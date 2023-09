Amerikaanse en Britse bbp-rapporten trekken de aandacht van beleggers

September 27, 2023 13:24

De Amerikaanse en Britse bbp-rapporten voor het tweede kwartaal van het jaar behoren tot de belangrijkste financiële gegevens voor de rest van de week. Het debat tussen de Republikeinen en de Democraten over overheidsfinanciering gaat verder met een mogelijke shutdown op de loer.

Volgens een peiling van Reuters gelooft de meerderheid van de City-economen dat de Bank of England (BoE) de rente voor de laatste keer in deze cyclus heeft verhoogd. 47 van de 62 ondervraagde analisten voorspelden dat de BoE bij de volgende vergadering in november de rente weer op 5,25% zal laten staan. De Reuters-enquête zei ook dat de tarieven van de BoE naar verwachting ongewijzigd zullen blijven tot ten minste volgend jaar juli, voordat ze tegen het einde van 2024 dalen tot 4,75%.

Een rapport van het Australian Bureau of Statistics (ABS) toonde aan dat de maandelijkse consumentenprijsindex (CPI) van Australië in het jaar tot augustus 2023 met 5,2% steeg, vergeleken met de jaarlijkse stijging van 4,9% in juli. Marktanalisten suggereren dat de Reserve Bank of Australia (RBA) gedwongen zou kunnen worden om een nieuwe renteverhoging te bespreken in een poging om de inflatie te bestrijden.

Amerikaanse BBP-rapport van Q2 2023

Het Amerikaanse Bureau of Economic Analysis (BEA) zal naar verwachting de bbp-gegevens van het land voor het tweede kwartaal van 2023 vrijgeven. Economen voorspelden dat de Amerikaanse economie op kwartaalbasis met 2,1% is gegroeid, in navolging van de groei in het eerste kwartaal. De beleidsmakers van het Federal Open Market Committee (FOMC) hebben de bbp-projectie verhoogd tot 2,1% voor 2023, een opmerkelijke upgrade van de 1,0% groei die in juni werd voorspeld en die in 2024 met 1,5% groeide.

De Federal Reserve verlaagde ook het verwachte werkloosheidspercentage voor 2023, wat in combinatie met de verbeterde bbp-prognose suggereert dat hogere tarieven langer het geval kunnen zijn dan oorspronkelijk verwacht.

Kredietbeoordelaar Moody's heeft in zijn laatste rapport de Amerikaanse bbp-voorspellingen naar boven bijgesteld. Analisten van Moody's merkten op dat "we onze groeiprognose voor de economie van de Verenigde Staten hebben verhoogd van 1,1% in onze vooruitzichten voor mei naar 1,9% in 2023, waarbij we het sterke onderliggende economische momentum erkennen", en de Amerikaanse groeiprognoses van 1,0% voor 2024 hebben gehandhaafd.

Britse BBP-rapport van Q2 2023

Het Office for National Statistics (ONS) publiceert vrijdagochtend zijn bbp-gegevens over het tweede kwartaal van het jaar. Marktanalisten suggereren dat de bbp-groei op respectievelijk 0,2% en 0,4% op kwartaal- en jaarbasis zou kunnen uitkomen. Het rapport is belangrijk omdat de recente gegevens lieten zien dat de Britse economie moeite heeft om een recessie te voorkomen.

De laatste UK Economic Outlook van KPMG, gepubliceerd op 25 september, zei dat hoge rentetarieven, aanhoudende onzekerheid en lage productiviteit het Verenigd Koninkrijk in de tweede helft van het jaar zouden kunnen laten worstelen om het hoofd boven water te houden, met een verwachte bbp-groei van 0,4% in 2023 en 0,3% in 2024.

Tokyo CPI gegevens van september 2023

Het Japanse statistiekbureau komt vrijdag met gegevens over de CPI-inflatie in Tokio. Economen verwachten dat de CPI Kerninflatie in Tokio in september uitkomt op 2,6%, op jaarbasis. Opgemerkt moet worden dat de CPI Core-inflatie in Tokio in augustus op 2,8% was uitgekomen.

Uit de notulen van de Bank of Japan (BoJ) bleek dat het bestuur besprak of loonsverhogingen konden doorgaan terwijl de winsten voor veel bedrijven zwak bleven.

Interesseert handelen op macro-economisch nieuws u? Ontdek hoe deze aanpak werkt met onze gratis webinars. Ontmoet en communiceer met deskundige traders. Bekijk en leer van live handelssessies.

Gratis trading webinars Stem af op live webinars gehost door onze handelsexperts REGISTREER GRATIS

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.