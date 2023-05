Focus op Fed, ECB-rentebesluiten en NFP-rapport

Mei 03, 2023 14:25

De Amerikaanse Federal Reserve (Fed) en de Europese Centrale Bank (ECB) zullen naar verwachting respectievelijk vandaag en morgen hun rentebesluiten bekendmaken. De vergadering van de raad van bestuur van de Fed wordt overschaduwd door zorgen over de regionale banksector die dit weekend nog een klap te verduren kreeg toen JPMorgan ingreep om de geplaagde First Republic Bank over te nemen.

De week die begon met een onverwachte renteverhoging door de Reserve Bank of Australia (RBA) wordt afgesloten met het Amerikaanse Nonfarm Payrolls-rapport, dat waarschijnlijk een waardevol inzicht zal geven in hoe de arbeidsmarkt reageert op de verkrappingsstrategie van het monetaire beleid van de Fed.

De Regional Economic Outlook van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor het Midden-Oosten, Centraal-Azië en Noord-Afrika suggereerde dat "de economische groei in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Centraal-Azië in 2023 zal vertragen, wat de noodzaak onderstreept om structurele hervormingen te versnellen." Het IMF-rapport zei dat "de reële bbp-groei in het Midden-Oosten en Centraal-Azië naar verwachting zal dalen tot 2,9% in 2023, van 5,3% vorig jaar, voordat het verbetert tot 3,5% in 2024."

Rentebesluit van de Fed

Woensdagavond maakt de Fed zijn rentebesluit bekend. De CME FedWatch Tool geeft een kans van 86,1% (woensdagochtend) dat de Fed zijn referentierente met 25 basispunten verhoogt. Omdat veel marktanalisten suggereren dat een renteverhoging wordt verwacht, zullen economen de verklaring van het Federal Open Market Committee (FOMC) onderzoeken op tekenen van een aanstaande verkrappingspauze van het monetaire beleid.

De economen van ING merkten in hun rapport op dat "een ongewijzigd besluit als zeer dovish zou worden gezien het Fed-commentaar van de afgelopen weken. Het zou suggereren dat de Fed nieuws heeft ontvangen dat de nieuwste bankenspanningen grote problemen veroorzaken, en dit zou de katalysator zijn voor een sterk zwakkere dollar en lagere rendementen op staatsobligaties. We geloven nog niet dat we er zijn. Niettemin sluiten de onzekerheid en nervositeit die bankspanningen veroorzaken een zeer hawkish 50bp-stijging uit. We voorspellen een stijging van 25 bp op 3 mei, wat de consensus is."

ECB-Rentebesluit

Het rentebesluit van de ECB volgt donderdagmiddag. De centrale bank van de eurozone zal waarschijnlijk de leenkosten verhogen, waarbij economen ruziën tussen een renteverhoging van 25 of 50 basispunten. De consumentenprijzen in de landen van de eurozone stegen in april met 7% op jaarbasis, 0,1% meer dan de 6,9% in maart.

Marktanalisten van ANZ bank schreven in een rapport dat "de ECB nog niet in staat is om te overwegen haar verkrappingscyclus te pauzeren. We voorspellen deze week een rentestijging van 25 bp, omdat de ECB de vertraagde effecten van eerdere renteverhogingen, recente onrust in het bankwezen en verdere verkrapping in evenwicht brengt. Het is duidelijk dat als de kerninflatie op jaarbasis nog steeds hoger wordt en zowel de bancaire kredietvoorwaarden als de kredietverlening goed standhouden, de ECB zou kunnen kiezen voor een stijging van 50 bp."

Analisten van ING suggereerden dat "inflatiegegevens duidelijk de noodzaak benadrukken om door te gaan met stijgen, maar met het zwakker dan verwachte bbp-groeirapport van vorige week en de zwakke kredietgroei en de vraag naar leningen van vandaag, is de reden voor het vertragen van het tempo en de omvang van renteverhogingen sterker geworden."

Amerikaanse Nonfarm Payrolls rapport van april

Een andere belangrijke datarelease is het Amerikaanse Nonfarm Payrolls-rapport op vrijdag. Het Bureau of Labour Statistics (BLS) zal het rapport publiceren dat de toestand van de arbeidsmarkt laat zien en door de bestuursleden van de Fed in aanmerking wordt genomen bij het nemen van beslissingen over monetaire beleidsaanpassingen. Economen suggereren dat de Amerikaanse economie in april 160.000 banen heeft toegevoegd.

Wells Fargo-analisten die commentaar gaven op de Job Openings and Labor Turnover Survey (JOLTS) voor maart, gepubliceerd op dinsdag, merkten op: "De arbeidsmarkt blijft krap met openingen en stops, nog steeds boven het niveau van vóór de pandemie en onvrijwillige scheidingen die net terugkeren naar wat er in 2018-2019 heerste. Maar er tekent zich een duidelijke trend af en we verwachten dat de vraag naar arbeid de komende maanden zal blijven afnemen. We kijken uit naar een nieuwe stap terug in het tempo van de banengroei in het werkgelegenheidsrapport van vrijdag, met meer zwakte later dit jaar en in 2024.

