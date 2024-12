Galvenā uzmanība uz ASV NFP ziņojumu, notikumu attīstību Francijā un Dienvidkorejā

Decembris 06, 2024 11:30

Šodien visa uzmanība ir pievērsta Francijas un Dienvidkorejas tirgiem, jo ​​abas valstis saskaras ar politisko nestabilitāti. Dienvidkorejas Kospi indekss trešdien kritās par 1,44 %, savukārt Korejas Banka paziņoja, ka tā veiks pasākumus, lai stabilizētu valūtas tirgu. Francijā indekss CAC 40 kāpa par 0,45 %, jo Francijas likumdevēji šodien vēlāk rīkos balsojumu par neuzticības izteikšanu mazākuma valdībai.

Citās ziņās atspoguļots tas, ka ekonomisti piektdien gaidīs ASV “Nonfarm Payrolls” ziņojumu, jo sniegtajam datu kopumam, visticamāk, būs nozīme gaidāmajā Federālās rezervju sistēmas lēmumā attiecībā uz procentu likmi.

Saskaņā ar jaunāko darbavietu un darbaspēka apgrozījuma apsekojumu (JOLTS) oktobrī strauji pieauga darba vietu skaits ASV, savukārt atlaišanas gadījumu skaits salīdzinājumā ar pēdējo pusotru gadu piedzīvoja vislielāko samazinājumu. Ziņojumā norādīts, ka darba tirgus turpināja kontrolēti palēnināties. Tomēr analītiķi atzīmēja arī to, ka darba devēji vilcinājās pieņemt darbā vairāk darbinieku. Oktobrī brīvo darba vietu skaits pieauga par 372 000 līdz 7,744 miljoniem, savukārt Reuters prognozēja, ka vakanču skaits būs tuvu 7,475 miljoniem.

Austrālijas IKP 3. ceturksnī neatbilst aplēsēm

Austrālijas Statistikas birojs (ABS) publicēja ziņojumu, kas atspoguļo to, ka ekonomika gada trešajā ceturksnī pieauga par 0,3 % un par 0,8 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu. Abi rādītāji bija mazāki, nekā gaidīts. 2024. gada trešais ceturksnis ir divpadsmitais ceturksnis pēc kārtas, kad ir fiksēts IKP pieaugums.

Komentējot IKP ziņojumu, valsts kases pārvaldnieks Džims Čālmers (Jim Chalmers) sacīja, ka “šodien nacionālie konti uzrāda pozitīvu, bet vāju IKP pieaugumu. Cilvēki ir pakļauti spiedienam, taču ir iepriecināti redzēt pēcnodokļu reālo ienākumu pieaugumu”. Čālmers arī atzīmēja to, ka “mēs labprātāk būtu daļa no mīkstas piezemēšanās mūsu ekonomikā, nekā [būtu spiesti] veikt tīrīšanu pēc smagas piezemēšanās”.

ASV “Nonfarm Payrolls” 2024. gada novembra ziņojums

Piektdien visa uzmanība tiks pievērsta ASV “Nonfarm Payrolls” (NFP) ziņojumam par novembri, ko darīs zināmu ASV Darba statistikas birojs (BLS). Vienprātība ekonomistu vidē norāda uz to, ka novembrī ASV ekonomikai tika pievienotas 200 000 darbavietas, kas ir būtisks pieaugums, salīdzinot ar oktobra ziņojumu.

Oktobra ziņojums parāda to, ka tika radītas tikai 12 000 darbavietas, ko ietekmēja smagi laikapstākļi dienvidu štatos, kā arī streiki. Tā kā Federālo rezervju sistēmas Federālā atvērtā tirgus komiteja (FOMC) gatavojas savai gada pēdējai sanāksmei, kas notiks no 17. līdz 18. decembrim, sagaidāms, ka NFP ziņojumam būs nozīme attiecībā uz to, vai mēs varētu redzēt jaunu procentu likmju samazinājumu.

Vai OPEC+ paplašina ražošanas samazinājumu?

Reuters avoti norādīja, ka OPEC+ apsver iespēju pagarināt naftas ieguves samazinājumu 2025. gadā un, it īpaši, līdz gada pirmajam ceturksnim. OPEC+ dalībvalstis saražo vairāk nekā pusi no pasaules kopējās naftas ieguves.

UBS analītiķi aģentūrai Reuters norādīja, ka “cenas paaugstina atjaunotā spriedze Libānā, kā arī tirgus dalībnieku cenu noteikšana OPEC+ ražošanas samazināšanas pagarinājumam par trim mēnešiem”. Sarunā ar Rigzone Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) preču analītiķi sacīja: “Tirgus dalībnieki un tirgotāji kopumā paredz, ka kartelis saglabās savu nogaidīšanas pieeju, lai izvairītos no trauslā tirgus līdzsvara pasliktināšanās. Mēs uzskatām, ka OPEC+ ļoti labi apzinās riskus, kas saistīti ar pārprodukciju tirgū, un, visticamāk, rīkosies, lai cenas stabilizētu, nevis apdraudētu.”

