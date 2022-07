Top Financieel Nieuws - Alphabet en GameStop Aandelensplitsing

Juli 19, 2022 13:07

Het belangrijkste financiële nieuws van vandaag: de 20:1 aandelensplitsing van Google-moederbedrijf Alphabet is nu een realiteit. De aandelenkoersen van GOOG en GOOGL zijn gedaald van ongeveer 2.300 USD eind vorige week tot ongeveer 108 USD op het moment van schrijven, waardoor het blue chip aandeel betaalbaarder is voor een breder scala aan beleggers.

Een ander bedrijf in het financiële nieuws is videogameretailer GameStop, die op 19 juli een aandelensplitsing van 4: 1 van de huidige aandelenkoers van ongeveer 145 USD plant. De aandelensplitsing van GameStop wordt van kracht nadat de markt op 21 juli sluit.

Aangezien de aandelenmarkten momenteel in een bearish stemming zijn, lijken de lagere prijzen voor aandelen logisch, vooral wanneer rekening wordt gehouden met de toenemende kans op een recessie in de VS en de EU. Aandelensplitsingen veranderen de marktkapitalisatie van het bedrijf niet, maar verhogen het aantal beschikbare aandelen, waardoor de prijs van elk individueel aandeel wordt verlaagd. Vanaf 19 juli is de huidige marktkapitalisatie van GOOG 1,48 biljoen USD en die van GameStop 10,78 miljard USD.

In ander nieuws wordt het ILO-werkloosheidscijfer voor mei vanochtend verwacht. De graadmeter kwam zoals verwacht uit, onveranderd ten opzichte van het vorige resultaat van 3,8 procent.

De ECB maakt vandaag haar Bank Lending Survey bekend, vlak voor het rentebesluit van de centrale bank op donderdag. Het komt op een gevoelig moment in de economie van de eurozone. De rentevooruitzichten van Europa worden havikachtiger te midden van zwakkere groeivooruitzichten die worden belemmerd door het conflict in Oekraïne en de onzekerheid over covid-19-ontwikkelingen.

In meer nieuws van de centrale bank deze week publiceert de People's Bank of China (PBoC) zijn laatste rentebesluit op woensdag 20 juli. De PBoC is tot nu toe dovish gebleven te midden van COVID-19-uitbraken die van invloed zijn op de industriële productiviteit. Eventuele verrassingen aan de boven- of onderkant kunnen de CNY-valutaparen bewegen.

De Bank of Canada (BoC) zal morgen de uiterst belangrijke laatste inflatiecijfers voor juni vrijgeven. De CPI is naar verwachting gestegen van 6,1 procent eerder naar 6,7 procent in juni. Gezien de huidige gevoeligheden voor inflatie van de handelsmarkten, kunnen eventuele verrassingen de CAD-valutaparen bewegen en tegelijkertijd de verwachtingen voor het volgende rentebesluit van BoC bepalen.

Tot slot voor het handelsnieuws van deze week maakt Bank of Japan donderdag zijn rentebesluit bekend. De centrale bank zal naar verwachting haar renteverwachting niet wijzigen van het huidige niveau van min 0,1 procent, dus eventuele verrassingen kunnen de JPY-valutaparen bewegen.

Wat is een aandelensplitsing?

De beste manier om een aandelensplitsing uit te leggen, is door zich voor te stellen dat u één aandeel hebt van een bedrijf ter waarde van 1000 USD. De aandeelhouders van het bedrijf besluiten om de aandelen met 2: 1 te splitsen om de liquiditeit te vergroten, of het gemak van aan- en verkoop van de aandelen. Nu bezit u twee aandelen, elk ter waarde van 500 USD. Aandelensplitsingen treden meestal op wanneer een aandelenkoers te hoog stijgt voor gemakkelijke liquiditeit in de bredere markten. Ze veranderen de marktkapitalisatie of de totale waarde van het bedrijf niet.

