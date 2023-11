ECB zal balans waarschijnlijk eerder inkrimpen dan verwacht

November 29, 2023 14:24

Opmerkingen van de bestuursleden van de Europese Centrale Bank over de inkrimping van de balans van de bank leidden tot discussies onder economen, aangezien de "langere rentetarieven" in het euroblok een blijvertje zouden kunnen zijn.

De Nieuw-Zeelandse dollar steeg met 1% en bereikte het hoogste punt in vier maanden, hoewel de RBNZ haar leenkosten in de wacht hield, omdat het bestuur van de centrale bank opmerkte dat "als de inflatiedruk sterker zou zijn dan verwacht, de OCR waarschijnlijk verder zou moeten stijgen."

Later vandaag zal het Amerikaanse Bureau of Economic Analysis (BEA) voorlopige gegevens bekendmaken over de bbp-groei in het derde kwartaal van 2023, die naar verwachting 5% op jaarbasis zal bedragen.

Donderdag publiceert Eurostat zijn voorlopige rapport over de consumentenprijsinflatie voor de maand november. Marktanalisten verwachten dat de totale inflatie op jaarbasis zal uitkomen op 2,7%.

ECB-beleidsmakers bespreken inkrimping van de balans

Het bestuurslid van de ECB, Joachim Nagel, zei dat de centrale bank van de eurozone haar balans zou moeten verkleinen, wat zou kunnen worden gedaan door hoeveelheden obligaties te verkopen die daar de afgelopen jaren zijn opgeslagen. Economen suggereren dat het inkrimpen van de balans van de ECB het marktaanbod zou vergroten en zou suggereren dat de rentetarieven langer hoger zullen blijven, waardoor de eenheidsmunt ten opzichte van de Amerikaanse dollar sterker wordt.

Het hoofd van de ECB, Christine Lagarde, zei voor het Europees Parlement (EP) dat de bank zou kunnen overwegen om de inkrimping van de balans te versnellen door de laatste obligatieaankopen eerder dan gepland te beëindigen. Sommige beleidsmakers van de ECB hebben zich voor een dergelijke actie uitgesproken, omdat zij van mening zijn dat de obligatieaankopen de inflatiedruk in het euroblok voeden. Opgemerkt moet worden dat de Federal Reserve en de Bank of England zijn gestopt met het kopen van obligaties.

Deutsche Bank voorspelt renteverlagingen van de Fed met 175 basispunten in 2024

Analisten van Deutsche Bank (DB) suggereerden in een rapport dat de Fed haar rentetarieven in 2024 met 175 basispunten zou kunnen verlagen. Meer specifiek voorspellen economen van de DB dat het Fed-bestuur de rente tijdens zijn vergadering van juni 2024 met 50 basispunten zal verlagen, terwijl de overige verlagingen met 125 basispunten in de tweede helft van het jaar zullen worden gespreid.

Het door Reuters gepubliceerde rapport vermeldt dat de Amerikaanse economie in de eerste helft van volgend jaar waarschijnlijk met een milde recessie te maken zal krijgen, en voegt eraan toe dat "we zien dat de economie in de eerste helft van het jaar een zwakke periode doormaakt, wat resulteert in een agressiever verlagingsprofiel vanaf het midden van het jaar." DB-analisten suggereren dat het werkloosheidspercentage in de Verenigde Staten zou kunnen stijgen tot 4,6%, maar merken op dat als de economie veerkrachtiger blijkt te zijn dan verwacht, de Fed minder zou kunnen verlagen.

PBoC zegt dat de Chinese economie verbetert

De gouverneur van de People's Bank of China, Pan Gongsheng, zei dat de Chinese economie aan kracht blijft winnen terwijl de inflatie van de consumentenprijzen een dieptepunt bereikt. Het hoofd van de PBoC suggereerde dat het land zich zou moeten concentreren op het vormen van nieuwe groeimotoren en merkte op dat het bereiken van duurzame groei in 2024 mogelijk is.

In zijn opmerkingen zei Pan Gongsheng dat de PBoC het voor financiële instellingen gemakkelijker zou maken om zaken te doen in China en benadrukte hij dat het monetaire beleid van de centrale bank accommoderend zou blijven.

