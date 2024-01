Handelen in Boeing versus Airbus: rivaliteit in de lucht

Januari 15, 2024 12:41

Nog maar een paar dagen geleden bracht een ongeval met een Boeing 737 Max 9 van Alaska Airlines, dat gelukkig geen significante impact had op de gezondheid van passagiers, de namen naar voren van luchtvaartbedrijven zoals Boeing en Airbus. De grootste rivalen in de specifieke industrie.

Het incident leidde tot discussie over de producten van Boeing en leidde ertoe dat de aandelenwaarde van Boeing 2 dagen op rij te dalen. In dit artikel krijgen beginnende handelaren de kans om meer te weten te komen over Boeing en Airbus, wat hen zou kunnen helpen een mening te vormen over het handelen in bedrijven in de luchtvaartindustrie.

Alaska Airlines 737 Max 9 cabinepaneel doet Boeing aandelen dalen

Laten we, voordat we de prestaties van Boeing bekijken, eens kijken wat er is gebeurd met de Alaska Airlines vlucht. Volgens berichten in de media blies een cabinepaneel halverwege de vlucht uit. Het werd gebruikt om een nooduitgang te vullen die in het vliegtuig was ingebouwd, maar niet vereist was door Alaska Airlines. Hierdoor ,kwam het leven van de passagiers in gevaar. Piloten slaagden er echter in het vliegtuig terug naar de luchthaven te vliegen zonder verlies van mensenlevens of aanzienlijke verwondingen onder de passagiers.

Bezorgdheid over vluchtbeveiliging doet Boeing pijn

Het incident was niet het eerste met betrekking tot het 737 Max-model. Twee ongevallen met het 737 Max 8-model in 2018 en 2019 resulteerden in een aanzienlijk verlies aan mensenlevens en leidden tot bezorgdheid over de veiligheid van het vliegtuig. Onderzoekers van de Federal Aviation Administration (FAA) brachten problemen aan het licht in de manier waarop het automatische pilootsysteem werkte. Het twintig maanden aan de grond houden van de 737 Max-vloot in 2019 kostte ongeveer $21 miljard.

Luchtvaartmaatschappijen zoals United Airlines, AeroMexico, Turkish Airlines en anderen werden gedwongen hun vloot aan de grond te houden en samen te werken met Boeing-specialisten om eventuele problemen op te lossen. Het incident met Alaska Airlines was voor bedrijven aanleiding om de staat van hun vliegtuigvloot te herzien.

De waarde van het Boeing aandeel daalde op 8 januari met 8%, nadat de Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder enkele 737 MAX-jets tijdelijk aan de grond had gehouden. Dave Calhoun, CEO van Boeing, vertelde CNBC-verslaggevers op 10 januari dat de uitbarsting van Alaska Airlines werd veroorzaakt door een "kwaliteitsprobleem". Gevraagd om uit te leggen wat deze term betekende, merkte Calhoun op dat het "een beschrijving is van wat mensen vinden in hun inspecties ... alles wat mogelijk kan bijdragen aan een ongeval." In een gesprek met Boeing-medewerkers zei de CEO van Boeing dat "we dit als nummer één gaan benaderen en onze fout erkennen. We gaan het bij elke stap met 100% en volledige transparantie benaderen."

Sommige analisten zagen het nieuwe 737 Max 9-incident als een tijdelijke tegenslag voor het Amerikaanse bedrijf. Anderen zeiden echter dat "kwaliteitsproblemen" niet acceptabel zijn in een industrie waarin storingen ernstige gevolgen kunnen hebben, eraan toevoegend dat 171 vliegtuigen door de autoriteiten aan de grond zijn gehouden.

Boeing verliest terrein in de oorlog met Airbus

Tot 2019 rapporteerde Boeing sterke verkopen, met een omzet van meer dan $100 miljard. Gesteund door de Amerikaanse diplomatie kreeg Boeing contracten in de Golfstaten tegen Airbus, maar de volgende jaren waren niet goed voor de Amerikaanse fabrikant. Technische problemen met het 737 Max-vliegtuig en de commerciële oorlog tussen de Verenigde Staten en China eisten hun tol, die het bedrijf uit een van de grootste markten ter wereld duwde.

Bron: Admirals MetaTrader 5. Boeing Co. (#BA) - Maandelijkse grafiek. Datum: 1 apr 2016 t/m 12 jan 2024. Opgesteld op 12 jan 2024. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties

Belanghebbenden van luchtvaartmaatschappijen die de 737 Max gebruiken, zoals Michael O'Leary (Ryanair), zijn niet tevreden met het aan de grond houden van hun vloten, aangezien er steeds meer bewijs is dat er problemen zijn met de kwaliteitscontrole.

In een rapport van Reuters werd opgemerkt dat Boeing in 2023 tot 528 vliegtuigen heeft afgeleverd en 1.314 netto nieuwe orders heeft geboekt, tegen 480 leveringen en 774 netto nieuwe orders in 2022. Het op twee na beste jaar. Het leverde vorig jaar 396 narrowbody 737-jets af, waarmee het zijn herziene doel van ten minste 375 vliegtuigen met één gangpad bereikte, maar niet voldeed aan het oorspronkelijke doel van 400 tot 450 jets.

Airbus groeit en neemt de troon over

Airbus is het Europese antwoord op Boeing, dat in 1970 werd opgericht door een samenwerking van Europese lucht- en ruimtevaartbedrijven die wilden concurreren met hun Amerikaanse tegenhangers. Het eerste Airbus-product was de A300 in 1972, 's werelds eerste wide-body, twinjet-vliegtuig. Sindsdien heeft Airbus een breed scala aan commerciële vliegtuigen geproduceerd, waaronder de A340 en A320neo, evenals de gigantische A380, een directe tegenstander van Boeing's 747 op de langeafstandsmarkt.

Airbus is de afgelopen vijf jaar de nummer één vliegtuigbouwer ter wereld geweest. Op 11 januari publiceerde Airbus zijn geplande bestellingen en leveringen voor 2023. Uit het rapport bleek dat Airbus in 2023 tot 2.094 vliegtuigorders binnenhaalde, een recordaantal voor het bedrijf, aangezien het vorige cijfer 1.503 bedroeg. Ondanks problemen met de toeleveringsketen leverde Airbus vorig jaar 735 jets aan klanten, waarmee het zijn eigen doelstelling van 720 leveringen overtrof.

Bron: Admirals MetaTrader 5. Airbus Group SE (#AIR) - Maandelijkse grafiek. Datum: 1 apr 2016 t/m 12 jan 2024. Opgesteld op 12 jan 2024. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties

Christian Scherer, commercieel chief officer van Airbus, merkte op dat "we oorspronkelijk verwachtten dat de luchtvaart zich ergens in de periode 2023-2025 zou herstellen, maar wat we in 2023 zagen, was naast de single-aisle markt een terugkeer van widebody. En dit veel eerder dan verwacht, en met kracht." Scherer voegde eraan toe: "We hebben nog nooit zoveel A320's of A350's in een bepaald jaar verkocht... Reizen is terug en er is een serieuze dynamiek."

Handelen in Boeing-, Airbus- en andere luchtvaartaandelen als beginnende trader

Handelen in bedrijven zoals Boeing, Airbus of andere luchtvaartbedrijven, zoals Embraer, kunnen opwindend klinken voor beginnende traders, aangezien bekende merknamen soms een rol kunnen spelen bij het kiezen van financiële instrumenten om in te handelen. Wanneer beginnende traders erbij betrokken zijn, is de uitdaging het gebrek aan handelskennis en -ervaring.

Hoe kunnen beginnende handelaren dit compenseren? Een goed idee zou zijn om te beginnen met het leren van de basisprincipes van trading met behulp van educatief materiaal dat door brokers wordt verstrekt. Het bekijken van webinars en andere video's, het lezen van educatieve artikelen en handleidingen kan beginnende handelaren helpen hun kennis te vergroten.

Een ander onderdeel van een handelsstrategie dat niet mag worden verwaarloosd, is het gebruik van risk management tools zoals de stop loss- en take profit-orders. Risicobeheertools moeten worden gebruikt om risico's te verminderen, maar ook de stress bij het uitvoeren van handelsstrategieën. Risicobeheertools kunnen het verlies van middelen zoveel mogelijk beperken als ze op de juiste manier worden gebruikt.

