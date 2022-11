Britse prijzen stijgen met 11,1% in oktober. Wat zijn de volgende stappen van de BoE?

November 16, 2022 16:55

De inflatie in het Verenigd Koninkrijk steeg in oktober tot 11,1 procent, vergeleken met 10,1 procent in september, wat een hoogtepunt in 41 jaar markeert dankzij de energieprijzen. Wat betekent dit voor de Bank of England (BoE)?

In de vergadering van november stemde de BoE met een meerderheid van 7-2 voor het verhogen van de renteverwachting naar 3 procent, een stijging van 0,75 procent. Slechts twee leden van de commissie stemden voor een renteverhoging onder de 0,75 procent en de laatste inflatiecijfers zouden meer gewicht kunnen toevoegen aan het argument voor grotere verhogingen tijdens de volgende vergadering op 15 december.

Het streefpercentage van 2 procent inflatie is op het moment van schrijven ver weg en het kan nog enkele maanden van aanhoudende renteverhogingen duren om een prijsdaling te zien. Hoewel de groei de afgelopen maanden is vertraagd, is de arbeidsmarkt nog steeds een sterk punt. Ironisch genoeg zou dit kunnen bijdragen aan de algehele inflatie, omdat de vraag van de consument kan voldoen aan de stijgingen van de prijzen van leveranciers.

Sinds het vertrek van het VK uit de Europese Unie beperken douanerechten op invoer uit het blok de toegang van consumenten tot goedkopere goederen en diensten, wat de inflatoire druk vergroot.

Als er in december nog een grote sprong in het rentebeleid van de BoE komt, zou dit de waarde van het GBP ten opzichte van een sterke Amerikaanse dollar kunnen ondersteunen, omdat het belangrijkste rentetarief van het Verenigd Koninkrijk het huidige tarief van de Federal Reserve van 4 procent zou benaderen.

CAD

In ander inflatienieuws zal Canada vandaag zijn inflatiecijfer op jaarbasis voor oktober bekendmaken. Eerder op het niveau van 6,9 procent ziet de marktconsensus het cijfer ongewijzigd op 6,9 procent. Als er iets onverwachts in de resultaten is, kan dit van invloed zijn op de CAD-valutaparen en mogelijk het volgende rentebesluit van de Bank of Canada (BoC). De BoC verhoogde de kortlopende daggeldrente in oktober naar 3,75 procent en de volgende vergadering is op 7 december. De centrale bank van Canada voorspelt dat de wereldwijde groei in 2023 zal vertragen tot 1,5 procent, en dit zou ook een factor kunnen zijn in haar beslissing van december.

AUD

Australië maakt donderdag de laatste werkloosheidscijfers over oktober bekend. Eerder op het niveau van 3,5 procent verwacht de marktconsensus dat het resultaat op het niveau van 3,6 procent ligt. Alles boven of onder de consensus kan de AUD-valutaparen bewegen.

