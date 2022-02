Volstritas krenta ir vėl atšoka aukštyn, nes nafta ir toliau auga

Vasaris 25, 2022 14:10

Iki šiol šie metai buvo paženklinti akcijų rinkoje neapibrėžtumu – ir vakar, po įvykių Rytų Europoje, – akcijų rinkas vėl kamavo svyravimai.

Trečiadienio prekybos sesijas užbaigę nuostolingai, vakar visi pagrindiniai Volstrito indeksai smuko, skelbiant prekybos pradžią. Panašu, kad „Dow Jones“, S&P 500 ir „Nasdaq“ buvo veikia išpardavimo režimu, o sesijos pradžioje jų kaina nukrito nuo 1 % iki 2 %.

Tačiau stebėtina, kad visi trys indeksai apsivertė, nes investuotojai sesijos metu iš naujo atrado poreikį rizikuoti ,ir visi trys dieną baigė atitinkamai 0,28 %, 1,5 % ir 3,34 % pakilę.

Didėjant neapibrėžtumui pasaulio rinkas, prekiautojai ir investuotojai turėtų būti pasiruošę padidėjusiems svyravimams, o kartu ir rizikai. Tokį pastarojo meto svyravimų padidėjimą iliustruoja CBOE nepastovumo indeksas (VIX), dae kartais vadinamas „baimės indeksu“, kuris įvertina numatomą svyravimus pagal S&P 500 pasirinkimo sandorių rinką.

Svyravimai yra dideli, kai VIX yra didesnis nei 20. Vakar indeksas dieną uždarė kiek aukščiau 30.

Naftos ir JAV dolerio kilimas

Kadangi situacijos neapibrėžtumas paskatino akcijų rinkų svyravimo padidėjimą – nafta ir JAV doleris pakilo.

JAV doleris jau seniai yra investuotojų mėgstamiausias rinkų neramumų laikotarpiais, o vakar jis pakilo. JAV dolerio indeksas savo dieną užbaigė 0,93 % prieaugiu – dienos metu buvo pakilęs net 1,6 %.

Vakarykščiai aukso, dar vieno populiaraus saugaus prieglobsčio aktyvo, rezultatai rodė netikrumą ir neryžtingumą, kuris šiuo metu vyrauja rinkose. Nepaisant to, kad kaina beveik pasiekė 1975 JAV dolerius per dieną, 3,5 % pelną nuo ankstesnės dienos uždarymo kainos, sesija buvo užbaigta maždaug ties 1903 JAV doleriais, o tai yra nedidelis nuostolis, nors per mėnesį išlieka beveik 6 %.

Žalia nafta judėjo bulių trajektorija nuo tada, kai jos kaina nukrito koronaviruso pandemijos pradžioje 2020 m. kovo mėn. Gruodį mes spėliojome, kad „Brent“ naftos kaina netrukus gali viršyti 80 JAV dolerių už barelį. Tada ji įveikė 90 JAV dolerių lygį, o vakar „Brent“ naftos kaina pirmą kartą nuo 2014 m. viršijo 100 JAV dolerių už barelį lygį, beveik paliesdama 105 JAV dolerius per dieną.

Tačiau kaina galiausiai nusistovėjo ir sesiją užbaigė 98,26 JAV dolerio lygyje, o sesijos pelnas – 1,12 %,. Šį rytą nafta vėl pakilo.

Naftos kainas palaiko auganti paklausa, nes ekonomika vėl atsidarė po to, kai buvo sušvelninti „Covid-19“ apribojimai, ir ypač atšiauri žiema šiauriniame pusrutulyje. Tiekimo srityje OPEC+ narės nuolat slopina gavybą, o pasaulinė tiekimo grandinė tebėra sutrikdyta pandemijos.

Šis veiksnių derinys lėmė žalios naftos kainos augimą pastaraisiais mėnesiais. Tačiau naujausias kainų šuolis įvyko, kai įtampa Rytų Europoje pasiekė „virimo“ tašką.

Remiantis BP 2021 m. „World Energy 2021“ statistine apžvalga, 2020 m. Rusijai priklausė daugiau kaip 12 % pasaulinės naftos gavybos, o tai reiškia, kad bet koks jų tiekimo sutrikimas ar žlugimo grėsmė, greičiausiai, turės rimtų pasekmių pasaulinėms naftos kainoms.

Dėl padidėjusio neapibrėžtumo tuo metu, kai naftos pasiūla jau viršija paklausą, tikėtina, kad kainos bus didelės ir nepastovios.

Atminkite, kad didelių svyravimų laikotarpiais prekybos rizika yra žymiai didesnė. Labai svarbu, kad visi prekiautojai, einantys į rinką dabartinėmis sąlygomis, naudotų tinkamus rizikos valdymo metodus, pavyzdžiui, užtikrintų Stop Loss naudojimą.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, „Brent“ 2021 m. liepos 2 d. – 2022 m. vasario 25 d. dieninis grafikas. 2022 m. vasario 24 d. duomenys. Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, „Brent“ 2015 m. rugpjūčio 23 d. – 2022 m. vasario 25 d. savaitinis grafikas. 2022 m. vasario 24 d. duomenys. Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Prekyba neramiais laikais

