Amerikaanse inflatie en zwakkere groei in Verenigd Koninkrijk wegen op marktsentiment

April 12, 2022 12:47

Amerikaanse inflatiecijfers en een zwakkere bbp-groei in het Verenigde Koninkrijk wogen aan het begin van de week op het marktsentiment. De Britse groei over februari kwam uit op een bloedeloze 0,1 procent te midden van zorgen over stagflatie in 's werelds zesde grootste economie.

Inflatie- en bbp-benchmarks vertegenwoordigen de twee grootste economische uitdagingen voor beleggers in het tweede kwartaal.

Amerikaanse inflatie voor maart

In 's werelds grootste economie heeft de Amerikaanse Federal Reserve een havikachtig standpunt over het rentebeleid voor de rest van het jaar aangegeven vanwege de hoge Amerikaanse inflatie die ruim boven de beoogde bandbreedte van 2 procent ligt.

Inflatiecijfers voor maart worden later vandaag vrijgegeven en kunnen de USD-valutaparen en aandelen bewegen, afhankelijk van de resultaten in vergelijking met de 7,9 procent van februari, een 40-jarig hoogtepunt. De verwachting is dat de Amerikaanse inflatie voor maart in een bandbreedte van zes tot acht procent zal liggen, en eventuele verrassingen kunnen volatiele beleggersreacties en effecten op de activaprijzen veroorzaken.

Meer informatie over handelsnieuws in Admirals Webinars:

Hoge Crude Oil Spotprijzen

Hoge spotprijzen voor ruwe olie dreven de brandstof- en voedselprijzen in februari omhoog en waren de belangrijkste aanjagers van de inflatie in de Verenigde Staten en andere regio's. De opwaartse druk kwam na een economisch herstel van de COVID-19-neergang en intense angsten aan de aanbodzijde toen het conflict in Oekraïne op 27 februari begon. De spotprijzen van Crude Oil bleven relatief hoog in de eerste twee weken van maart voordat ze tegen het einde van de maand terugtrokken.

Hebben de terugtrekkende spotprijzen voor ruwe olie de inflatie in de Verenigde Staten in maart verlaagd of zal het hoofdresultaat een nieuw 40-jarig hoogtepunt bereiken? De resultaten later vandaag zullen meer licht werpen op de economische trend. Als de inflatie in maart net zo hoog zou blijven als in februari, zou de Federal Reserve nog een reden hebben om tijdens zijn vergadering in mei de belangrijkste renteverwachting met 0,5 procent te verhogen.

Handelsnieuws eurozone

In ander handelsnieuws zal de Bank Lending Survey (BLS) voor de eurozone later vandaag worden vrijgegeven met een mogelijke impact op de EUR. De enquête beïnvloedt het monetaire beleid van de ECB en komt op een gevoelig moment voor de Europese economie te midden van geopolitieke gebeurtenissen en verkiezingen in Frankrijk.

Bekijk meer handelsnieuws op Admirals Forex kalender.

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.