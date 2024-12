Britse salarisgroei stelt renteverlagingsplannen BoE ter discussie

December 17, 2024 17:37

Uit een rapport van het Britse Office for National Statistics (ONS) blijkt dat de gemiddelde salarissen, zowel inclusief als exclusief bonussen, in de drie maanden tot oktober met 5,2% per jaar zijn gestegen. Analisten van ONS merkten op dat “na een gestage vertraging van meer dan een jaar, de groei van de lonen exclusief bonussen in de laatste periode licht is toegenomen, gedreven door een sterkere groei van de lonen in de particuliere sector.” Uit het rapport blijkt dat het Britse pond dinsdagochtend sterker werd ten opzichte van de Amerikaanse dollar, omdat analisten hun verwachtingen voor een renteverlaging door de BoE bijstelden.

Beleggers bereiden zich voor op de rentebesluiten van grote centrale banken, waaronder de Bank of England (BoE) en de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), die later deze week bekend worden gemaakt.

Bitcoin steeg maandag boven de $ 107.000 als gevolg van de opmerkingen van Donald Trump over plannen om een Amerikaanse strategische bitcoinreserve te creëren, vergelijkbaar met de strategische oliereserve.

VK CPI-rapport november 2024

Woensdagochtend publiceert het Office for National Statistics (ONS) het Britse CPI-inflatierapport voor de maand november. Economen verwachten dat de Britse CPI op jaarbasis op 2,6% zal uitkomen, terwijl ze op maandbasis een cijfer van 0,1% verwachten. Verwacht wordt dat het inflatiecijfer voor de dienstensector de aandacht zal trekken, aangezien het de afgelopen maanden rond de 5% schommelde, wat de beleidsmakers van de BoE ertoe aanzet de rente ongewijzigd te laten.

Het rapport zal van belang zijn nu de Bank of England (BoE) zich voorbereidt op haar monetaire beleidsvergadering op ‘Super Thursday’. Marktanalisten suggereren dat de Britse centrale bank de leenkosten niet zal wijzigen en voorspellen drie renteverlagingen van 25 basispunten in 2025.

Lagarde: ECB bijna bij het behalen van de doelstelling

Het hoofd van de ECB, Christine Lagarde, zei maandag dat de centrale bank haar inflatiedoelstelling bijna heeft bereikt. De Franse politicus en bankier merkte op dat “de vroegere neiging om de rentetarieven voldoende restrictief te houden, niet langer gerechtvaardigd is.” Lagarde gaf commentaar op de inflatiecijfers van de dienstensector en zei dat deze de afgelopen maanden zijn gedaald.

Terwijl de ECB wacht op de updates over de tarieven van Donald Trump, suggereerde Christine Lagarde dat de economische groei van de eurozone waarschijnlijk getroffen zou worden door de protectionistische maatregelen van de VS. Marktanalisten voorspellen een nieuwe renteverlaging door de ECB in januari, aangezien de economie van het eurogebied worstelt, waarbij Duitsland en Frankrijk de grootste boosdoeners zijn.

Reuters: China gaat begrotingstekort in 2025 verhogen

Uit een vandaag gepubliceerd rapport van Reuters blijkt dat de Chinese autoriteiten bereid zijn het begrotingstekort van het land in 2025 te verhogen tot 4%. Deze maatregel zou de economische groei moeten stimuleren, aangezien de Chinese economie het afgelopen jaar in de problemen zat en probeerde het groeiniveau van vóór de pandemie te bereiken.

Volgens Reuters zou een toename van het tekort met 1% gelijk staan aan een bestedingscapaciteit van 179,4 miljard dollar. Bronnen bij het medium merkten op dat de Chinese autoriteiten een proactiever begrotingsbeleid willen voeren, terwijl verslaggevers van Reuters eraan toevoegden dat “meer stimuleringsmaatregelen zullen worden gefinancierd door de uitgifte van speciale obligaties buiten de begroting.”

Opgemerkt dient te worden dat de doelstelling voor economische groei in 2025 nog steeds op 5% staat. Sommige economen hebben gesuggereerd dat deze doelstelling voor volgend jaar lager moet worden vastgesteld, aangezien de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump voorstander is van het opleggen van tarieven op Chinese importproducten.

