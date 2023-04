Australijos doleris: ką turėtumėte žinoti

Balandis 13, 2023 10:05

Australijos doleris (AUD) arba „Aussie“, kaip jį vadina kai kurie prekiautojai, yra viena stipriausių valiutų Azijos ir Ramiojo vandenyno regione.

Australijos doleris yra viena iš pagrindinių valiutų, kuriomis prekiaujama pasaulinėse rinkose ir sudaro maždaug 6 procentus dienos apyvartos, arba 479 mlrd. JAV dolerių vertės.

Australijos rezervų bankas (RBA) savo „Australijos dolerio kurso variklis“ pažymi: „Prekės sudaro didelę Australijos eksporto dalį, todėl prekių kainų pokyčiai lemia eksporto kainų pokyčius. Didesnės prekių eksporto kainos reiškia, kad norint nusipirkti tą patį Australijos eksportuojamų prekių kiekį, reikia daugiau Australijos dolerių. Tai siejama su padidėjusia Australijos dolerių paklausa ir brangimu. Iš tiesų, Australijos doleris dažnai vadinamas prekių valiuta.“

Šiame straipsnyje pateiksime jums naudingų įžvalgų apie Australijos dolerį, šios šalies ekonomiką ir RBA pinigų politiką.

Australijos dolerio svyravimai

Australijos doleris 2020 m. kovo mėnesį nukrito JAV dolerio atžvilgiu iki žemiausio lygio nuo 2003 metų ir kovo 19 d. siekė 0,5510 JAV dolerio.

Nacionalinio Australijos banko (NAB) ataskaitoje, paskelbtoje 2020 m. balandžio mėnesį, pažymima, kad „padidėjęs spaudimas AUD/USD kristi buvo dėl žaliavų kainų kritimo ne tik dėl paklausos šoko, kurį sąlygojo pasaulinės ekonomikos susitraukimas, bet ir dėl 2020 metais nukritusių naftos kainų, o tai sąlygojo išskirtinė paklausa“.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, AUD USD 2015 m. rugsėjo 1 d. – 2023 m. balandžio 13 d. mėnesinis grafikas. 2023 m. balandžio 13 d. duomenys. Atminkite, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Australijos doleris pakilo JAV dolerio atžvilgiu ir 2021 m. gegužės 1 dieną pasiekė aukščiausią lygį per pastaruosius trejus metus, bet per kitus mėnesius nukrito ir 2022 metų spalį pasiekė žemiausią lygį per dvejus metus.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, AUD USD 2022 m. gruodžio 6 d. – 2023 m. balandžio 13 d. dieninis grafikas. 2023 m. balandžio 13 d. duomenys. Atminkite, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Šiais metais Australijos doleris atsiliko nuo daugumos 10 grupės analogų ir nukrito 2,5 procento, lyginant su JAV doleriu.

„Bloomberg“ ataskaitoje teigiama, kad „toks sumažėjimas įvyko dėl JAV bankų suirutės, mažėjančio iždo pajamingumo ir Australijos rezervų banko sprendimo sustabdyti palūkanų kėlimą, kad įvertintų perspektyvas“.

Ką turėtumėte žinoti apie Australijos ekonomiką?

Pasaulio banko pateiktais duomenimis, Australijos ekonomika yra 13-a pagal dydį pasaulyje pagal nominalųjį bendrąjį vidaus produktą (BVP). Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) atlikta apklausa pažymi, kad Australijos vyriausybės skola sudaro 83,7procento nacionalinio BVP.

Tarptautinio valiutos fondo (TVF) naujausioje Pasaulio ekonomikos perspektyvoje prognozuojama, kad Australijos BVP 2023 metais padidės 1,6 procento, o 2024 m. – 1,7 procento.

Pažymėtina, kad Australijos ekonomika 2022 metais išaugo 3,7 procento. Australijos iždas ir Australijos rezervų bankas (RBA) prognozuoja 1,5 procento BVP augimo tempą 2023 ir 2024 metais.

Toje pačioje TVF ataskaitoje teigiama, kad 2023 metais infliacija sieks 5,3 procento, o 2024 metais sumažės iki 3,2 procento. RBA analitikai prognozuoja, kad šiais metais infliacija sieks 4,75 procento, o 2024 m. – 3,5 procento.

Australijos iždininkas Jimas Chalmersas ABC žurnalistams sakė, kad „padėtis pasaulyje tapo sudėtingesnė net per pastaruosius kelis mėnesius. Taigi, mes nebūsime nuo to visiškai apsaugoti. Iždas prognozuoja, kad mūsų pačių ekonomika vėliau šiais metais gerokai sulėtės. Dėl lėtėjančios pasaulinės ekonomikos derinio ir aukštesnių palūkanų normų taip pat. Taigi, sulaukiame daugybės veiksnių iš viso pasaulio.“

RBA siekia įvertinti savo pinigų politikos poveikį

Balandžio 4 dieną RBA valdyba paskelbė savo sprendimą stabdyti pinigų politikos griežtinimo planus. Posėdyje paskelbtame pranešime teigiama, kad esminio palūkanų normų padidinimo efektas dar nejuntamas.

RBA valdybos nariai pabrėžė, kad vartotojų infliacija, atrodo, pasiekė aukščiausią tašką, bet pridūrė, kad „gali prireikti tolesnio griežtinimo siekiant užtikrinti, kad infliacija sugrįžtų į nustatytą tikslą“.

Ataskaitoje „Westpac“ valiutų strategai rašo: „Kadangi Australijos rinkos vėl atsidarė po Velykų, tikimybė, kad RBA gegužę didins palūkanų normas 25 baziniais punktais yra apie 25–30 procento. Gegužės mėnesio didinimas išlieka pagrindiniu „Westpac“ scenarijumi prieš svarbius pirmojo ketvirčio CPI duomenis balandžio 26 dieną. Po gegužės mėnesio atsiranda galimybių švelninimui.“

RBA vadovas Philipas Lowe Nacionaliniam spaudos klubui sakė: „Trečias dalykas yra tai, kad Rezervų banko valdyba yra pasirengusi šiek tiek lėčiau grąžinti infliaciją į tikslinį lygį, nei kai kurie kiti centriniai bankai. Mūsų paskutinės prognozės kad infliacija sugrįš į nustatytą tikslą 2025 metų viduryje“.

Prekyba Australijos doleriu ir rizikos mažinimas

Valiutų poros su Australijos doleriu, pavyzdžiui, AUD/USD, AUD/GBP ar AUD/NZD, yra dažnos finansinių naujienų straipsnių temos.

Rinkų prekybos pasaulyje Australijos doleris yra valiuta, kuri traukia dėmesį, nes yra glaudžiai susijusi su žaliavų prekyba ir taip pat dėl šalies ekonomikos koreliacijos su Kinija.

Kaip ir kiekvienos prekybos priemonės atveju rizikos valdymas yra labai svarbus kiekvienam prekiautojui, ypač pradedantiesiems.

Pradedantieji prekiautojai gali susidurti su įvairiais pavojais ir prarasti savo lėšas, nes, greičiausiai, jiems truks patirties, kad nuspręstų, kuris sprendimas yra teisingas.

Jeigu norite pagerinti savo prekybos įgūdžius ir sėkmės galimybes, geriausia būtų išmokti tinkamai naudoti rizikos valdymo įrankius. Pavyzdžiui, Stop Loss įsakymus, kurie padeda sumažinti riziką prekiaujant.

Tada jūs patirsite mažiau streso ir aiškiau mąstysite, kad galėtumėte pakoreguoti savo prekybos strategiją taip, kaip norite.

