Prabangos prekių rinka: sulėtėjimas 2024 metais?

Lapkritis 24, 2023 18:20

Kalėdos jau visai čia pat – dovanų metas. Atsižvelgdami į biudžetą, vartotojai planuoja pirkinius savo artimiesiems. Turintieji didesnį biudžetą kreipsis į prabangius prekių ženklus, siūlančius brangesnes už vidutines prekes.

Prabangių prekių ženklų rinka paprastai suaktyvėja per Kalėdų šventes, o įmonės gerina savo finansų lenteles.

Tačiau kaip prabangių prekių ženklų rinkai sekėsi 2023 metais? Ką prekiautojai prabangos prekių ženklais turėtų žinoti ar ko tikėtis?

Šiame straipsnyje pasidalinsime keletu vertingų įžvalgų apie prabangos prekių rinkos rezultatus, o tai jums, kaip prekiautojui, gali būti naudinga kuriant savo strategiją.

Prabangių prekių ženklų rinkos rezultatai 2023 metais

Kai kurie analitikai teigia, kad prabangos prekių rinka 2023 metais pasekė kitų rinkų keliu, paveikta aukštų palūkanų normų ir infliacijos, kurios suryja vartotojų biudžetus ir apriboja išlaidas.

Daugeliui žmonių visame pasaulyje sunkiai sekėsi patenkinti savo poreikius, nes ekonomikos nuosmukis paveikė dar daugiau turtingų vartotojų. 2023 metai dar nesibaigė, bet jau yra šiek tiek informacijos, kuri galėtų paaiškinti, kaip iki šiol sekėsi prabangos prekių rinkai.

Pasaulinė vadybos konsultacijų įmonė „Bain & Company“ paskelbė ataskaitą, rodančią, kad pasaulinė prabangos rinka šiais metais galėjo augti 8,0 procentus, o tai yra geras augimo tempas, atsižvelgiant į finansinę aplinką ir jos iššūkius 2023 metais.

Pažymėtina, kad nors šio sektoriaus plėtra tokiomis sąlygomis buvo teigiama, tai vis dar toli nuo 2021 ir 2022 metais užfiksuoto 26 procentų augimo tempo.

Remiantis apklausa, „numatoma, kad pasaulinė prabangos rinka 2023 metais pasieks 1,5 trilijono eurų. Pagrindinis segmentas – asmeninės prabangos prekės – 2023 metais toliau augo ir iki metų pabaigos pasieks 362 milijardus eurų, tai 4 procentais daugiau nei 2022 metais vertinant pagal dabartinius valiutų kursus.

Tačiau rinkos analitikai dėl kitų metų nusiteikę ne taip optimistiškai. Kaip teigiama, dabartiniai scenarijai rodo, kad asmeninių prabangos prekių našumas 2024 metais sumažės, o 2023 metais sumažės iki mažo ar vidutinio vienaženklio augimo.

Ataskaitoje prognozuojama, kad iki 2030 metų „Kinijos klientai sudarys 35–40 procentų asmeninių prabangos prekių rinkos, o europiečiai ir amerikiečiai kartu sudarys 40 procentų.

LVMH 2023 metų trečiasis ketvirtis nuvylė

Spalio 11 d. „LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton“, paprastai žinoma kaip LVMH, prabangos prekių ženklų milžinė, paskelbė savo trečiojo metų ketvirčio finansinius rezultatus, kurie nuvylė.

Pajamų augimo sulėtėjimas (+9, o ne 11 procentų per metus) paskatino akcijų išpardavimą, dėl kurio akcijų kaina nukrito iki žemiausio lygio per pastaruosius metus. Dėl to LVMH užleido pirmąją vietą Europoje pagal rinkos vertinimą Danijos farmacijos įmonei „Novo Nordisk“.

LVMH vyriausiasis finansininkas pridedamoje ataskaitoje pažymėjo, kad „po trejų puikių metų augimas artėja prie skaičių, kurie labiau atitinka istorinį vidurkį“.

Bendrovės pareigūnai teigė, kad „neaiškioje ekonominėje ir geopolitinėje aplinkoje jų Grupė yra įsitikinusi, kad jos augimas tęsis“.

Panašu, kad UBS ekonomistai nepritaria LVMH vadovų optimizmui, nes lapkričio 21 d. jie paskelbė savo sprendimą sumažinti bendrovės akcijų reitingą nuo „pirkimo“ iki „neutralaus“.

Banko analitikai teigė, kad gali būti laikotarpis, kai LVMH gali nesugebėti išlaikyti išskirtinės augimo trajektorijos, o tai lems akcijų gynybinę poziciją.

„Richemont“ 2023 metų pusmečio pelnas nesiekia prognozės

„Compagnie Financière Richemont SA“, paprastai žinoma kaip „Richemont“, kita prabangos grupė iš Šveicarijos ir, be kitų, „Cartier“, „Montblanc“, „Vacheron Constantin“, „Van Cleef & Arpels“ savininkė, lapkričio 10 d. paskelbė savo pirmojo 2023 metų pusmečio finansinius rezultatus.

„Richemont“ grynasis pelnas per pirmuosius šešis metų mėnesius siekė 1,51 mlrd. eurų, o tai yra mažiau nei prognozuota – 2,17 mlrd. eurų. Pardavimai taip pat išaugo mažiau, nei tikėjosi analitikai.

Po ataskaitos paskelbimo „Richemont“ akcijos nusmuko beveik 6 procentus. „Richemont“ vadovas Johannas Rupertas pažymėjo, kad „paklausa sumažėjo, o to ir buvo galima tikėtis, nes pasaulio centriniai bankai būtent to ir siekia. Jie norėjo mažesnės paklausos, ir tai taikoma visoms turto klasėms.“

Komentuodamas Azijos rinkas, J. Ruper pridūrė: „Mes numatėme, kad Kinijos atsigavimas užtruks šiek tiek ilgiau, nei tikėjosi dauguma rinkos analitikų ir net konkurentų. Tai yra teisinga, nors mes pradedame matyti atsigavimo ženklus Honkonge, Makao ar net Japonijoje, tad rinka vis dar egzistuoja.“

„Hermes“ 2023 metų trečiajame ketvirtyje atsilaikė

„Hermès International SA“ – prabangus prancūziškas dizainas su beveik 200 metų istoriją rinkoje ir „Crystal Saint-Louis“, „John Lobb“, „Le Crin“ ir „J3L“ prekės ženklų savininkas.

„Hermes“ buvo viena iš nedaugelio didelių prabangos prekių grupių, kuri trečiąjį metų ketvirtį sugebėjo padidinti pardavimus 16 procentų, pralenkdama analitikų lūkesčius.

„Hermes“ vadovai žurnalistams sakė, kad „geri rezultatai trečiąjį ketvirtį atspindi mūsų kolekcijų geidžiamumą visame pasaulyje, o Azijoje ir Amerikoje – pastovią dinamiką. Labiau nei bet kada, esant neapibrėžtai pasaulinei aplinkai, mes stipriname savo investicijas ir savo komandas, kad palaikytume augimą.“

Bendrovė planuoja ir toliau investuoti Azijoje, atidarydama naujas parduotuves, kad patenkintų klientų poreikius, nes, kaip teigiama finansinių rezultatų ataskaitoje, „regionas išlaikė stiprų tempą“.

Prekyba prabangos rinka ir rizikos valdymas

Prabangos prekių ženklų rinka yra viena stipriausių pasaulyje, nes, nepaisant kartais pasitaikančių ekonominių nuosmukių, ji patvirtina savo atsparumą.

Prekiautojams, kurie pradeda savo kelionę dabar, gali kilti pagunda prekiauti prabangių prekių ženklų akcijų CFD. Tačiau, kaip ir su visomis kitomis prekybos priemonėmis, šiai prekybai reikalingos pagrindinės žinios ir tinkamas laikas vykdant strategiją.

Pradedantieji prekiautojai turėtų sutelkti dėmesį į savo žinių gilinimą ir išmokti naudoti rizikos valdymo priemones prekybos rizikai sumažinti.

Brokeriai nemokamai siūlo patyrusių prekiautojų parengtą mokomąją medžiagą, įskaitant straipsnius, vadovus ir vaizdo įrašus, seminarus internetu ir kt., kurie gali padėti išmokti sukurti išsamią prekybos strategiją.

Pradedantieji prekiautojai neturėtų vengti mokymosi apie tai, kaip naudoti rizikos valdymo priemones, pavyzdžiui, Stop Loss pavedimus. Tai galėtų padėti sumažinti nuostolius, kai rinka prieštarauja jūsų planams.

Prekybos žinių stiprinimas – tai viena iš galimybių, kurias turite apsvarstyti prieš pradėdami šią įdomią kelionę.

