Wat zijn exit- en entry punten bij trading?

Juli 07, 2022 16:13

In dit artikel leert u de definitie van exit- en entrypunten in Forex-analyse en hoe handelsnieuwsgebeurtenissen uw beslissingen kunnen beïnvloeden. Lees verder voor een breed overzicht van:

Wat zijn uit- en instappunten

Technische analyse

Fundamentele analyse

Positioneringsbeslissingen

Zodra u begint te leren over Forex trading, is een van de eerste onderwerpen waarover u zult lezen exit- en entry punten. Dit zijn de prijsniveaus waarop u een transactie opent en een transactie sluit, en er zijn verschillende manieren om deze beslissing te benaderen.

Zoals u kunt zien in de onderstaande voorbeeldafbeelding van een lopende order, zijn er twee kolommen onder het valutapaarsymbool en het type order. Aan de linkerkant is de informatie van het toegangspunt waar u de prijs en stop loss-niveaus invoert. Aan de rechterkant vindt u de informatie over het exitpunt, waar u uw stop limit prijs en andere informatie zoals de vervaldatum van uw transactie toevoegt. Deze niveaus vormen uw handelsbeslissing.

Bron: Screenshot van Admirals MetaTrader 5 orderpaneel.

Handelsbeslissingen nemen

De handelsbeslissingen die u neemt, zijn sterk afhankelijk van uw handelsplan, risicobereidheid en het type analyse dat u tijdens uw handelsreis toepast. Aangezien Forex trading beslissingen aan de individuele handelaar zijn, is het slim om zoveel mogelijk te leren over analyse.

U hoort eindeloze meningen over in- en uitstappunten van andere traders en analisten, maar de uiteindelijke beslissing is aan u om te nemen, dus leren over technische en fundamentele analyse is de beste manier om te plannen en vervolgens zelf te beslissen.

Soorten analyses

Technische analyse

Analyse kan puur statistisch zijn. Dit omvat Technische Analyse, die verschillende soorten grafiektools heeft die onder andere kooptrends, ondersteunings- en weerstandsniveaus en momentum laten zien. In elk type grafiek is er een belangrijke aanname: de hele geschiedenis van de prijsgegevens, bewegingen en eventuele invloeden op de prijs zijn opgenomen in de grafiek en het huidige prijsniveau.

Technische analyse is nuttig omdat grafieken helpen om marktbewegingen te visualiseren tijdens het volgen van prijsrichtingen. Vergeet niet dat de hoeveelheid gegevens enorm is en miljoenen transacties weerspiegelt die bestaan uit prijsacceptatie en afwijzing van onderliggende activa, dus het visualiseren van marktbewegingen met candlesticks of lijngrafieken is een essentieel onderdeel van trading.

Fundamentele analyse

Analyse kan zich ook richten op marktsentiment en economische prestaties. Dit omvat Fundamentele Analyse en handelsgebeurtenissen zoals aankondigingen van bbp-groei door de statistische afdelingen van de overheid.

Het is verstandig om grote nieuwsaankondigingen in de gaten te houden, zelfs als u de voorkeur geeft aan technische analyse. Hoewel u misschien niet alle nieuwsaankondigingen kunt bijhouden, zijn er rood gemarkeerde gebeurtenissen op de Admirals Forex Kalender die marktbewegend kunnen zijn en volatiliteit kunnen veroorzaken als de resultaten niet in overeenstemming zijn met de verwachtingen.

Veel traders geven de voorkeur aan fundamentele analyse omdat deze het macro-economische verhaal vertelt. Elke valuta is afhankelijk van de onderliggende economische prestaties, dus traders die fundamentele analyses en handelsnieuwsgebeurtenissen volgen, 'stemmen' in zekere zin over de sterkte of zwakte van de valuta ten opzichte van de nationale economische prestaties.

Het ideaal is om fundamentele analyse te combineren met technische analyse vanwege de overlappende gebieden, het is alsof u beide ogen gebruikt om te zien. Handelsnieuwsgebeurtenissen kunnen marktbewegingen verklaren en worden vaak weerspiegeld in de overeenkomstige grafiekbewegingen.

Voorbeeld van het combineren van technische en fundamentele analyse

Stel u bijvoorbeeld voor dat u een trader bent die 100% vertrouwt op pure technische analyse. Het goudspot / USD-instrument XAUUSD begint te dalen op de grafiek die u bekijkt. Waarom gebeurt dit? Als een puur technische analyse trader zou u kunnen denken dat goud net oververkocht was of er niet in slaagde om door een prijsweerstandsniveau te breken.

Zonder dat u het weet, heeft de Federal Reserve zojuist zijn belangrijkste renterichtlijnen verhoogd en andere traders hebben besloten om goud te verkopen ten gunste van het kopen van USD-valutaparen in plaats daarvan. Omdat de beslissingen van de Federal Reserve zo invloedrijk zijn, kan er op langere termijn een effect zijn op goudactiva omdat de USD aantrekkelijker wordt als een safe haven aankoop. Als u als pure technische analyse trader niet op de hoogte was van de beslissing van de Fed, mist u misschien de kans om de impact van monetaire verkrapping op langere termijn in te prijzen.

Uit- en instappunten worden ook wel posities innemen genoemd.

Positioneringsbeslissingen

Als trader is uw benadering van positionering een van de belangrijkste dingen om over na te denken. Enkele belangrijke vragen die u zichzelf moet stellen zijn:

Geef ik de voorkeur aan korte of lange termijn posities?

Hoeveel tijd heb ik om mijn transacties te controleren?

Welke instrumenten ken ik het beste en voel ik me het prettigst bij?

Ben ik op de hoogte van de laatste marktinformatie over mijn handel?

Wat vertelt mijn onderzoek mij?

Wat is mijn handelsplan?

De antwoorden op deze vragen kunnen u veel vertellen over het type trader dat u zou kunnen worden zodra u wat ervaring op de financiële markten opdoet.

Aanvullende bronnen

