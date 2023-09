Fed, BoE en BoJ beslissen over rentetarieven

September 20, 2023 13:57

Het besluit over rentetarieven wordt deze week een populaire zoekterm, aangezien de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), de Bank of England (BoE) en de Bank of Japan (BoJ) naar verwachting hun beslissingen over hun monetaire beleid zullen bekendmaken.

De BoE kreeg eerder op de ochtend goed nieuws toen uit een rapport van het Office for National Statistics (ONS) bleek dat de totale inflatie in augustus daalde tot 6,7%. Opgemerkt moet worden dat economen een stijging tot 7,0% hadden voorspeld. De dalende inflatiecijfers, waardoor de BoE de rente niet zou kunnen verhogen, dwongen het pond naar een dieptepunt van vier maanden ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

De People's Bank of China (PBoC) hield de rente on hold in lijn met de verwachtingen van economen, omdat de verzwakkende yuan en de versterkkende economie het mogelijk maakten om de implementatie van verdere versoepeling van het monetaire beleid uit te stellen.

Rentebesluit van de Fed

Het bestuur van de Fed maakt naar verwachting later vandaag zijn rentebesluit bekend. Marktanalisten suggereren dat de Amerikaanse centrale bank haar rentetarieven on hold zal houden, hoewel de inflatie op een niveau boven de doelstelling blijft. Het hoofd van de Fed, Jerome Powell, herhaalde tijdens zijn opmerkingen in Jackson Hole dat nog een renteverhoging de inflatie naar het gewenste niveau zou kunnen brengen.

Uit een enquête van Reuters bleek dat 95% van de ondervraagde economen voorspelde dat de Amerikaanse centrale bank de federal funds rate in het huidige bereik van 5,25% -5,50% zou houden. De CME FedWatch Tool toont ook een kans van 99% dat de rente op het huidige niveau wordt gehandhaafd. De beleidsmakers van de Fed hebben de neiging om elke opmerking met betrekking tot een renteverlaging af te wenden en erop aan te dringen dat de leenkosten langer hoger kunnen blijven.

BoE Rentebesluit

Donderdag is het de beurt aan de BoE om zijn rentebesluit bekend te maken. De Britse economie lijkt op de rand van een recessie te staan, omdat de groeicijfers niet bemoedigend lijken te zijn en consumenten proberen hun budgetten aan te passen aan hogere prijzen en tarieven.

Volgens de voorspellingen van economen zal het Monetary Policy Committee (MPC) van de BoE naar verwachting overwegen de rente met 25 bp te verhogen, waardoor het monetaire beleid nog verder wordt verkrapt. Recente inflatiecijfers kunnen echter een rol spelen bij de beslissing.

Eerder deze maand zei de gouverneur van de BoE, Andrew Bailey, dat de bank veel dichter bij het beëindigen van de verkrappingscyclus is. Catherine Mann heeft echter gewaarschuwd voor elke pauze met Citi-analisten die suggereren dat "Mann's expliciete pushback tegen een pauze, en gekoppelde berisping van meerderheids-MPC-oordelen, een teken is van een interne discussie die tegen haar in beweegt. Een pauze is dus, denken wij, onderdeel van de discussie."

BoJ Rentebesluit

Tenslotte zal de raad van bestuur van de Bank of Japan bijeenkomen om te beslissen over de koers van haar monetaire beleid. Economen die bekend zijn met het beleid van de BoJ suggereren dat het bestuur de rente in deze vergadering niet zal verhogen en voegen eraan toe dat de Yield Curve Control (YCC) waarschijnlijk zal worden gehandhaafd.

De BoJ heeft niet het patroon gevolgd van het verhogen van de rente zoals de Fed en de ECB doen, maar sommige van zijn beleidsmakers zijn begonnen met het noemen van de noodzaak om de monetaire stimulans te verminderen die de Japanse economie in het vorige decennium ondersteunde.

In zijn opmerkingen vorige week merkte gouverneur Kazuo Ueda op dat de centrale bank van Japan tegen het einde van het jaar over voldoende gegevens zou kunnen beschikken die haar zouden helpen beslissen of het negatieve rentebeleid al dan niet moet worden beëindigd.

