Focus op rentebesluit van de Bank of Canada en het Japanse bbp

September 06, 2023 13:31

Het rentebesluit van de Bank of Canada (BoC) en het Japanse bbp-rapport over het tweede kwartaal van het jaar behoren tot de belangrijkste financiële gegevens voor de rest van deze week.

Saoedi-Arabische mediabronnen meldden dat de autoriteiten van het Koninkrijk besloten hebben om de vrijwillige verlaging van 1 miljoen vaten per dag te verlengen tot het einde van het jaar. Brent sprong op het nieuws voor het eerst sinds november 2022 boven de 90 dollar per vat.

In de Verenigde Staten zei de voorzitter van de Fed van Cleveland, Loretta Mester, tegen verslaggevers van Börsen-Zeitung dat "we misschien een beetje hoger moeten gaan, dat we de beleidsrente misschien wat meer moeten verhogen." Het lid van het bestuur van de Federal Reserve zei dat er nog tijd is om de situatie te evalueren tot de volgende vergadering. Mester voegde er ook aan toe dat "als we uiteindelijk de rente te veel verhogen en de economie meer dan nodig aan momentum verliest, we de rente kunnen verlagen."

Rentebesluit van de BoC

Het bestuur van de BoC maakt naar verwachting woensdagmiddag zijn rentebesluit bekend. Marktanalisten suggereren dat de centrale bank van Canada de rente na zijn bestuursvergadering waarschijnlijk ongewijzigd zal laten. Financiële gegevens uit Canada suggereren dat de lokale economie is begonnen te vertragen na 10 renteverhogingen over een periode van 16 maanden.

Economen van ING schreven in een rapport dat "de Canadese economie in het tweede kwartaal verrassend is gekrompen, waarbij de consumentenbestedingen sterk vertraagden en de investeringen in woningen instortten. Samen met een afkoelende arbeidsmarkt zou dit de inflatievrees van de Bank of Canada moeten wegnemen en moeten leiden tot een ongewijzigd besluit op 6 september."

China en de eurozone geconfronteerd met economische vertraging?

In ander nieuws vrezen analisten van Goldman Sachs dat China te maken kan krijgen met een "meer aanhoudende vertraging", vergeleken met degene die de Japanse economie de afgelopen jaren heeft beïnvloed. Volgens hun rapport wordt "China geconfronteerd met uitdagingen op korte en lange termijn vanuit zijn vastgoedmarkt en demografische vooruitzichten. Hoewel een 'plotselinge stop' onwaarschijnlijk blijft, zien we risico's van een meer aanhoudende vertraging in Japanse stijl."

Vertraging lijkt niet alleen voor China, maar ook voor de eurozone een sleutelwoord te zijn. Aangezien het bestuurslid van de ECB, Francois Villeroy de Galhau, zei dat "er vertraging is, maar geen recessie. We moeten de inflatie tussen nu en 2025 terugbrengen tot 2%. In onze strijd tegen de inflatie telt het handhaven van de rente voor een voldoende lange periode nu voor meer dan verdere significante stijgingen."

Japan BBP Q2 2023 Rapport

Donderdagavond publiceert de Japanse overheid cijfers over de groei van de economie in het tweede kwartaal van 2023. Economen suggereren dat de Japanse bbp-groei waarschijnlijk uitkomt op 1,3% op kwartaalbasis en op 5,5% op jaarbasis.

Voorlopige gegevens die drie weken geleden werden vrijgegeven, toonden aan dat 's werelds op twee na grootste economie zijn bbp in die periode met een geannualiseerde 6% zag groeien. Economen hadden opgemerkt dat de zwakke Japanse yen de export stimuleerde, terwijl de dalende grondstoffenprijzen ook een rol speelden in de aanzienlijke expansie van de economie.

