Investuotojai ir prekiautojai daugiausia dėmesio skirs Naujosios Zelandijos rezervų banko (RBNZ) sprendimui dėl palūkanų normos, kuris turi būti priimtas rytoj.

Tuo tarpu Australijos rezervų bankas (RBA) palūkanų normų nepakeitė, nes kai kurie ekonomistai teigia, kad palūkanų kėlimas turėjo įtakos infliacijai ir vartotojų išlaidoms.

OPEC+ sprendimas sumažinti naftos gavybą pirmadienį privertė naftos kainas šoktelėti 6 procentus. Komentuodami naftos gavybos mažinimą, rinkos analitikai teigė, kad JAV FED gali tekti persvarstyti savo planus, nes infliacijos rodikliai gali būti didesni.

Tačiau „Morgan Stanley“ sumažino savo naftos kainų prognozę 2023 metams. „Morgan Stanley“ strategai savo ataskaitoje rašo: „(sprendimas) kažką atskleidžia, duoda signalą, kurioje naftos rinkoje esame. Ir būkime sąžiningi, kai paklausa mažėja... tada OPEC nereikia mažinti gavybos.

RBNZ sprendimas dėl palūkanų normos

Naujosios Zelandijos rezervų bankas turėtų paskelbti savo sprendimą dėl palūkanų normų trečiadienį. Analitikai teigia, kad oficiali grynųjų pinigų norma (OCR) greičiausiai bus padidinta 25 baziniais punktais.

ASB ekonomistai teigia, kad palūkanų normos dar gali būti didinamos du kartus, bet pažymi, kad aukštesnės normos jau turėjo įtakos šalies ekonomikai.

„Ekonomika gali prarasti pagreitį greičiau, nei tikėtasi, o tai reiškia, kad pinigų politika dabar pradeda kandžiotis. Bus ir didesnis tokios politikos poveikis: mokama vidutinė hipotekos palūkanų norma yra tik maždaug įpusėjusi nuo žemiausio lygio iki piko“, – pažymi savo ataskaitoje.

„Westpac“ ekonomistai nesutaria dėl numatomų didinimų siaičiaus, nes „šiuo metu prognozuojame 5 procentų šio ciklo piką, nors pripažįstame, kad rizika yra nukreipta į aukštesnį, o ne žemesnį piką. Kol RBNZ negaus aiškaus patvirtinimo, kad ekonomika lėtėja, jis ir toliau akcentuos tolesnio palūkanų kėlimo potencialą.“

RBA palūkanų normos nekeičia

Australijos rezervų bankas paskelbė apie savo sprendimą nekeisti bazinės palūkanų normos – 3,60 procentai po 10 iš eilės padidinimų. Toks sprendimas atitiko ekonomistų lūkesčius.

RBA vadovas Philipas Lowe'as teigė, kad mano, jog gali prireikti tolesnio pinigų politikos griežtinimo.

Pareiškime po susirinkimo pažymima: „Valdyba priėmė sprendimą šį mėnesį išlaikyti pastovias palūkanų normas, kad būtų suteikta daugiau laiko įvertinti iki šiol padidintų palūkanų normų poveikį ir ekonomikos perspektyvas. Valdyba pripažįsta, kad pinigų politika veikia su vėlavimu ir kad didelio palūkanų normų padidinimo poveikis dar nejuntamas. Australijoje infliacija pasiekė aukščiausią tašką, tikimai, kad prekių kainų infliacija ateinančiais mėnesiais sulėtės.“

Naftos gavybos mažinimas kelia kainas

Sekmadienį Naftą eksportuojančių šalių organizacija ir jos sąjungininkės (OPEC+) paskelbė, kad nuo gegužės mėnesio naftos gavybą sumažins 1,15 mln. barelių per dieną. Sprendimo laikas nustebino rinkas, nors OPEC+ pažadėjo iki 2023 metų pabaigos sumažinti gavybą 2 mln. barelių per dieną.

OPEC+ atstovai teigia, kad tokiu žingsniu siekiama palaikyti kainų stabilumą, o kai kurie rinkos analitikai teigia, kad organizacija siekia didesnio pelno.

Naftos gavybos mažinimas gali sukelti įtampą tarp OPEC+ narių ir Vakarų vyriausybių, nes infliacijos rodikliai pradėjo mažėti dėl sumažėjusių energijos kainų.

Ką mano ING ir „Goldman Sachs“?

Šis pranešimas privertė ING analitikus pakoreguoti savo prognozes dėl naftos kainų. „Šie netikėti sumažinimai šiemet reiškia griežtesnę rinką. Dėl to mes turėjome padidinti naftos prognozes likusiai 2023 metų daliai. Sugriežtėjusi rinka reiškia, kad dabar tikimės aukštesnių naftos kainų. Prieš šiuos paskelbtus sumažinimus prognozavome, kad „Brent“ vidutiniškai per antrąjį metų pusmetį sieks 97 JAV dolerio už barelį. Tačiau dabar tikimės, kad per šį laikotarpį rinkos vidurkis sieks 101 JAV dolerį už barelį“, – pažymėjo jie atnaujintoje ataskaitoje.

„Goldman Sachs“ ekonomistai patikslino savo „Brent“ kainų prognozę 2023 metų gruodžio mėnesiui iki 95 JAV dolerių už barelį. Jie taip pat tikisi, kad „Brent“ barelis 2024 metų gruodį kainuos 100 JAV dolerių.

Sekmadienį paskelbtoje ataskaitoje jie rašo: „Nors šis žingsnis buvo stebinantis, sprendimas atspindi svarbius ekonominius ir galimus politinius sumetimus. Gamybos sumažinimas galėtų padidinti naftos kainas 7 procentais, o tai prisidėtų prie didesnių Saudo Arabijos ir OPEC+ pajamų iš naftos. Atsisakymas papildyti JAV SPR (Strategic Petroleum Reserve) 2023 fiskaliniais metais ,alėjo prisidėti prie OPEC+ sprendimo mažinti.“

ISM paslaugų PMI kovo mėnesio duomenys

Tiekimo valdymo institutas (ISM) paskelbs kovo mėnesio duomenis apie JAV paslaugų PMI. Tikimasi, kad ISM paslaugų PMI išliks atsparus ir sumažės iki 54,5 nuo 55,1.

Vasario mėnesio paslaugų PMI ataskaita parodė, kad paslaugos buvo pranašesnės už gamybos PMI, kuris sumažėjo ketvirtą mėnesį iš eilės.

Praėjusią savaitę paskelbtas „S&P Global US Services PMI“ pagerėjo daug daugiau, nei tikėtasi, o tai gali reikšti, kad šį mėnesį infliacija nesumažės taip, kaip tikėtasi.

