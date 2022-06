Prekyba NVIDIA 45 % augimu, paskelbus pirmojo ketvirčio finansinę ataskaitą

Birželis 01, 2022 18:20

Ne paslaptis, kad 2022 metai technologijų akcijoms buvo sunkūs. Augančios infliacijos, palūkanų normų kėlimo ir bendro ekonominio netikrumo įkarštyje investuotojai atsisako rizikingų, brangių augimo akcijų saugesnių, gynybinių akcijų naudai.

Ši tendenciją aiškiai atsispindi NASDAQ 100 technologijų sektoriaus indekse, kuris nuo metų pradžios iki gegužės 31 d. nukrito daugiau kaip 26 %.

Tiems, kurie turi mažiau patirties akcijų rinkoje, tokie išpardavimai ir rinkos svyravimai dažnai kelia susirūpinimą. Tačiau kai kuriais atvejais rinkos kritimas gali suteikti investuotojams galimybę įsigyti kokybiškų akcijų mažesnėmis kainomis.

Tarp daugybės technologijų akcijų, kurios nukentėjo 2022 metais, lustų gamybos milžinė NVIDIA taip pat neišvengė pastarojo meto rinkos nuosmukio. Per šiuos metus iki gegužės 31 d. NVIDIA akcijų kaina sumažėjo 36 %. Tačiau per dvi dienas po to, kai bendrovė praėjusią savaitę paskelbė savo pirmojo ketvirčio rezultatus, akcijos pakilo beveik 11 %.

Ar NVIDIA turi tai, ko reikia, kad šiais metais atsigautų? Skaitykite toliau, kad sužinotumėte daugiau apie NVIDIA akcijų kainos perspektyvas per ateinančius 12 mėnesių ir kaip galite jomis prekiauti.

Kodėl verta prekiauti NVDIA akcijomis?

Įkurta 1993 m., NVIDIA yra technologijų įmonė, kurianti integrinius grandynus, labiausiai žinomus dėl savo aukščiausios klasės grafikos apdorojimo įrenginių (GPU). Bendrovė daugiausia dėmesio skiria keturioms pagrindinėms sritims: žaidimams, automobiliams, duomenų centrams ir profesinei vizualizacijai.

Praėjusią savaitę NVIDIA paskelbė savo 2023 finansinių metų pirmojo ketvirčio rezultatus. Per tris mėnesius, pasibaigusius 2022 m. gegužės 1 d., NVIDIA pasiekė rekordines ketvirčio pajamas – 8,29 milijardo JAV dolerių, o pelnas vienai akcijai (EPS) buvo 1,36 JAV dolerio, per metus šios reikšmės padidėjo atitinkamai 46 % ir 49 %.

Tačiau, nepaisant šių rezultatų, patogiai pranokusių analitikų lūkesčius, NVIDIA akcijų kaina iš pradžių sumažėjo 5,5 % po darbo valandų dėl silpnesnės nei tikėtasi šio ketvirčio prognozės.

Volstrito analitikai anksčiau tikėjosi, kad NVIDIA naująjį ketvirtį generuos apie 8,5 milijardo JAV dolerių pajamų, tačiau bendrovė paskelbė, kad tikisi, jog šis skaičius iš tikrųjų sieks 8,1 milijardo JAV dolerių, tuo tarpu pirmajame ketvirtyje siekė 8,29 milijardo JAV dolerių. Toks prognozuojamas pajamų sumažėjimas atspindi pasitraukimo iš Rusijos rinkos poveikį ir neigiamą poveikį dėl Kinijos paklausos, kurį sukelia besitęsiantis „Covid-19“ karantinas.

Nors šie rūpesčiai artimiausiais mėnesiais gali turėti įtakos investuotojų nuotaikoms, ilgalaikis vaizdas atrodo pozityvesnis, o tai atspindi akcijų kainos atsigavimas per kelias dienas po rezultatų paskelbimo.

Svarbu pažymėti, kad nors NVIDIA patikslinta pajamų prognozė buvo silpnesnė nei tikėtasi, jeigu ji bus pasiekta, tai vis tiek reikštų 24 % metinį augimą, o tai yra įspūdingas skaičius, atsižvelgiant į dabartinius neigiamus veiksnius.

Dar įspūdingesni yra NVIDIA duomenų centrų verslo rezultatai, kurie tikrai lėmė bendrus teigiamus rezultatus pirmąjį ketvirtį. Pajamos iš šio verslo per metus išaugo 83 % ir sudarė daugiau kaip 45 % visų pirmojo ketvirčio pajamų. Šį augimą iš dalies lėmė padidėjusi NVIDIA GPU paklausa debesų kompiuterijoje ir didelis skaičius klientų.

Be to, nors bendrovė nurodė, kad žaidimų rinkos paklausa sumažėjo, jie vis tiek pranešė apie rekordines pajamas – 3,62 milijardo JAV dolerių, o tai yra 31 % metinis padidėjimas.

Prognozuojant, kad pajamos didės ir įspūdingai augs jų duomenų centrų verslas, nenuostabu, kad NVIDIA akcijų kaina per ateinančius 12 mėnesių padidės. Tačiau prekiautojai turi pasverti galimus neigiamus veiksnius, su kuriais susiduria bendrovė, ypač didėjančią infliaciją, kuri artimiausiais mėnesiais gali neigiamai paveikti vartotojų paklausą.

Ką NVIDIA akcijoms prognozuoja analitikai?

Pasak analitikų, kuriuos „TipRanks“ apklausė dėl NVIDIA akcijų prognozės per pastaruosius 3 mėnesius, šiuo metu yra 27 pirkimo, 5 laikymo ir 0 pardavimo reitingų. Didžiausias NVIDIA akcijų prognozės kainų lygis yra 410,00 JAV dolerių, o mažiausias kainos tikslas – 165,00 JAV doleriai.

Vidutinis NVIDIA akcijų prognozės kainos tikslas yra 271,41 JAV dolerio, o tai yra 45 % pakilimas nuo dabartinio lygio, pasiekto šio straipsnio rašymo metu.

Šaltinis: „TipRanks“, 2022 m. birželio 1 d. duomenys.

NVIDIA akcijų prekybos idėja

NVIDIA akcijų prekybos idėja galėtų būti tokia:

Pirkti akcijas, kainai pramušus į viršų 200,00 JAV dolerių lygį, atsižvelgiant į vyraujančius smarkius svyravimus .

Tikslas – kiek žemiau vidutinio analitikų tikslo – 271,00 JAV dolerio.

Rizikuokite kuo mažiau – ne daugiau kaip 5 % visos sąskaitos.

Laikotarpis – 6–12 mėnesių.

Jeigu perkate 10 NVIDIA akcijų, tuomet: kai pasiekiamas tikslas, galite uždirbti 710,00 JAV dolerių pelną (271,00 USD - 200,00 USD * 10 akcijų).



Nepamirškite, kad mažai tikėtina, jog akcijų kaina kils tiesia linija ir ji gali net gerokai smukti žemyn, kol vėl pakils, ypač atsižvelgiant į pastarojo meto pasaulinių akcijų rinkų išpardavimus, stebėtus 2022 metais.

Todėl būtina tinkamai valdyti riziką, nes tai yra vienas iš svarbiausių sėkmingos prekybos aspektų. Jūs visada turėtumėte žinoti, kiek galite prarasti dėl sandorio ir susijusios rizikos.

4 žingsniai kaip įsigyti NVIDIA akcijų

Ar matote, kad NVIDIA akcijų kaina judės priešinga kryptimi?

Atminkite, kad pateikta analizė ir prekybos idėja yra pagrįstos asmenine autoriaus nuomone ir patirtimi.

