven de doelstelling van 2% van de Fed." Barkin zei dat "de Fed is begonnen met het proces van het herijken van de rentetarieven naar iets minder beperkende niveaus."

De groothandelsinflatie in Japan steeg in oktober

Volgens de gerapporteerde gegevens is de Japanse groothandelsinflatie in oktober in het snelste jaarlijkse tempo van het afgelopen jaar gestegen, omdat de zwakkere yen de invoerkosten voor sommige producten deed stijgen.

De Bank of Japan (BoJ) kondigde aan dat de prijsindex voor bedrijfsgoederen (CGPI), die de prijs meet die bedrijven elkaar in rekening brengen voor goederen en diensten, in oktober met 3,4% op jaarbasis is gestegen, waarmee de marktprognoses voor een stijging van 3,0% worden overtroffen.

Uit het rapport bleek dat bedrijven onder druk bleven staan door stijgende grondstofkosten, die de inflatie zouden kunnen opdrijven. Economen zeiden dat de cijfers van het rapport de centrale bank ertoe kunnen aanzetten de rente in december te verhogen.

Ex-Fed lid Mester ziet minder renteverlagingen in 2025

Loretta Mester, een ex-lid van het Federal Open Market Committee (FOMC), zei dat de Fed volgend jaar waarschijnlijk minder dan verwacht renteverlagingen zal doorvoeren. Tijdens een bankenconferentie in het Verenigd Koninkrijk zei Mester: "Volgend jaar zal het tempo van de verlagingen worden beïnvloed door waar ze het begrotingsbeleid zien. Mijn eigen mening is dat de markt gelijk heeft, ze zullen volgend jaar waarschijnlijk niet zoveel verlagingen hebben als werd aangenomen of verwacht in september."

Volgens de voorspelling van Mester zou de Fed de rente tijdens haar vergadering van december 2024 kunnen verlagen, maar zal zij volgend jaar waarschijnlijk met minder dan vier verlagingen doorgaan. De ex-president en CEO van de Federal Reserve Bank of Cleveland, die de voorkeur geeft aan de "havikachtige" aanpak, zei ook dat de Amerikaanse centrale bank een beter economisch beeld zou kunnen hebben na de eerste maanden van 2025, wanneer nieuw beleid van de regering-Trump zou worden ingevoerd.

Test uw handelsstrategieën op een risicovrije demo-rekening bij Admiral Markets

Bent u geïnteresseerd in het beoefenen van trading zonder uw geld te riskeren? Met een demo-handelsaccount van Admiral Markets kunt u handelen zonder risico in realistische marktomstandigheden. Klik op de onderstaande banner om vandaag nog een demo-rekening te openen:

Handel met een risicovrij demo-rekening Oefen met virtuele fondsen OPEN DEMO-REKENING

Over Admiral Markets

Admiral Markets is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.