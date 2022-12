Prekyba „Bank of America“ akcijomis, paskelbus trečiojo ketvirčio rezultatus

Gruodis 07, 2022 15:15

„Bank of America“ yra antras pagal dydį JAV bankas, skaičiuojant pagal bendrą indėlių skaičių. Šio banko akcijos sudaro apie 10 procentų Voreno Bafeto „Berkshire Hathaway“ portfelio.

Naujausia šio banko trečiojo ketvirčio finansinė banko ataskaita buvo geresnė, nei tikėjosi analitikai. Tačiau sulėtėjus FED palūkanų normų kėlimui, reikia atsižvelgti į kai kuriuos priešpriešinius vėjus.

Sužinokite daugiau apie naujausią „Bank of America“ finansinę ataskaitą, ką prognozuoja analitikai ir kokia buvo naujausia rizikos draudimo fondų veikla, susijusi su šiuo banku.

Akcijos: „Bank of America“ Simbolis „Invest.MT5“ sąskaitoje: BAC Idėjos data: 2022 m. gruodžio 6 d. Laikotarpis: 1–6 mėnesiai Įėjimo lygis: 39,00 JAV doleriai Tikslinis lygis: 52,00 JAV doleriai Pozicijos dydis: Daugiausia 5 % Rizika: Didelė

„Invest.MT5“ sąskaitoje galite įsigyti realių akcijų iš 15 didžiausių pasaulio vertybinių popierių biržų.

Rinkų prekyba yra labai rizikinga ir jūs galite prarasti daugiau nei rizikuojate sudarydami sandorį. Niekada neinvestuokite daugiau, nei galite leisti sau prarasti, nes kai kurie sandoriai bus nuostolingi, o kai kurie – pelningi.

Pradėkite nuo mažų sumų, kad suprastumėte savo rizikos tolerancijos lygius arba, pirmiausia, praktikuokitės demonstracinėje sąskaitoje, kad, prieš investuodami, įgytumėte reikiamų žinių.

Prekybos „Bank of America“ akcijomis privalumai ir trūkumai

Naujausia „Bank of America“ trečiojo ketvirčio finansinė ataskaita atskleidė tokius skaičius:

Pajamos: 25,61 mlrd. JAV dolerių, o buvo prognozuota 23,57 mlrd.

Pelnas vienai akcijai: 0,81 JAV dolerio, prognozuota – 0,77 JAV dolerio už akciją

Paskolos per praėjusius metus išaugo 12 procentų

Grynosios palūkanų pajamos per ketvirtį padidėjo 24 procentais

Fiksuotų pajamų prekybos pajamos, palyginti su praėjusiais metais, padidėjo 27 procentais

Prekybos akcijomis pajamos sumažėjo 4 procentais

Investicinės bankininkystės pajamos sumažėjo 46 procentais

Daugelis bankų sulaukė postūmio šiais metais, kai FED agresyviai didino palūkanų normas. Dėl to bankai gali gauti daugiau pelno priimdami indėlius, o vėliau skolindami paskolų forma. „Bank of America“ iki šiol turėjo naudos iš šios situacijos, nes jo grynosios pajamos per ketvirtį išaugo.

Tačiau susijungimų ir įsigijimų (M&A) veiklai mažėjant dėl padidėjusių skolinimosi išlaidų, investicinės bankininkystės padalinio pajamos sumažėjo 46 procentais. „Bank of America“ laikomas gerai diversifikuotu banku, turinčiu pajamų iš komercinės ir vartotojų veiklos.

Tiesą sakant, bankas daug investavo į vartotojų bankininkystės padalinio tobulinimą. Investicijos į naujas skaitmenines paslaugas ir technologijas padėjo bankui pridėti daugiau kaip 400 000 naujų klientų prie einamųjų sąskaitų paslaugų ir daugiau kaip 1,3 milijono naujų kredito kortelių.

Kadangi FED numato mažinti palūkanų normų didinimo tempą, kaip pabrėžė savo kalboje FED vadovas Jerome Powell, analitikai dabar atkreipia dėmesį į bankus, kurių pajamų srautas yra diversifikuotas.

„Bank of America“ akcijos rizikos draudimo fonduose

Naujausia 13F ataskaita, kurią Vertybinių popierių ir biržų komisijai pateikė 462 rizikos draudimo fondai, rodo, kad rizikos draudimo fondai per paskutinį ketvirtį padidino savo turimas „Bank of America“ akcijas 14,6 mln.

Bendra tendencija kas ketvirtį vis mažėjo nuo 2020 metų. Tačiau pastaruosius du ketvirčius rizikos draudimo fondai padidino savo pozicijas šiose akcijose.

Šaltinis: „ TipRanks “, 2022 m. gruodžio 6 d. duomenys.

Ką „Bank of America“ akcijoms prognozuoja analitikai?

Pasak analitikų, kuriuos „TipRanks“ apklausė dėl„Bank of America“ akcijų prognozės per pastaruosius 3 mėnesius, šiuo metu yra 4 pirkimo, 4 laikymo ir 0 pardavimo reitingų. Aukščiausias „Bank of America“ akcijų prognozės kainų lygis yra 52,00 JAV doleriai, o žemiausias kainos tikslas – 28,00 JAV doleriai.

Vidutinė „Bank of America“ akcijų prognozių kaina yra 40,42 JAV dolerio.

Šaltinis: „TipRanks“, 2022 m. gruodžio 6 d. duomenys.

„Bank of America“ akcijų prekybos idėjos pavyzdys

„Bank of America“ akcijų prekybos idėja galėtų būti tokia:

Pirkti akcijas, pramušus į viršų 39,00 JAV dolerių lygį , atsižvelgiant į vyraujančius smarkius rinkos svyravimus .

Tikslas – aukščiausias analitikų kainų tikslas – 52,00 JAV doleriai.

Rizikuokite kuo mažiau – ne daugiau kaip 5 procentus visos sąskaitos.

Laikotarpis – 1–6 mėnesiai.

Jeigu perkate 10 „Bank of America“ akcijų, tuomet: kai pasiekiamas tikslas, galite uždirbti 130,00 JAV dolerių pelną (52,00 JAV doleriai - 39,00 JAV doleriai * 10 akcijų).



Nepamirškite, kad mažai tikėtina, jog akcijų kaina kils tiesia linija ir ji gali net gerokai smukti žemyn, kol vėl pakils, jeigu iš viso pakils, ypač atsižvelgiant, kad „Bank of America“ šiais metais iki spalio mėnesio 41 procentą.

Todėl būtina tinkamai valdyti riziką, nes tai yra vienas iš svarbiausių sėkmingos prekybos aspektų. Jūs visada turėtumėte žinoti, kiek galite prarasti dėl sandorio kaštų ir susijusios rizikos.

Kitas veiksnys, į kurį reikia atsižvelgti, yra komisiniai mokesčiai, kurie gali smarkiai sumažinti jūsų pelną. „Admirals Invest.MT5“ sąskaitoje JAV akcijų galite įsigyti nuo 0,02 JAV dolerio už akciją. Tai reiškia, kad perkant 10 „Bank of America“ akcijų, komisinis atlyginimas būtų 0,20 JAV dolerio (0,02 JAV dolerio * 10 akcijų) už kiekvienos pusės sandorį.

Tačiau minimalus operacijos mokestis yra 1 JAV doleris. Taigi, pagal aukščiau pateiktą prekybos idėjos pavyzdį bendras komisinis mokestis būtų vos 1 JAV doleris!

4 žingsniai kaip įsigyti „Bank of America“ akcijų

Su „Admirals“ galite įsigyti „Bank of America“ ir daugiau kaip 4500 kitų listinguojamų bendrovių akcijų! Norėdami nusipirkti „Bank of America“ akcijų, atlikite šiuos veiksmus:

Atidarykite sąskaitą „Admirals“ įmonėje ir prisijunkite prie savo Prekiautojo kabineto. Spauskite „Trade“ savo realioje arba demonstracinėje sąskaitoje, kad atidarytumėte žiniatinklio platformą. „Market Watch“ langelio apačioje suraskite dominančių akcijų simbolį ir vilkite šį simbolį į grafiko langą. Naudokite prekybos vienu paspaudimu funkciją arba spauskite dešinįjį pelės klavišą ir atidarykite sandorio langą, kad įrašytumėte savo sandorio dydį, „Stop Loss“ ir „Take Profit“ lygius.

Šaltinis: „ Admirals MetaTrader 5 Web“ . Ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų ar būsimų rezultatų rodikli s.

Spauskite šią reklaminę juostą, kad jau šiandien įsigytumėte „Bank of America“ akcijų! ▼▼▼

Ar matote, kad „Bank of America“ akcijų kaina judės priešinga kryptimi?

Atminkite, kad pateikta analizė ir prekybos idėja yra pagrįstos asmenine autoriaus nuomone ir patirtimi.

Jeigu manote, kad yra didesnė tikimybė, jog akcijų kaina kris žemyn, tuomet galite prekiauti atidarydami CFD (susitarimas dėl kainų skirtumo) pardavimo įsakymus prekybos sąskaitoje, kurią taip pat teikia „Admirals“.

„Trade.MT5“ ir „Trade.MT4“ sąskaitose galite spekuliuoti akcijų kainų kryptimi, naudodamiesi CFD.

Tai reiškia, kad jūs galite atidarytie tiek ilgas, tiek trumpas pozicijas ir potencialiai uždirbti pelno tiek iš didėjančių, tiek ir iš mažėjančių akcijų kainų. Sužinokite daugiau apie CFD prekybą šiame mūsų straipsnyje: Kas yra CFD prekyba?

INFORMACIJA APIE ŠIĄ ANALITINĘ MEDŽIAGĄ

Pateikti duomenys apima papildomą informaciją apie visas analizes, skaičiavimus, prognozes ar kitus panašius vertinimus ar informaciją (toliau – „Analizė"), skelbiamą „Admirals" interneto svetainėje. Prieš priimdami kokius nors investicinius sprendimus, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus: