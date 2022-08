Het belang van de wereldeconomie bij Forex Trading

Augustus 18, 2022 17:21

Forex traders kunnen beginnen met zich te concentreren op hun lokale economie en valuta, omdat ze de meest bekende financiële constructies voor hen zijn. Als een trader in het Verenigd Koninkrijk woont, zijn het Britse pond en de staat van de economie dagelijkse onderwerpen in de krantenkoppen van het handelsnieuws, dus het is natuurlijk om de Forex markt door de lens van de GBP te bekijken.

Traders zijn waarschijnlijk ook eigenaar van hun lokale valuta, nadat ze deze hebben verdiend of geld hebben verdiend met financiële activiteiten in hun land. Maar als het gaat om het uitwisselen of verhandelen van de valuta die ze aanhouden, moeten handelaren de lens verbreden en naar de wereldeconomie kijken. Dit komt omdat valuta's in paren worden verhandeld en fluctueren afhankelijk van de economische prestaties en positie van elk land in de wereldeconomie.

Leren hoe elke economie en valuta in het grotere geheel past, onthult het belang van de wereldeconomie in de handel. Het negeren van de voorwaarden aan de andere kant van de valutakoers kan leiden tot problemen en misrekeningen bij het plaatsen van transacties, dus onderzoek is belangrijk.

Onderzoek naar de wereldeconomie

Het economische ecosysteem van de wereld is een bloeiende tuin van grote ontwikkelde economieën en opkomende markten. Grote economieën zoals de Verenigde Staten en de Europese Unie laten een stabiele maar ongeïnspireerde groei zien, met een volwassen omvang met georganiseerde infrastructuren en gevestigde, ervaren centrale bank- en fiscale bestuursorganen.

Enkele van de grootste volwassen economieën zijn lid van de Groep van Zeven (G7), waaronder Canada, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, het VK en de VS. Samen zijn ze goed voor ongeveer 54 procent van de wereldwijde productiviteit, of naar schatting 36 biljoen GBP (IMF-cijfers voor 2021).

Opkomende economieën omvatten de BRIC-landen: Brazilië, Rusland, India en China. Samen zijn ze goed voor ongeveer 30 procent van de wereldwijde productiviteit.

Er kan worden gezegd dat de wereldeconomie het stabiele ecosysteem van vraag en aanbod in volwassen financiële markten nodig heeft, maar afhankelijk is van de meer volatiele opkomende markten zoals China en Afrika om sterke groei te stimuleren.

Wat betekent dit voor Forex traders?

Om een complexe vraag op te splitsen in beheersbare delen, kan onderzoek naar de wereldeconomie onthullen:

welke valuta's volatiel zijn,

welke valuta's sterk of zwak zijn ten opzichte van de basisvaluta,

waarom valuta's binnen een bepaalde periode omhoog of omlaag bewegen,

en waar u potentiële handelsmogelijkheden kunt vinden.

Welke valuta's zijn volatiel?

Als algemeen principe is een redelijk niveau van prijsvolatiliteit een geaccepteerde en zelfs gewenste voorwaarde in Forex trading. Rendementen worden gemaakt op de verschillen in de prijzen van valuta-instrumenten zoals de EURUSD of GBPUSD, die zijn geclassificeerd als belangrijke valutaparen.

Als een instrument zijwaarts handelt en er niet veel verandering in de prijs is, zijn traders mogelijk niet geïnteresseerd in het openen van een positie. Wanneer volatiliteit omslaat in turbulentie, kunnen alleen de meest ervaren traders het aan, en de meesten blijven liever ver weg van dergelijke risicovolle situaties.

Net als het verhaal van Goudlokje en de Drie Beren, kan de volatiliteit te warm, te koud of precies goed zijn, afhankelijk van iemands risicobereidheid.

Opkomende valuta's zijn volatieler dan de belangrijkste valuta's vanwege binnenlandse groeipijnen zoals een gebrek aan voorzichtig begrotingsbeheer, opgeblazen inflatie, overmatige afhankelijkheid van één economische sector, overbesteding door de overheid en hoge schulden. Dat wil niet zeggen dat volwassen economieën niet met hun eigen onevenwichtigheden worden geconfronteerd, maar eerder dat hun bestaande infrastructuur en ervaring hen helpt zich snel aan te passen aan monetair beleid en fiscale maatregelen.

Welke valuta's zijn sterk of zwak ten opzichte van de basisvaluta?

Om de vraag te beantwoorden welke valuta's sterk of zwak zijn ten opzichte van de basisvaluta, laten we aannemen dat de basis het GBP is. Een opkomende valuta zoals de Indonesische roepia zou zwakker zijn ten opzichte van het GBP, dus iemand die van het VK naar Indonesië reist, zou koopkracht hebben. Het vergelijken van GBP met de USD is een ander verhaal, omdat beide valuta's tot volwassen economieën behoren en relatief sterker of zwakker tegen elkaar handelen, afhankelijk van de economische ontwikkelingen.

Waarom stijgen of dalen valuta's?

Valuta’s stijgen of dalen vanwege de reactie van de Forex-markt op handelsgebeurtenissen en cyclische momenten in de wereldwijde en binnenlandse economieën. Een zwakkere groei in het VK kan bijvoorbeeld vaak leiden tot een zwakkere munt ten opzichte van andere volwassen valuta's. Wanneer de groei sterk is, is het handelssentiment zelfverzekerd en wordt de valuta opgekocht, wat een bullish trend laat zien ten opzichte van andere valuta's.

Valuta's bewegen ook op beslissingen van centrale banken, versterken tijdens hawkish periodes en verzwakken tijdens dovish-maatregelen.

Waar vindt u potentiële handelsmogelijkheden?

Onderzoek naar de staat van de wereldeconomie kan wijzen op potentiële Forex-handelsmogelijkheden op basis van groeipatronen in opkomende versus belangrijke valuta's; relatieve zwakheden en sterke punten tussen de belangrijkste valuta's; en valutatrends veroorzaakt door beslissingen van centrale banken.

