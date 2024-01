Rinkų prekyba sausio mėnesį: ką reikia žinoti

Sausis 08, 2024 16:25

Sulaukėme 2024, finansų rinkos po šventinio laikotarpio grįžta į normalias vėžes ir kyla klausimas, ar tapsime vadinamojo „sausio efekto“ liudininkais. Ne, tai ne filmo pavadinimas, o reiškinys, apie kurį žino daugelis finansų žinovų.

Šiame straipsnyje paaiškinsime, ką sausio mėnesio efektas reiškia finansų pasaulyje, kad pradedantieji prekiautojai galėtų į tai atsižvelgti, kurdami savo strategijas 2024 metų pradžioje.

Kas yra sausio efektas?

Sausio efektas yra finansų pasaulyje stebimas reiškinys, kuriam būdinga tendencija, kad akcijų kainos pirmąjį metų mėnesį kyla, ypač po išpardavimo praėjusių metų pabaigoje dėl su mokesčiais susijusių priežasčių.

Ši rinkos anomalija buvo pastebėta įvairiose finansų rinkose ir yra investuotojų, analitikų ir tyrėjų susidomėjimo objektas.

Hipotezė teigia, kad ypač mažos kapitalizacijos akcijos sausio mėnesį labiau išauga, lyginant su kitomis akcijomis. Vienas iš siūlomų paaiškinimų yra tai, kad investuotojai parduoda nuostolingas pozicijas metų pabaigoje mokesčių tikslais, taip sukurdami perpardavimo sąlygas.

Sausio mėnesį, investuotojams reinvestuojant kapitalą, kainos gali atšokti, o tai ir lemia stebimą didėjimo tendenciją. Keletas veiksnių prisideda prie sausio efekto, įskaitant mokesčius, investuotojų psichologiją ir metų pabaigos portfelio koregavimą.

Nors šis reiškinys buvo užfiksuotas dokumentais, jo nuoseklumas ir nuspėjamumas skiriasi, todėl rinkos dalyviai turėtų būti atsargūs.

Analitikai dažnai gilinasi į istorinius duomenis, kad nustatytų su sausio mėnesio efektu susijusius modelius. Tačiau labai svarbu pažymėti, kad rinkos dinamika gali keistis, o praeities rezultatai ne visada rodo būsimus rezultatus.

Investuotojai ir mokslininkai toliau tyrinėja sausio efektą, siekdami giliau suprasti jo pagrindinius mechanizmus ir poveikį rinkos elgsenai.

Sausio efekto istorija

Sausio efektas, sezoninė finansų rinkų anomalija, pirmą kartą buvo pastebėta XX amžiaus pradžioje. Devintojo dešimtmečio pradžioje Donaldo Keimo novatoriški tyrimai pateikė reikšmingų įrodymų, paneigiančių veiksmingos rinkos hipotezę, ir išryškino šį reiškinį.

Šį poveikį apibūdina akcijų kainų kilimo tendencija pirmąjį metų mėnesį, ypač po metų pabaigoje įvykusio išpardavimo dėl su mokesčiais susijusių priežasčių.

Istoriniai duomenys atskleidžia, kad sausio efektas skirtingais metais skyrėsi. Nors jo poveikis stebimas įvairiais metais, kai kurie metai išsiskiria ypač reikšmingais įvykiais. Anomalijos buvo ypač ryškios tais metais, kai mokesčių sumetimai, investuotojų elgesys ir rinkos nuotaikos susiliejo ir sudarė palankias sąlygas sausio mėnesiui.

Nors sausio mėnesio efektas bėgant metams nuosekliai susiformuodavo, būtina pripažinti, kad rinkos dinamika gali keistis. Tokie veiksniai kaip besikeičiantys mokesčių įstatymai, pakitęs investuotojų elgesys ir makroekonominiai pokyčiai gali turėti įtakos sausio mėnesio efekto stiprumui ir patikimumui.

Tyrimas, kuriame analizuojami 1904–1974 m. duomenys, parodė, kad vidutinė akcijų grąža sausio mėnesį buvo penkis kartus didesnė nei bet kurį kitą mėnesį , o tai pabrėžia istorinę šios rinkos anomalijos reikšmę.

Tyrėjai ir investuotojai toliau analizuoja istorinius modelius, tyrinėdami sausio efekto niuansus, kad galėtų priimti pagrįstus sprendimus nuolat kintančioje finansų rinkų aplinkoje.

Sausio efekto pradedantiesiems prekiautojams

Jeigu prekiautojas nori pasinaudoti sausio efektu pasaulio rinkose, jam būtinas strateginis pasiruošimas. Toliau pateikiame pagrindinius geresnio pasirengimo aspektus.

Tyrinėkite istorinius modelius: analizuokite istorinius sausio efekto duomenis, kad nustatytumėte tendencijas ir suprastumėte įvairių turto klasių istorinius rezultatus. Tai gali suteikti įžvalgų apie potencialias galimybes ir riziką, susijusią su šiuo reiškiniu.

Diversifikavimas: pabandykite diversifikuoti savo prekybos portfelį įvairiomis turto klasėmis ir regionais. Diversifikuotas portfelis gali padėti sumažinti riziką, susijusią su bet kokiu galimu rinkos nepastovumu dėl sausio efekto.

Mokesčių planavimas: įsitikinkite, kad suprantate su sausio mėnesio efektu susijusias mokesčių pasekmes. Kadangi šis reiškinys dažnai siejamas su mokesčiais motyvuotu pardavimu metų pabaigoje, žinokite apie galimą su mokesčiais susijusį rinkos elgesį ir atitinkamai planuokite savo prekybos strategiją.

Būkite informuoti apie pasaulinius įvykius: nepamirškite sužinoti apie pasaulinius ekonominius ir politinius įvykius, kurie sausio mėnesį gali turėti įtakos rinkos nuotaikai. Ekonominių rodiklių pokyčiai, geopolitiniai įvykiai arba centrinio banko politikos pokyčiai gali turėti įtakos rinkos elgsenai šiuo laikotarpiu.

Mažos kapitalizacijos akcijų stebėjimas: atsižvelgiant į tai, kad sausio efektas dažnai siejamas su mažos kapitalizacijos akcijomis, atidžiai stebėkite šį rinkos segmentą. Žinokite apie potencialias galimybes ir riziką mažos kapitalizacijos srityje metų pradžioje.

Rizikos valdymas: įgyvendinkite patikimas rizikos valdymo strategijas. Nustatykite aiškius Stop Loss lygius ir pozicijų dydžius, kad galėtumėte valdyti galimus nuostolius, ypač nepastovioje aplinkoje, kuri gali lydėti sausio mėnesio efektą.

Derindami istorinę analizę, diversifikavimą, mokesčių planavimą, visuotinį sąmoningumą, mažos kapitalizacijos akcijų stebėjimą ir veiksmingą rizikos valdymą, prekiautojai gali geriau orientuotis pasaulinėse rinkose.

