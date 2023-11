Prekyba svaru sterlingų, vyraujant baimei dėl nuosmukio

Lapkritis 06, 2023 07:40

Jungtinės Karalystės svaro sterlingų vertė kitų pagrindinių valiutų, tokių kaip JAV doleris ir euras, atžvilgiu nukentėjo, nes JK ekonomika susiduria su dideliais infliacijos skaičiais ir Anglijos banko (BoE) griežtos pinigų politikos poveikiu.

Lapkričio 2 dieną BoE Pinigų politikos komitetas (MPC) paskelbė, kad nekeis skolinimosi išlaidų, nes ekonomikos augimo prognozė rodo, kad 2024 metais gali prasidėti nuosmukis.

Peržvelkime naujienas apie JK ekonomiką ir prekybą svaru sterlingų, vyraujant baimei dėl nuosmukio.

Tikėtina, kad BoE palūkanų normos išliks aukštos ilgesnį laiką

BoE vadovas Andrew Bailey savo pastabose po posėdžio sakė, kad MPC nusprendė išlaikyti palūkanų normas, nes to daugiausia tikėjosi ekonomistai. BoE nepakeitė palūkanų normų antrą kartą iš eilės, jos išlieka aukščiausiame lygyje nuo 2008 metų finansų krizės.

Nors BoE sprendimas nenustebino finansų rinkų, tai buvo dar vienas ataskaitos po posėdžio elementas, atkreipęs rinkos analitikų dėmesį. Ekonomikos augimo prognozės parodė, kad yra didesnė tikimybė, jog nuosmukis gali smogti JK ekonomikai kitais metais.

BoE BVP augimo prognozėje teigiama, kad augimo tempas gali išlikti 2024 m., o nuosmukio tikimybė, prasidėjus pavasario rinkimams, yra 50:50.

Komentuodamas BoE pinigų politiką, Andrew Bailey pažymėjo: „Dar per anksti galvoti apie palūkanų mažinimą. Didesnės palūkanų normos veikia, o infliacija mažėja. Tačiau turime pamatyti, kad infliacija ir toliau mažės iki mūsų 2 procentų tikslo. Šį mėnesį nepakeitėme palūkanų normų, bet atidžiai stebėsime, ar reikės toliau didinti palūkanų normas. Tačiau neturėtume pernelyg ilgai laikytis ribojančios pinigų politikos. Turime nepamiršti rizikos pusiausvyros tarp per mažai ir per daug.“

Ką analitikai prognozuoja dėl JK ekonomikos ir svaro sterlingų

ING analitikai teigia, kad didesnės palūkanų normos gali vis labiau stabdyti JK rezultatus.

Lapkričio 3 dieną paskelbtoje ataskaitoje jie pažymėjo: „Anglijos banko palūkanų kėlimo ciklas beveik neabejotinai baigėsi, o dabar pagrindinis dėmesys skiriamas palūkanų mažinimui. Politikos formuotojai yra įsitikinę, kad tai dar toli, o rinkos iš esmės tai nupirko. Nors šią vasarą JK palūkanų normos smarkiai sumažėjo, investuotojai vis dar tikisi, kad banko palūkanų norma ateinančius trejus metus išliks virš 4 procentų.“

„TD Securities“ ekonomistai mano, kad BoE palaikė svarą sterlingų, laikydamasi griežtos pozicijos ir teigia, kad „žiūrint į rinkos lūkesčius dėl mažinimo kitais metais, atrodo, kad JK ekonomika, palyginti su euro zona, vis dar yra optimistiškesnė. Tikimės, kad BoE pradės pasaulinį mažinimo ciklą. Atitinkamai matome, kad EUR/GBP rezultatai pagerėjo, nes rinkos ir toliau mažina netikėtus lūkesčius dėl JK. Mums patinka mažesnės svaro sterlingų vertės, lyginant, pavyzdžiui, su AUD ir NZD, kur augimo infliacijos rezultatai yra kitokie ir kai tikimasi pasivyti.“

„Danske Bank“ ekonomistai nustatė, kad Anglijos banko sprendimas atitiko jų lūkesčius. Komentuodami EUR/GBP porą, jie rašė, kad „mes ir toliau matome, kad santykiniai kursai yra vidutiniškai teigiami EUR/GBP atžvilgiu, o 2024 metais numatomas tolesnis kainų mažinimas. Vis dar tikimės euro zonos ir JK ekonomikos bus svarbiais varikliais. Prognozuojame nedidelį EUR/GBP kilimą iki 0,89 2024 m.“

MUFG analitikai paskelbė ataskaitą, kurioje jie pakartojo, kad „mūsų nuomone, atnaujintos FED ir BoE politikos pranešimai buvo panašūs, o tai rodo, kad labiau tikėtina, jog daugiau nereikės didinti, bet tai nėra visiškai atmestina. Pokyčiai patvirtina mūsų perspektyvą, kad svaras toliau silpnės. JK palūkanų normas iki kitų metų pabaigos sumažins maždaug 55 baziniais punktais. Vis dar tikimės, kad BoE kitais metais sumažins daugiau nei šiuo metu.“

„Commerzbank“ valiutų analitikai teigia, kad svaro sterlingų kursas gali laikinai atsigauti.

Savo pranešime prekiautojams jie paminėjo, kad „BoE valdytojas Andrew Bailey per spaudos konferenciją ne kartą pabrėžė, kad kainų stabilumas yra BoE mandatas, o ne, pavyzdžiui, nuosmukio prevencija. Be to, per anksti svarstyti palūkanų mažinimą. Panašu, kad rinka tai priima.

Kyla klausimas, ar BoE taip pat laikysis šių pastabų, jeigu infliacija pasirodys užsispyrusi. Tačiau kol kas atrodo, kad rinka yra patenkinta ir svaras sterlingų gali turėti galimybių laikinai atsigauti.“

Rizikos valdymas, prekiaujant svaru sterlingų

JK svaras sterlingų yra viena labiausiai prekiaujamų valiutų pasaulyje. Valiutų poros su svaru sterlingų, pavyzdžiui, GBP/USD ir GBP/EUR, yra vienos populiariausių tarp prekiautojų. Kadangi daugelis prekiautojų linkę įtraukti jas į savo portfelius, todėl informacijos ir analitinių straipsnių apie jas yra gausu.

Pradedantiesiems prekiautojams taip pat gali kilti pagunda įtraukti svaro poras į savo portfelius, kai pradeda savo prekybos kelionę. Tačiau prekyba svaru sterlingų yra susijusi su rizika, dėl kurios gali būti prarastos lėšos, jeigu bus priimti neteisingi sprendimai.

Pradedantiesiems prekiautojams svarbu pagilinti savo žinias apie rinkų prekybą, žiūrint seminarus internetu ir kitus mokomuosius vaizdo įrašus, skaitant straipsnius ir vadovus bei studijuojant kitą mokomąją medžiagą, kurią galima rasti internete. Tai gali turėti įtakos pradedančiojo prekiautojo strategijos sėkmei.

Taip pat labai svarbu išmokti naudotis rizikos valdymo įrankiais, prieinamais populiariose prekybos platformose, tokiose kaip MT4 ir MT5. Naudodami rizikos valdymo priemones, pradedantieji prekiautojai turi galimybę kurti savo strategijas, tuo pačiu sumažindami tikimybę prarasti daug lėšų, jeigu rinka atsisuktų prieš juos.

Prekybos žinių lygio gerinimas padeda pradedantiesiems prekiautojams mėgautis prekybos patirtimi su mažiau streso ir nerimo.

