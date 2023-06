Kaip prekiauti IBM po naujų programinės įrangos sandorių ir AI planų

Birželis 28, 2023 01:10

Pastaruosius kelerius metus, vadovaujant naujajam generaliniam direktoriui Arvindui Krishnai, IBM buvo bandoma pertvarkyti. Šis pertvarkymas apėmė naujus susijungimus ir įsigijimus bei dėmesį dirbtiniam intelektui (AI) – tai daroma nuo 1997 metų, kai IBM superkompiuteris „Deep Blue“ nugalėjo pasaulio šachmatų čempioną Garį Kasparovą.

Sužinokite daugiau apie IBM planus ir tai, ką analitikai prognozuoja šios bendrovės akcijoms toliau.

Akcijos: „International Business Machines Corp" Simbolis „Invest.MT5" sąskaitoje: IBM Idėjos data: 2023 m. birželio 26 d. Laikotarpis: 1–6 mėnesiai Įėjimo lygis: 140,00 JAV dolerių Tikslinis lygis: 162,00 JAV doleriai Pozicijos dydis: Daugiausia 5 % Rizika: Didelė

IBM naujas programinės įrangos sandoris ir AI planai

IBM artėja prie 5 mlrd. JAV dolerių sandorio sudarymo dėl IT biudžeto ir prognozių programinės įrangos bendrovės „Apptio“ įsigyjimo. Pirmą kartą apie šį sandorį paskelbė „Wall Street Journal“.

„Apptio“ 2018 metais perėmė privataus kapitalo bendrovė „Vista Equity Partners“. „Apptio“ – taidebesų pagrindu sukurta verslo valdymo programinė įranga suteikia finansinių ir veiklos įžvalgų, padedančių įmonėms priimti labiau pagrįstus sprendimus dėl jų finansų.

Jeigu minėtas sandoris bus pasirašytas, jis užbaigs įsigijimų seriją, įskaitant „Turbonomic“ įsigijimą už 1,5 mlrd. JAV dolerių 2021 metais ir 34 mlrd. JAV dolerių vertės „Red Hat“ įsigijimą 2019 metais.

Minėtas sandoris laikomas dar vienu žingsniu IBM planuose pereiti prie dirbtinio intelekto (AI), nes jame minimas atitinkamas AI įrankių rinkinys, pavyzdžiui, „Watson.ai“, „Watson.data“ ir „Watson.governance“.

Šios AI programos padeda IBM klientams kurti naujus duomenų modelius, saugoti tuos duomenis ir užtikrinti, kad informacija būtų tiksli ir atskaitinga.

IBM taip pat išplėtė savo partnerystę su „Adobe“, kurdama turinį ir naudodama generatyvųjį dirbtinį intelektą. Nors IBM pastaruosius keturis dešimtmečius užsiima dirbtiniu intelektu ir šiuo metu daugiau dėmesio sutelkia šioje srityje, akcijų kaina, palyginti su kitomis dirbtinio intelekto akcijomis, daugiau svyravo.

Pavyzdžiui, kitų dirbtinio intelekto akcijų, tokių kaip „Nvidia“, kainos šiais metais išaugo daugiau kaip 170 procentų, daugiausia dėl lustų, kuriuos ji sukuria AI programoms. Šiuo metu IBM akcijos šiais metais yra sumažėjusios apie 8 procentus.

Investuotojų problema yra ta, kad kitos AI akcijos nurodė, kiek pajamų jie gauna iš savo AI produktų. IBM to nepadarė, o generalinis direktorius pareiškė, kad to neįmanoma apskaičiuoti, nes per ateinančius penkerius metus viskas bus AI.

Tačiau jis teigė, kad IBM gali išaugti vidutiniais vienženkliais skaitmenimis dėl dirbtinio intelekto, bet to gali nepakakti, kad investuotojai visiškai pasitikėtų šiomis akcijomis, o tai gali būti priežastis, kodėl daugiau analitikų laiko akcijas, kaip parodyta toliau.

Ką IBM akcijoms prognozuoja analitikai?

Pasak analitikų, kuriuos „TipRanks“ apklausė dėl IBM akcijų prognozės per pastaruosius 3 mėnesius, šiuo metu yra 4 pirkimo, 5 laikymo ir 0 pardavimo reitingų. Aukščiausias IBM akcijų prognozės kainų lygis yra 162,00 JAV doleriai, o žemiausias kainos tikslas – 135,00 JAV doleriai.

Vidutinė IBM akcijų prognozių kaina yra 146,56 JAV dolerio.

Šaltinis: „TipRanks“, 2023 m. birželio 26 d. duomenys.

IBM akcijų prekybos idėjos pavyzdys

IBM akcijų prekybos idėja galėtų būti tokia:

Pirkti akcijas, kainai pramušus į viršų 140,00 JAV dolerių lygį, atsižvelgiant į didelius svyravimus .

Tikslas – kiek žemiau aukščiausio analitikų kainų tikslo – 162,00 JAV dolerių.

Rizikuokite kuo mažiau – ne daugiau kaip 5 procentus visos sąskaitos.

Laikotarpis – 1–6 mėnesiai.

Jeigu perkate 10 IBM akcijų, tuomet: kai pasiekiamas tikslas, galite uždirbti 220,00 JAV dolerių pelną (162,00 JAV doleriai - 140,00 JAV dolerių * 10 akcijų).



Nepamirškite, kad mažai tikėtina, jog akcijų kaina kils tiesia linija ir ji gali net gerokai smukti žemyn, kol vėl pakils, jeigu iš viso pakils, ypač atsižvelgiant į tai, kad akcijų kaina šiais metais krito.

Todėl būtina tinkamai valdyti riziką, nes tai yra vienas iš svarbiausių sėkmingos prekybos aspektų. Jūs visada turėtumėte žinoti, kiek galite prarasti dėl sandorio kaštų ir susijusios rizikos.

4 žingsniai, kaip įsigyti IBM akcijų

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“ platforma, IBM 2009 m. rugpjūčio 1 d.– 2023 m. birželio 26 d. duomenys. Atminkite, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Ar matote, kad IBM akcijų kaina judės priešinga kryptimi?

Atminkite, kad pateikta analizė ir prekybos idėja yra pagrįstos asmenine autoriaus nuomone ir patirtimi.

Pateikti duomenys apima papildomą informaciją apie visas analizes, skaičiavimus, prognozes ar kitus panašius vertinimus ar informaciją (toliau – „Analizė"), skelbiamą „Admirals" interneto svetainėje. Prieš priimdami kokius nors investicinius sprendimus, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus: