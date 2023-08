Prekyba Meksikos pesu: ką reikia žinoti

Rugpjūtis 17, 2023 15:30

Kalbėdami apie Ameriką, dauguma iš mūsų galvoja apie Jungtines Amerikos Valstijas arba, kai kuriais atvejais, Kanadą. Tačiau Meksika yra tarp šalių, turinčių turtingiausią istoriją žemyne ir augančią ekonomiką.

Jeigu prekiautojai norėtų sukurti diversifikuotą prekybos portfelį, jie gali pasirinkti prekybą Meksikos pesais (MXN) prieš pagrindines valiutas, tokias kaip JAV doleris, euras ar Didžiosios Britanijos svaras.

Tačiau tiesa ta, kad Meksikos pesas nėra toks populiarus kaip garsiausi jo kolegos. Šiame straipsnyje pasidalinsime keletu vertingų įžvalgų apie Meksikos pesą ir jo ryšį su Meksikos ekonomika, kurias gali būti sunku rasti vienoje apžvalgoje.

Meksikos pesas ir Meksikos ekonomika

Meksikoje gyvena 128 000 000 žmonių, o BVP pagal nominalią vertę yra 14 vietoje pasaulyje. Tarptautinis valiutos fondas (TVF) padidino 2023 metų Meksikos BVP augimo prognozę iki 2,6 procento, tai yra 0,8 procento daugiau nei prognozavo balandį – 1,8 procento.

Patikslinta perspektyva atspindi teigiamus šalies ekonominius rezultatus per pastaruosius kelis mėnesius. Pirmąjį 2023 metų ketvirtį ekonomika augo 1,1 procento, viršydama analitikų lūkesčius ir pratęsdama augimą šeštą ketvirtį iš eilės.

Remiantis Meksikos nacionalinio geografijos ir statistikos instituto (INEGI) paskelbta ataskaita, metinė bendroji CPI infliacija liepos mėnesį toliau mažėjo ir pasiekė 4,79 procento. Šis skaičius atitiko analitikų lūkesčius ir žymėjo šeštąjį infliacijos kritimą iš eilės.

Pagrindinis Banco de México (Meksikos centrinis bankas) tikslas – ilgalaikėje perspektyvoje išsaugoti Meksikos valiutos vertę, siekiant pagerinti meksikiečių gerovę, išlaikant žemą ir stabilią infliaciją.

Pasak banko interneto svetainės, Banco de México buvo įkurtas 1925 m. rugsėjo 1 d.

Meksikos ekonomika per pastaruosius kelis dešimtmečius patyrė pakilimų ir nuosmukių, o centrinis bankas vaidino pagrindinį vaidmenį mažinant infliaciją. Nuo 1994 m. Banco de México (Banxico) buvo savarankiškas kurdamas ir įgyvendindamas savo pinigų politiką.

Meksikos peso dinamika

2017 m. sausį trumpam palietęs kelerių metų dugną – 21,50 – JAV dolerio atžvilgiu, Meksikos pesas pradėjo ralį į viršų, o 2017 m. rugsėjo mėnesį juo buvo prekiaujama maždaug ties 17,60.

Per ateinančius dvejus metus peso kursas stabilizavosi, dabar prekiaujama nuo 18 iki 20 pesų už JAV dolerį.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, USD MXN 2017 m. spalio 1 d. – 2023 m. rugpjūčio 17 d. mėnesinis grafikas. 2023 m. rugpjūčio 17 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas ateities rezultatų rodiklis.

2020 metais prasidėjusi pandemija pakenkė Meksikos valiutai. Meksikos peso vertė JAV dolerio atžvilgiu sumažėjo ir 2020 m. kovo mėnesio pabaigoje siekė 25 pesus. Tačiau iki metų pabaigos pesas sugebėjo įsitvirtinti ir JAV dolerio atžvilgiu kainavo 20 pesų.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, USD MXN 2023 m. sausio 3 d. – 2023 m. rugpjūčio 17 d. dieninis grafikas. 2023 m. rugpjūčio 17 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas ateities rezultatų rodiklis.

2023 metais Meksikos pesas toliau stiprėjo JAV dolerio atžvilgiu ir liepos 1 dieną siekė 16,75. Tai buvo žemiausias šios poros lygis per septynerius su puse metų, todėl kai kurie socialinės žiniasklaidos vartotojai Meksikos valiutą pavadino „superpesu“.

ING ataskaitoje pažymėta, kad kalbant apie LATAM valiutas, „Meksikos pesas išlieka vieno geriausių metų valiutos kurso ir jį lenkia tik Kolumbijos pesas (siūlomas 14,4 procentų numanomas pajamingumas!).

Investuotojams patinka didelis pelnas Meksikoje, gerai valdoma ekonomika ir stebėtinai stiprus JAV augimas šiais metais. Iš tiesų, darbuotojų perlaidos atgal į Meksiką gegužės mėnesį pasiekė rekordinę 5,7 mlrd. JAV dolerių sumą.

Ką analitikai prognozuoja dėl Meksikos peso ir Meksikos ekonomikos?

Meksikos bankas rugpjūčio 10 dieną taikė 11,25 procento orientacinę palūkanų normą, atitinkančią analitikų prognozes, o tai rodo, kad infliacijos perspektyvos išlieka „labai sudėtingos“ ir reiškia, kad palūkanų norma gali išlikti tokia dar keletą mėnesių.

Banko politikos formuotojai pareiškime po posėdžio teigė, kad „siekiant tvarkingai ir tvariai priartėti prie bendros infliacijos iki 3 procentų tikslo, (valdyba) mano, kad būtina išlaikyti orientacinę palūkanų normą dabartiniame lygyje ilgesnį laikotarpį“.

ING analitikai ataskaitoje liepos 18 d. paskelbė, kad „nuo lapkričio mėnesio dėl rinkos nuolaidų Meksikos centrinis bankas sumažins palūkanų normą. Mes sutinkame ir iš tikrųjų matome, kad palūkanų normos mažinami greičiau nei rinkos nuolaidos. Tame yra daug komforto. Tai galima suprasti iš peso pabrangimo ir rinkos kursų kritimo.“

Jie taip pat pridūrė, kad „Meksikos kreivėje (TIIE) yra įtvirtintas didelis politikos patogumas, todėl mes vis labiau linkę numatyti, kad ateinančiais mėnesiais prasidės piniginio švelninimo procesas. Politikos palūkanų norma – 11,25 procento – yra maždaug 6 procentais didesnė už FED palūkanų normą, o tai yra gana didelė pagalvė. Ji buvo didesnė tik du kartus per pastaruosius 15 metų – kai skubiai sumažintas FED per Didžiąją finansų krizę ir pandemijos pradžioje. Nėra reikalavimo, kad ši sklaida būtų platesnė. Tiesą sakant, manome, kad ji susiaurės, nes FED dar labiau kels, o Banxico laikysis to paties.“

„Morgan Stanley“ ekonomistai mano, kad „nearshoring“, greičiausiai, paskatins Meksikos ekonomiką.

Savo pranešime investuotojams, paskelbtame liepos 27 dieną, jie pažymėjo: „Jeigu JAV gamyba bus mažiau priklausoma nuo Kinijos, manome, kad tuomet kelias bus per Meksiką. Tikimasi, kad „nearshoring“ bus ilgos ir ilgalaikės lenktynės, kurios gali padėti sukurti naujas ekosistemas esamuose Meksikos gamybos centruose. Augant Meksikos BVP ir gamybai, turėtų augti ir įmonių pelnas, ypač finansų, pramonės ir vartotojų sektoriuose. Tiesą sakant, tais laikotarpiais, kai BVP augimas buvo didesnis nei vidutinis, Meksikos akcijos buvo linkusios viršyti vertinimo, pelningumo ir veiklos rezultatus. „Nearshoring“ tendencija jau paskatino Meksikos akcijų reitingą iš naujo, o strategai mano, kad per ateinančius penkerius metus šalies bendrovės dar labiau padidės, nes antroji augimo banga įsibėgės.“

Kadangi tikimasi, kad Meksikos piliečiai balsuos kitų metų rinkimuose, „Commerzbank“ analitikai teigia, kad rezultatas gali būti labai svarbus Meksikos pesui ir vietos ekonomikai.

„Būsimi rinkimai 2024 m. liepos mėnesį bus lemiami Meksikos ekonomikai ir pesui. Investicijos į infrastruktūrą, saugumą ir žmogiškąjį kapitalą, taip pat verslui palankios reformos turėtų ne tik padidinti Meksikos būdingą augimo potencialą, bet ir padidinti šalies, kaip investicijų krypties, patrauklumą. Tikime, kad atlikus atitinkamas reformas, Meksika yra gerai pasirengusi gauti naudos iš išaugusios pasaulinių bendrovių veiklos, kuri turėtų teigiamą ilgalaikį poveikį MXN“, – rašo jie savo ataskaitoje.

Rizikos valdymas prekiaujant Meksikos pesu

Kaip ir kiekvienos „Forex“ valiutų poros atveju, prekyba Meksikos pesu JAV dolerio, euro, Didžiosios Britanijos svaro ar kitų mažiau populiarių valiutų atžvilgiu yra susijusi su rizika.

Pradedantieji prekiautojai, kurie nėra patyrę valiutų rinkų veikimo, turėtų skirti šiek tiek laiko savo finansinių žinių plėtrai. Valiutų rinkos pagrindų žinojimas galėtų padėti ką tik prekiauti pradėjusiems sukurti visapusišką strategiją.

Gerai parengta strategija gali padėti pradedantiesiems prekiautojams sumažinti prekybos riziką. Laiku sužinoti visas finansines naujienas ir tai, kaip veikia rinkos, nepakaktų, jeigu nestudijuotumėte rizikos valdymo priemonių.

Tokie įrankiai kaip Stop Loss pavedimas, gali sumažinti lėšų praradimą, jeigu rinka prieštaraus jūsų planui. Jeigu rizikos valdymo priemonės jums yra kažkas naujo, geriausia būtų patobulinti savo žinias apie jas.

Brokeriai siūlo platų mokomosios medžiagos asortimentą, kuris gali padėti jums tapti geresniu prekiautoju ir tuo pačiu sumažinti viso proceso riziką.

Pradedantieji prekiautojai gali pasinaudoti seminarais internetu ir biuruose, tinklaraščiais, vadovais ir pan., kuriuos rengia labiau patyrę prekiautojai, kurie dalijasi savo žiniomis su pradedančiaisiais. Dar geriau, kad kai kuri medžiaga yra nemokama. Nepraleiskite progos tapti geresniu prekiautoju!

Ar susidomėjote prekyba per naujienas? Mūsų nemokamuose seminaruose internetu sužinokite, kaip šis metodas veikia. Susitikite ir bendraukite su profesionaliais prekiautojais. Stebėkite ir mokykitės tiesioginėse prekybos sesijose.

Nemokami prekybos seminarai internetu Dalyvaukite tiesioginiuose seminaruose internetu, kuriuos rengia mūsų prekybos ekspertai REGISTRUOTIS NEMOKAMAI

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.