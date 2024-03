Amerikaans CPI-inflatierapport trekt de aandacht van economen

Maart 12, 2024 14:08

Het Amerikaanse CPI-inflatierapport zal de aandacht trekken van traders en beleggers, omdat het naar verwachting enige duidelijkheid zal verschaffen over hoe de consumentenprijzen in februari fluctueerden. Sommige economen suggereren dat de Federal Reserve de rente in de zomer zou kunnen verlagen, maar de beleidsmakers van de Fed hebben benadrukt dat CPI-gegevens, evenals andere rapporten, zoals loonlijsten enz., sterke signalen zouden moeten geven dat de economie vertraagt voordat het monetaire beleid wordt versoepeld.

De Bitcoin-prijzen stegen maandag tot een nieuw record van meer dan $72.000, nadat de Britse Financial Conduct Authority (FCA) zei dat het beurzen zou toestaan om voor het eerst cryptocurrency-gekoppelde exchange-traded producten op te nemen.

Amerikaanse CPI februari 2024

De Amerikaanse CPI-inflatiegegevens worden later vandaag vrijgegeven door het Bureau of Labor Statistics (BLS). Economen voorspellen dat de totale inflatie onveranderd zal blijven op 3,1% op jaarbasis, terwijl de maandelijkse inflatie zou kunnen uitkomen op 0,4%, iets hoger dan de cijfers van januari. De kerninflatie daalt naar verwachting tot 3,7% op jaarbasis.

Zoals sommige analisten suggereren, zou het CPI-inflatierapport de voorspelling van de markt met betrekking tot de beleidsommezwaai van de Federal Reserve (Fed) kunnen veranderen. Het hoofd van de Fed, Jerome Powell, zei vorige week dat het bestuur van de centrale bank erop moet vertrouwen dat de inflatie op een duurzame manier naar de doelstelling van 2% beweegt voordat het begint met het verlagen van de leenkosten.

Brits BBP januari 2024

Woensdag publiceert het Office for National Statistics (ONS) de BBP-gegevens voor de maand januari. Marktanalisten voorspellen dat de maandelijkse bbp-groei waarschijnlijk weer positief zal worden en zal uitkomen op 0,2%. In december bleek uit een soortgelijk rapport dat de Britse economie op maandbasis met 0,1% was gekrompen.

De Britse economie belandde in het vierde kwartaal van 2023 in een technische recessie. Marktanalisten suggereren dat de Bank of England (BoE) zou kunnen overwegen haar rentebeleid te versoepelen, vooral als het rapport van januari niet in lijn is met de verwachtingen. In dit stadium voorspellen economen dat de eerste renteverlaging van de BoE in augustus zou kunnen plaatsvinden.

Britse werkloosheidspercentage en gemiddelde inkomensrapporten

Volgens de ONS is het werkloosheidspercentage in het Verenigd Koninkrijk in de drie maanden tot januari gestegen tot 3,9%, waarmee de verwachtingen van analisten zijn overtroffen. Uit een ander rapport bleek dat de totale inkomsten tussen november en januari met 5,6% zijn gestegen, tegen 5,8% in de voorgaande drie maanden.

In een gesprek met The Guardian suggereerden economen dat hoewel de winstgroei daalde, deze nog steeds te hoog is voor de BoE om te beginnen met het bespreken van renteverlagingen.

Reuters-peiling: Fed renteverlaging zal waarschijnlijk in juni plaatsvinden

Uit de laatste peiling van Reuters bleek dat de meerderheid van de economen van mening is dat de Federal Reserve in juni een renteverlaging zou kunnen doorvoeren. 72 van de 108 professionele economen voorspellen de eerste verlaging in de eerste zomermaand.

Wat de renteverlagingen betreft, ziet de helft van de economen in 2024 in totaal een verlaging met 75 basispunten (bps), terwijl 26 van de 108 verlagingen met 100 bp voorspelden.

