Prekyba gamtinėmis dujomis ir energetikos krizė

Kovas 17, 2023 18:00

Gamtinės dujos yra vienas svarbiausių energijos šaltinių pasaulyje. Prekyba gamtinėmis dujomis pastaraisiais metais atkreipė dėmesį, ypač prasidėjus karui Ukrainoje. Taip yra dėl to, kad Rusija, viena iš svarbiausių dujų gamintojų pasaulyje, susidūrė su JAV, ES ir kitų šalių sankcijomis.

Europos Sąjungos šalys bandė sumažinti gamtinių dujų suvartojimą, o kitos šalys rado galimybę padidinti gamtinių dujų gamybą. Daugelis šalių, siekdamos patenkinti savo energijos poreikius, atsigręžė į atsinaujinančią energiją ir gamtines dujas.

Tad šiame straipsnyje pasidalinsime įžvalgomis ir prognozėmis, susijusiomis su prekyba dujomis.

Ką turėtumėte žinoti apie gamtines dujas

Gamtinės dujos yra iškastinio kuro energijos šaltinis. Jūros augalai ir gyvūnai, kurie mirė prieš daugybę milijonų metų, buvo palaidoti vandenyno dugne po smėliu ir uolomis. Karštis ir didžiulis slėgis jų likučius pavertė nafta ir gamtinėmis dujomis.

Gamtinių dujų telkinių galima rasti ir sausumoje. Naftos ir dujų įmonės gręžia smėlio ir uolienų sluoksnius, kad pasiektų uolienas, kuriose yra naftos ir dujų telkinių.

Gamtinės dujos kartais paverčiamos suskystintomis gamtinėmis dujomis (SGD), kad būtų lengviau transportuoti ir sumažinti pervežamą kiekį. Šis procesas žinomas kaip suskystinimas.

Dar senovės persus suintrigavo liepsnojančios versmės, susidariusios, kai žaibas uždega iš žemės plyšių besiskverbiančias gamtines dujas. Kartais jie statydavo šventyklas aplink šiuos amžinus gaisrus.

Daugiau nei prieš du tūkstančius penkis šimtus metų kinai vamzdžiais tiekė dujas iš šulinių ir naudojo jas iš jūros vandens išgarinti druskai. 1816 metais Baltimorė buvo pirmasis JAV miestas, savo gatves apšvietęs gamtinėmis dujomis.

Remiantis „Visual Capitalist“ ataskaita, trys didžiausi gamtinių dujų gamintojai yra JAV (934 mlrd. kubinių metrų arba bcm), Rusija (701 mlrd. m3) ir Iranas (256 mlrd. m3). Ekspertai teigia, kad Rusija turi 37 trilijonus kubinių metrų gamtinių dujų atsargų.

10 didžiausių gamtinių dujų gamintojų apima beveik 70 procentų pasaulio gavybos.

Prekyba gamtinėmis dujomis: kainų svyravimai

Gamtinių dujų kainų tendencija 2018–2021 metais pasižymėjo didėjimo ir mažėjimo laikotarpiais. Oro sąlygos, geopolitiniai pokyčiai ir, žinoma, „Covid-19“ pandemija suvaidino gyvybiškai svarbų vaidmenį.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, JAV gamtinės dujos (NGAS) (1000 MMBtu), USD 2018 m. kovo 1 d. – 2023 m. kovo 16 d. mėnesinis grafikas. 2023 m. kovo 16 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį: ankstesni rezultatai nėra patikimas ateities rezultatų rodiklis.

Antrąjį 2020 metų ketvirtį gamtinių dujų kainos smuko dėl koronaviruso pandemijos sulėtėjus ekonominei veiklai. TEA duomenimis, pasaulinė dujų paklausa 2020 metais sumažėjo 2,5 procento arba 100 milijardų kubinių metrų – tai didžiausias kritimas istorijoje.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“, JAV gamtinės dujos (NGAS) (1000 MMBtu), USD 2023 m. spalio 26 d. – 2023 m. kovo 16 d. dieninis grafikas. 2023 m. kovo 16 d. duomenys. Atkreipkite dėmesį: ankstesni rezultatai nėra patikimas ateities rezultatų rodiklis.

2022 m. rugpjūčio 1 d. gamtinių dujų kainos pasiekė aukščiausią lygį per kelerius metus – 9,1 JAV dolerio už MMBtu. Tačiau, kaip matyti grafike, kitais mėnesiais kainos dar kartą smuko.

Kur link juda gamtinių dujų kainos?

Kovo 13 d. „Moody's Investor Services“ paskelbtoje ataskaitoje apie JAV energijos rinką teigiama: „Gamtinių dujų ir elektros kainų lūkesčiai 2023 metais smarkiai sumažėjo. Numatomos 2023 metų gamtinių dujų kainos yra maždaug 44 procentais mažesnės nei rinkos išankstiniai lūkesčiai gruodžio mėnesį.“

JAV Energetikos informacijos administracijos (EIA) analitikai teigia, kad JAV suskystintų gamtinių dujų (SGD) metinis eksportas greičiausiai padidės 14 procentų 2023 metais ir 5 procentus 2024 metais.

PAV ataskaitoje pažymima: „mes prognozuojame, kad JAV SGD eksportas padidės dėl didelės pasaulinės paklausos, nes SGD ir toliau išstums dujotiekio gamtinių dujų eksportą iš Rusijos į Europą. Iki šiol šiais metais dėl švelnios žiemos temperatūros ir pilnesnių nei vidutinės saugyklos SGD kainos sumažėjo.“

Remiantis Tarptautinės energetikos agentūros ataskaita, „dėl karo Ukrainoje ir energijos kainų šuolio, gamtinių dujų paklausa Europos Sąjungoje 2022 metais sumažėjo 55 mlrd. m3, arba 13 procentų, tai yra didžiausias kritimas istorijoje.

Nuosmukis prilygsta dujų kiekiui, kurio reikia daugiau kaip 40 mln. namų aprūpinti. Ataskaitoje taip pat pažymima, kad „nepaisant šio istorinio paklausos sumažėjimo, ES dujų importo sąskaita 2022 metais siekė beveik 400 mlrd. eurų – daugiau nei tris kartus daugiau nei 2021 metais.

Kovo viduryje paskelbtoje „Reuters“ ataskaitoje teigiama, kad naujos SGD gamyklos iki 2030 metų gali padidinti SGD tiekimą daugiau kaip 60 procentų – iki 636 mln. tonų per metus, lyginant su 2021 metais.

Toje pačioje ataskaitoje teigiama, kad „Katare dėl didžiulio SGD plėtros projekto iki 2027 metų padidės 49 mln. tonų per dieną. Iki 2027 metų pabaigos JAV projektai gali padidinti 125 mln. tonų per dieną (16,4 mlrd. kubinių pėdų per dieną).

Brazilijos valstybinė naftos bendrovė „Petrobras SA“ paskelbė, kad stengiasi panaudoti daugiau gamtinių dujų iš jūroje esančių telkinių.

Skelbdamas 2022 metų ketvirtojo ketvirčio pelno rezultatus, bendrovės finansų direktorius teigė, kad „ieškosime naujų segmentų savo gamtinių dujų gamybai, nes gamtinių dujų deginimas yra energetikos perėjimo dalis. Tai geriau nei deginti dyzeliną, mazutą ar anglį. Mes tobulėjame darydami tai dėl žmonijos ir Brazilijos... Ir žinome, kaip tai padaryti. Vietoje dyzelino Brazilijoje galime naudoti sunkvežimiams gamtines dujas. Mes eisime šiuo keliu“.

Prekybos ir rizikos valdymo sprendimai

Pradedantieji prekiautojai gali norėti pasinaudoti įvairiomis prekybos galimybėmis. Patrauklios finansinių naujienų antraštės kartais sukelia emocingus prekybos veiksmus. Per daug informacijos klaidina pradedančiuosius prekiautojus, nes jie gali nesugebėti jos filtruoti.

Prekybos klaidos yra dažnos pradedantiesiems prekiautojams, kuriems trūksta reikiamų žinių, kad sukurtų tinkamą prekybos strategiją. Deja, dėl tokių klaidų patiriami nuostoliai, kurie gali turėti įtakos jūsų finansiniams planams.

Ar yra būdas sumažinti prekybos klaidų tikimybę? Atsakymas yra teigiamas, ir tai apima švietimą ir rizikos valdymo priemones.

Nors patirtis įgyjama su laiku, bet yra ir daugybė mokomųjų išteklių. Brokeriai siūlo platų mokomosios medžiagos asortimentą, pavyzdžiui, seminarus internetu, elektronines knygas, straipsnius ir kt.

Daugeliu atvejų jums net nereikia nieko mokėti, kad galėtumėte jais pasinaudoti. Jeigu esate pradedantysis prekiautojas, turėtumėte apsvarstyti galimybę tobulinti savo prekybos žinias.

Rizikos valdymas tampa paprastesnis, jeigu žinote, kaip naudoti tinkamus įrankius. Patyrusių prekiautoj parengti vadovėliai gali parodyti rizikos valdymo pagrindus.

Jeigu nesijaučiate pakankamai pasitikintis, savo jėgomis galite išbandyti rizikos valdymo įrankius, pavyzdžiui, Stop Loss, saugioje demonstracinės sąskaitos aplinkoje. Žinios yra kiekvieno prekiautojo sėkmės raktas.

Šis turinys nėra ir neturėtų būti suprantamas kaip patarimas, rekomendacija, pasiūlymas ar skatinimas sudaryti sandorį dėl kokio nors finansinio instrumento. Atkreipkite dėmesį, kad ši analizė nėra tikslus dabartinės ar būsimos veiklos rodiklis ir kad rinkos sąlygos laikui bėgant gali keistis. Prieš priimdami sprendimą investuoti, kreipkitės į nepriklausomą finansų patarėją, kad įsitikintumėte, jog suprantate susijusią riziką.