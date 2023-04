Chinese CPI bereikt 18-maands dieptepunt in maart

April 11, 2023 14:32

Bij het hervatten van de marktactiviteiten na de paasvakantie, verraste het Chinese CPI-inflatierapport van maart analisten, die niet hadden verwacht dat de consumenteninflatie een dieptepunt van 18 maanden zou bereiken.

Een eerder vandaag gepubliceerd rapport van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) suggereerde dat de rente waarschijnlijk zou terugvallen naar het niveau van vóór de coronapandemie zodra de inflatie onder controle is. Het IMF zal naar verwachting later vandaag zijn nieuwste World Economic Outlook en Global Financial Stability Report publiceren.

China CPI inflatie in maart

Het Nationaal Bureau voor de Statistiek (NBS) in China maakte bekend dat de CPI-inflatie in maart uitkwam op 0,7% op jaarbasis. Het cijfer was lager dan de 1% die marktanalisten hadden verwacht. Economen die met CNBC spraken, zeiden dat "het Chinese inflatierapport van maart suggereert dat de Chinese economie een desinflatieproces loopt, wat wijst op een grotere ruimte voor versoepeling van het monetaire beleid om de vraag te stimuleren."

De producentenprijsindex van het land daalde op jaarbasis met 2,5%, in lijn met de verwachtingen van economen.

Ueda van de BoJ: Flexibiliteit in monetair beleid

De nieuwe gouverneur van de Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, benadrukte dat hij het monetaire beleid van de centrale bank flexibel zou sturen en nauw zou communiceren met de Japanse regering. Ueda benadrukte de verhoogde economische onzekerheid en voegde eraan toe dat het niet onmiddellijk nodig was om een gezamenlijke verklaring van de regering en de BOJ over de inflatiedoelstelling van 2% te herzien.

Het nieuwe hoofd van de BoJ suggereerde dat het "heel goed mogelijk is om een duurzaam prijsdoel te bereiken naarmate de loongroei sterker wordt", en voegde eraan toe dat er positieve tekenen in de prijzen verschijnen.

IMF: Bereid je voor op een lage wereldwijde economische groei

De voorjaarsvergadering van de Wereldbank en het IMF is al aan de gang in Washington. In haar opmerkingen zei het hoofd van het IMF, Kristalina Georgieva: "Met toenemende geopolitieke spanningen en nog steeds hoge inflatie blijft een robuust herstel ongrijpbaar."

Georgieva suggereerde dat de wereldwijde economische groei de komende 5 jaar rond de 3% zou blijven. Als haar projecties uitkomen, zou dit de laagste wereldwijde economische groei zijn die in de afgelopen 33 jaar is geregistreerd en ver onder het cijfer van 3,8% in de afgelopen twintig jaar. Het IMF voorspelt dat 9 van de 10 geavanceerde economieën dit jaar een daling van de groei zullen laten zien. Integendeel, China en India zullen waarschijnlijk goed zijn voor 50% van de wereldwijde economische groei van dit jaar.

Een ander gespreksonderwerp met betrekking tot de vergadering is de actualisering van de missieverklaring van de Wereldbank en de versterking van haar leencapaciteit.

TDS: WTI kan + $90 bereiken in H2 2023

De centrale banken houden rekening met de energieprijzen bij het wijzigen van hun monetair beleid. De olieprijzen stegen de afgelopen dagen toen de OPEC+ productieverlagingen aankondigde. Uit een maandag gepubliceerd rapport van TD Securities (TDS) bleek dat zijn economen optimistisch zijn over de olieprijzen voor de tweede helft van het jaar. "Ondanks de hangende economische zwakte in de westerse wereld, zijn we van mening dat de combinatie van OPEC+ verlagingen, lage Amerikaanse oliecomplexvoorraadniveaus en de aanstaande sterke toename van de Chinese vraag WTI in de tweede helft van het jaar naar het + $90 gebied zal sturen, met Brent niet ver van de driecijferige grens," schreven ze in hun rapport.

Hetzelfde TDS-rapport merkte op dat "ruwe olie blijft vasthouden aan de sterke winsten die onlangs zijn geboekt, omdat de markt zich richt op de EIA-gegevens die brede voorraadtrekkingen en de onverwacht grote OPEC+ productieverlagingen laten zien."

