Pasaulinės akcijos kyla dėl naudingų pirkimų, bet Kinijos COVID bėdos turi savo svorį

Gegužė 17, 2022 19:05

Prasidėjus naujai prekybos ir investicijų savaitei, pasaulinės akcijos pakilo, bet Kinijos nulinės COVID politikos bėdos paveikė nuotaikas.

Šios Azijos milžinės uždarymas sumažino mažmeninės prekybos ir pramonės aktyvumą iki žemiausio lygio per dvejus metus, o tai sąlygojo dar stipresnes fiskalines ir monetarines ekonomikos paskatas. Balandį metinė mažmeninė prekyba sumažėjo 11,1 %, o pramonės gamyba per metus sumažėjo 2,9 %.

Kinijos ekonomikos augimo nuosmukis trumpuoju laikotarpiu gali paveikti jos prekybos partnerių ekonomikas. JAV, ES ir Jungtinė Karalystė aktyviai prekiauja su Kinija. Šios ekonomikos jau kovoja su didele infliacija ir didėjančiomis palūkanų normomis, o Kinijos COVID problemos prideda dar vieną iššūkį.

ES prabangos prekių mažmenininkai gali pajusti spaudimą, nes Kinija yra ir pagrindinis aukštos klasės produktų, tokių kaip rankinės, kosmetika, drabužiai ar batai, gamybos ir pardavimo centras. Tikėtina, kad įvesti apribojimai paveiks ir automobilių gamintojus, tokius kaip „Tesla“ ar „Toyota“.

Šios dienos įmonių finansinės ataskaitos

Kelios didelės kapitalizacijos biržose prekiaujamos bendrovės šiandien ketina paskelbti savo pirmojo ketvirčio finansinius rezultatus – tai „Home Depot“ (HD) ir „Walmart“ (WMT).

Tikimasi, kad „Home Depot“ pelnas vienai akcijai bus 3,66 JAV dolerio, o akcijų kaina gali keistis priklausomai nuo to, ar investuotojai bus patenkinti bendrovės veiklos rezultatais. „Walmart“ EPS sieka 1,46 JAV dolerio.

Abu mažmenininkai susiduria su infliacijos sunkumais, o šiandienos ataskaitos turėtų šiek tiek nušviesti ekonominę padėtį JAV.

Žaliavų prekybos naujienos

Žaliavinės naftos neatidėliotinų sandorių kainos užima pirmaujančią vietą šiandienos žaliavų prekybos naujienose.

Per 24 valandas kaina pakilo 10 JAV dolerių, nes geopolitiniai įvykiai Ukrainoje sukėlė įtampą naftos rinkose. Be to, OPEC neseniai užsiminė apie savo ketinimą išlaikyti atsargas po to, kai buvo sumažintos pasaulio ekonomikos augimo ir naftos paklausos perspektyvas.

OPEC prognozuoja, kad pasaulio ekonomikos augimas sieks 3,5 %, anksčiau – 3,9 %. Ši grupė mato, kad naftos paklausa auga 3,36 mbd lygiu 2022 metais lyginant su 2021 metais.

Valiutų prekybos naujienos

Jungtinė Karalystė kovo mėnesį paskelbė ketvirčio nedarbo lygio duomenis. Buvo prognozuotas 3,8 % nedarbo lygio per metus, atsižvelgiant į didelę infliaciją ir palyginti mažą augimą. Recesijos baimė rusena, o tai reiškia, kad viskas, kas netikėta, gali turėti įtakos valiutų poroms su GBP. Faktinis rezultatas – 3,7 %.

Vėliau šį rytą, paskelbus euro zonos pirmojo ketvirčio BVP rezultatus, dėmesio centre bus euras. Tikimasi, kad BVP bus 5 % per metus ir 0,2 % per ketvirtį.

Ar prekiautojai pakankamai įvertino karo Ukrainoje padarinius ir infliacinį pavojus? Paskelbti rezultatai netrukus atskleis daugiau.

