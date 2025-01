Apvienotās Karalistes Inflācija Negaidīti Samazinās, Acis Uz ASV PCI Ziņojumu

Janvāris 15, 2025 13:28

PCI inflācija Apvienotajā Karalistē decembrī negaidīti samazinājās, sasniedzot 2,5%, pārsteidzot finanšu tirgus analītiķus. Šis skaitlis varētu dot iespēju Anglijas Bankai (BoE) samazināt procentu likmes februāra sanāksmē. Lielbritānijas sterliņu mārciņas kurss kritās uzreiz pēc ziņojuma publicēšanas, taču ātri atguvās pozīcijas attiecībā pret ASV dolāru.

Ekonomisti šodien koncentrēsies uz ASV PCI inflācijas ziņojumu par decembri, kurā gaidāms neliels pieaugums. Eirozonas ziņās Eiropas Centrālās bankas (ECB) padomes loceklis Fransuā Vilerojs de Galhau sacīja, ka cīņa pret inflāciju praktiski ir uzvarēta un līdz vasarai bāzes procentu likme samazināsies līdz 2%.

Apvienotās Karalistes PCI Inflācija Decembrī Samazinās

Nacionālā statistikas biroja (ONS) ziņojums atklāja, ka Apvienotās Karalistes PCI inflācija decembrī samazinājās līdz 2,5% gadā. Šis rādītājs bija mazāks, nekā prognozēja ekonomisti. Samazinājās arī pamatinflācija, kas gada griezumā sasniedza 3,2%, salīdzinot ar 3,5% novembrī.

Pakalpojumu inflācija samazinājās līdz 4,4% no 5% novembrī. Anglijas Bankas Monetārās politikas komiteja (MPC) sanāks uz sanāksmi 6.februārī, lai lemtu par monetārās politikas jautājumiem, jo ​​decembra inflācijas rādītājs, iespējams, ļaus nedaudz samazināt aizņēmumu izmaksas. BoE inflācijas mērķis ir 2%.

PwC ekonomisti atzīmēja, ka "Apvienotās Karalistes izaugsmes tempam gada beigās vēl vairāk palēninot, ziņas, ka pakalpojumu inflācija beidzot ir atdzisusi, tiks atzinīgi novērtētas. Apvienotās Karalistes obligācijas nesenajā tirgū izpārdotas, tāpēc jebkādas norādes, ka inflācija turpina paaugstināties, būtu radījušas spiedienu uz valdību rīkoties. Saglabājas zināms spiediens, jo īpaši ņemot vērā rudens budžetu, taču tā var būt zaļā gaisma, kas monetārās politikas komitejai ir nepieciešama, lai atsāktu likmju samazināšanas ciklu.”

ECB Politikas Veidotāji Iesaka Nākotnē Samazināt Likmes

Eiropas Centrālās bankas (ECB) viceprezidents Luiss de Guindoss sacīja, ka centrālā banka iepriekš neapņemsies ievērot noteiktu likmju kursu, un piebilda, ka, ja ienākošie dati apstiprinās tās bāzes līmeni, var sagaidīt turpmākus likmju samazinājumus.

De Guindos uzsvēra, ka augsta līmeņa nenoteiktība prasa piesardzību attiecībā uz likmju noteikšanu. Spāņu baņķieris minēja, ka uzmanība no augsta inflācijas līmeņa ir pārcelta uz bažām par zemu ekonomikas izaugsmi.

Somijas centrālās bankas vadītājs Oli Rēns nedēļas sākumā sacīja, ka eirobloka centrālā banka plāno turpināt procentu likmju samazināšanu un paredz, ka līdz vasaras vidum izstāsies no ierobežojošās monetārās politikas. Rēns norādīja, ka, lai gan iespējamie ASV tarifi varētu izjaukt ekonomikas perspektīvas, uzņēmumi mēdz atrast veidus, kā apiet šādus ierobežojumus.

Apvienotās Karalistes un ASV Mazumtirdzniecības Decembra Pārskati

Ceturtdien ASV Tautas skaitīšanas birojs publicēs decembra mazumtirdzniecības pārskatu, kurā ir paredzēts neliels kritums līdz 0,6% mēneša griezumā no 0,7% novembrī. Bank of America (BoA) vēstulē teikts, ka "sākot 2025. gadu, patērētāji turpina gūt labumu no atbalstoša darba tirgus, kurā pēc nodokļu nomaksas algas pieauga par 3% salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu."

Piektdien būs Apvienotās Karalistes kārta, un ONS publicēs valsts mazumtirdzniecības pārskatu par 2024. gada pēdējo mēnesi. Ekonomisti sagaida, ka mazumtirdzniecības apjoms mēnesī būs 0,4%, bet gada griezumā - 4,2%. Britu mazumtirdzniecības konsorcijas (BRC) ziņojumā teikts, ka "pēc izaicinājumiem pilnā gada, ko raksturo vāja patērētāju uzticība un sarežģīti ekonomiskie apstākļi, izšķirošais "zelta ceturksnis" nedeva 2024. gadu tādu, kādu mazumtirgotāji cerēja."

