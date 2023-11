Amerikaanse dollar sterker voorafgaand aan Jerome Powell speech

November 08, 2023 15:49

De Amerikaanse dollar won woensdagochtend wat terrein ten opzichte van zijn concurrenten, terwijl de financiële markten wachten op de toespraak van Jerome Powell later op de dag. De opmerkingen van de Fed-voorzitter op de Division of Research and Statistics Centennial Conference in Washington zullen door economen worden onderzocht op nieuwe aanwijzingen over de volgende beleidsstap van de centrale bank.

De olieprijzen daalden tot bijna het laagste punt in 3 maanden, omdat de vrees voor een dalende vraag in de VS en China de overhand had. De grondstoffenanalisten van ING merkten op dat "de markt zich duidelijk minder zorgen maakt over de mogelijkheid van verstoringen van het aanbod in het Midden-Oosten en zich in plaats daarvan richt op een versoepeling van de balans."

In het Verenigd Koninkrijk zei Huw Pill, hoofdeconoom van de Bank of England (BoE), dat een eerste renteverlaging van de BoE in augustus 2024 hem "niet helemaal onredelijk" lijkt. In een reactie op het monetaire beleid voegde hij eraan toe: "maar als we het restrictieve beleid te lang voeren, dan is er het gevaar... dat we een recessie veroorzaken, een buitensporige vertraging van de economie."

China CPI rapport van oktober

Het Nationaal Bureau voor de Statistiek (NBS) zal in oktober gegevens publiceren over de inflatie in China. Economen verwachten dat de totale inflatie zal uitkomen op -0,1% op jaarbasis en 0% op maandbasis. Een terugkeer naar deflatie, na een ultralage groei in augustus en een CPI-waarde van 0% in september, zou gevolgen hebben voor de inspanningen van de regering om het vertrouwen in de Chinese economie te herstellen. De Chinese economie blijft fragiel door een zwak consumentenvertrouwen en een ernstige liquiditeitscrisis in de vastgoedsector.

Voorlopige gegevens over het Britse BBP Q3 2023

Het Office for National Statistics (ONS) publiceert vrijdag voorlopige bbp-gegevens voor het derde kwartaal van 2023. Marktanalisten verwachten dat de bbp-groei zal uitkomen op 0,5% op jaarbasis en -0,1% op kwartaalbasis. Economen suggereren dat er een krimp van het bbp zou kunnen zijn opgetreden omdat bedrijven hun activiteiten hebben teruggeschroefd als gevolg van een zwakkere consumentenvraag.

De raad van bestuur van de BoE heeft gesuggereerd dat de economie tot 2025 waarschijnlijk een groei van 0% zal zien, terwijl de inflatie is gedaald tot 6,7%, maar nog ver verwijderd is van de doelstelling van 2% van de BoE. De Britse minister van Financiën Jeremy Hunt zal naar verwachting op 22 november de najaarsverklaring afleggen, waarbij de regering verlagingen van de inkomstenbelasting uitsluit die mogelijk verlichting zouden kunnen bieden aan consumenten.

Commerzbank: goudprijzen zullen waarschijnlijk oplopen tot $2.000

Terwijl de goudprijs sinds afgelopen vrijdag blijft dalen, suggereren de grondstoffenanalisten van Commerzbank dat het edelmetaal een deel van zijn geopolitieke premie verliest. In hun rapport aan beleggers merken ze op dat "de Amerikaanse dollar en de obligatierendementen momenteel niet de belangrijkste drijfveren van de goudprijs zijn. De escalatie van het conflict in het Midden-Oosten en de daaruit voortvloeiende vraag naar goud als safe haven speelden een sleutelrol in de opleving sinds begin oktober. Omdat het conflict in het Midden-Oosten tot nu toe niet verder is geëscaleerd, ondanks het grondoffensief van het Israëlische leger in de Gazastrook, lijkt de goudprijs weer een deel van zijn geopolitieke risicopremie kwijt te raken. Het ziet er naar uit dat $2.000 voorlopig het best mogelijke is voor de goudprijs."

Aan de andere kant merkten economen van ANZ in een rapport op dat de goudaankopen van centrale banken over de hele wereld een ondersteunende factor blijven voor de prijzen. China wordt als voorbeeld genoemd in hun notitie waarin wordt benadrukt dat "China zijn goudvoorraden in oktober voor de 12e maand op rij heeft aangevuld, waarbij zijn reserves volgens officiële gegevens met ongeveer 740.000 ounces (~23 ton) zijn gestegen."

