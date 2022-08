Amerikaanse werkgelegenheid en EU-inflatie op de handelsagenda

Augustus 31, 2022 12:24

Belangrijke werkgelegenheidscijfers uit de VS en een vroege inflatiemeting in de EU staan op de handelsagenda voor de tweede helft van de week.

De ADP Employment Change-benchmark wordt vandaag, woensdag 31 augustus, vrijgegeven. De resultaten voor augustus worden verwacht op 200.000 versus 128.000 in juli. Het ADP-rapport wordt vaak gezien als een voorloper van de Non-Farm Payrolls-indicator die op vrijdag 2 september werd vrijgegeven.

Tot nu toe waren de werkgelegenheidsrapporten dit jaar robuust, waardoor recessie- en inflatievrees werd getrotseerd toen de vraag naar werknemers piekte. De sterke stijging van de vraag op de arbeidsmarkt is te wijten aan de heropening van de Amerikaanse economie na de COVID-19-neergang.

Een waarschuwing: de Federal Reserve ziet de kracht op de arbeidsmarkt niet op een hoog niveau aanhouden, zo blijkt uit een recente historische toespraak van voorzitter Jerome Powell in Jackson Hole.

"... er zal zeer waarschijnlijk sprake zijn van enige verzachting van de arbeidsmarktomstandigheden. Hoewel hogere rentetarieven, tragere groei en zachtere arbeidsmarktomstandigheden de inflatie zullen verlagen, zullen ze ook wat pijn veroorzaken voor huishoudens en bedrijven." Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve.

Het perspectief van de centrale bank wierp een schaduw over het lichtpuntje van de Amerikaanse arbeidsvoorwaarden, die de kracht van de USD hadden ondersteund en de risicobereidheid van beleggers op de aandelenmarkten hadden aangewakkerd. Aangezien de USD kan bewegen tijdens werkgelegenheidsvrijgaven, kan alles wat onverwacht is in de resultaten een reactie op de handelsmarkten veroorzaken.

In ander nieuws wordt het voorlopige jaarlijkse HICP-inflatierapport voor de eurozone vandaag vrijgegeven. De verwachting is dat de indicator in augustus op het niveau van 9 procent ligt, tegenover 8,9 procent eerder. Mochten de werkelijke resultaten hoger uitvallen dan verwacht, dan kunnen de eur-valuta's bewegen op de verwachting dat de Europese Centrale Bank (ECB) zou kunnen reageren met een renteverhoging tot 0,75 procent.

Tot slot, voor de handelsgebeurtenissen met rode vlag vandaag, publiceert Canada zijn Q2-geannualiseerde bbp-resultaten. De economische groei wordt verwacht op het niveau van 4 procent in het tweede kwartaal, vergeleken met 3,1 procent in het voorgaande kwartaal.

Meer belangrijke indicatoren komen uit op donderdag 1 september, wanneer Duitsland de cijfers over de detailhandelsverkopen over juli op jaarbasis bekendmaakt, naar verwachting min 6,5 procent versus min 8,8 procent in juni. Als de werkelijke resultaten opwaarts of neerwaarts verrassen, kan de EUR bewegen.

Ten slotte wordt de ISM Manufacturing PMI op donderdag 1 september vrijgegeven en zal deze naar verwachting zijn gedaald van 52,8 in juli tot 52 in augustus. De uiteindelijke resultaten kunnen de USD-valuta kruisen als ze opwaarts of neerwaarts verrassen.

