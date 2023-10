Nors ekonomistai daugiausia dėmesio skiria būsimai JAV darbo užmokesčio ne žemės ūkio srityje ataskaitai, kuri turi būti pateikta penktadienį, kita darbo rinkos ataskaita iš JAV paskatino obligacijų išpardavimą rinkose.

Vakar paskelbta JOLTS ataskaita parodė, kad rugpjūtį laisvų darbo vietų buvo daug daugiau nei tikėtasi, o tai rodo, kad ekonomika neatvėso nepaisant griežtos FED pinigų politikos.

Investuotojų nuogąstavimai, kad FED pratęs palūkanų kėlimą, privertė juos parduoti vyriausybės obligacijas.

Dėl to 30 metų trukmės JAV iždo obligacijų pajamingumas pasiekė aukščiausią lygį per 16 metų, o 30 metų trukmės JK vyriausybės obligacijų palūkanų norma pirmą kartą per pastaruosius 25 metus pasiekė 5 procentus.

JAV darbo užmokestis ne žemės ūkio srityje 2023 m. rugsėjo mėnesį

Penktadienį Darbo statistikos biuras (BLS) paskelbs 2023 m. rugsėjo mėnesio JAV darbo užmokesčio ne žemės ūkio srityje duomenis.

„Dow Jones“ apklausti rinkos analitikai tikisi, kad ši ataskaita parodys 170 000 padidėjimą. Tačiau reikia pažymėti, kad NFP skaičiai kartais yra linkę nustebinti ekonomistus, neatitikdami prognozių.

JAV Darbo departamentas antradienį paskelbė mėnesinį laisvų darbo vietų ir darbo kaitos tyrimą. Ataskaitoje teigiama, kad rugpjūtį laisvų darbo vietų skaičius siekė 9,61 mln., tai yra beveik 700 000 daugiau nei liepą ir gerokai viršijo „Dow Jones“ 8,8 mln.

Padidėjimo nesitikėta, nes per pastaruosius kelis mėnesius laisvų darbo vietų skaičius mažėjo, o tai rodo griežtos FED vykdomos pinigų politikos poveikį.

RBNZ nekeičia palūkanų normų

Naujosios Zelandijos centrinis bankas savo skolinimosi išlaidas paliko tokias pačias, kaip ir tikėjosi ekonomistai.

Posėdyje paskelbtame pareiškime teigiama, kad „komitetas sutiko, kad palūkanų normoms gali tekti likti ribojančio lygio ilgesnį laiką. Tikimasi, kad infliacija antroje 2024 metų pusėje sumažės iki tikslinės ribos.“

RBNZ valdyba pažymėjo, kad „norint sumažinti infliacijos spaudimą, reikalingas ilgesnis prislopintos veiklos laikotarpis. Artimiausiu metu yra rizika, kad veikla ir infliacija nesulėtės tiek, kiek reikia.“

Dėl RBNZ sprendimo dėl palūkanų normų Naujosios Zelandijos dolerio kursas JAV dolerio atžvilgiu nukrito iki žemiausio lygio per 3 savaites.

Ar Japonijos jena sulaukė paramos?

Japonijos finansų ministras Shunichi Suzuki atsisakė komentuoti, ar Tokijas įsikišo remdamas Japonijos jeną, ir pridūrė, kad „esame pasirengę imtis būtinų veiksmų prieš pernelyg didelį svyravimą, neatmesdami jokių galimybių“.

Japonijos jenos kursas JAV dolerio atžvilgiu nukrito iki žemiausio lygio per metus, o vakar vakare sustiprėjo, rinkos analitikams įtarus, kad finansų ministerija įsikišo, siekdama suvaldyti situaciją. 2023 metais jena prarado 12 procentų savo vertės.

Ar susidomėjote prekyba per naujienas? Mūsų nemokamuose seminaruose internetu sužinokite, kaip šis metodas veikia. Susitikite ir bendraukite su profesionaliais prekiautojais. Stebėkite ir mokykitės tiesioginėse prekybos sesijose.