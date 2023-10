Kaip prekiauti „Netflix“ paskelbus trečiojo ketvirčio rezultatus

Spalis 27, 2023 21:02

Investuotojai nekantriai laukė, kaip susidorojimas su slaptažodžių dalijimusi ir naujas skelbimų pakopos prenumeratos planas paveiks „Netflix“ abonentų skaičių ir bendrą augimą. Sužinokite daugiau apie „Netflix“ trečiojo ketvirčio rezultatus ir tai, ką analitikai prognozuoja šios įmonės akcijoms.

Akcijos Netflix Inc Simbolis „Invest.MT5“ sąskaitoje : NFLX Idėjos data: 2023 m. spalio 23 d. Laikotarpis : 1–6 mėnesiai Įėjimo lygis : 412,00 USD Tikslinis lygis : 600,00 USD Pozicijos dydis : Daugiausiai 5 % Rizika : Didelė

„Invest.MT5“ sąskaitoje galite įsigyti realių akcijų iš 15 didžiausių pasaulio vertybinių popierių biržų.

Šaltinis: „TradingView“

Rinkų prekyba yra labai rizikinga ir jūs galite prarasti daugiau nei rizikuojate sudarydami sandorį. Niekada neinvestuokite daugiau, nei galite leisti sau prarasti, nes kai kurie sandoriai bus nuostolingi, o kai kurie – pelningi.

Pradėkite nuo mažų sumų, kad suprastumėte savo rizikos tolerancijos lygius arba, pirmiausia, praktikuokitės demonstracinėje sąskaitoje, kad, prieš investuodami, įgytumėte reikiamų žinių.

„Netflix“ 2023 metų trečiojo ketvirčio rezultatai

Štai keletas svarbiausių naujausios „Netflix“ trečiojo ketvirčio finansinių rezultatų ataskaitos akcentų:

Pelnas vienai akcijai siekė 3.73 JAV dolerio, kuomet rinkos prognozė buvo 3.49 JAV dolerio

Pajamos siekė 8.54 mlrd. JAV dolerių, didėjo lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu su 7.93 mlrd. JAV dolerių

Grynosios pajamos siekė 1.68 mlrd. JAV dolerių, didėjo lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu su 1.4 mlrd. JAV dolerių

Prenumeratų skaičius pasiekė 8,76 mln., kuomet rinkos prognozė buvo 5,49 mln..

Bendras abonentų skaičius – 247,15 mln., palyginti su 243,88 mln.

Skelbimų plano narių skaičius per ketvirtį išaugo 70%.

„Netflix“ rezultatai pranoko analitikų lūkesčius. Daugumoje technologijų kompanijų abonentų skaičiai yra svarbiausi, todėl iš tikrųjų iš vartotojų yra uždirbamos pajamos. Nors kai kurie analitikai ir investuotojai baiminosi, kad susidorojimas su slaptažodžių dalijimusi paveiks abonentų skaičių, tačiau tai netgi padėjo padidinti abonentų skaičių.

Per pastarąjį ketvirtį visame pasaulyje prisijungė 8,76 mln. abonentų, o tai yra daug daugiau, nei analitikų prognozės 5,49 mln. . Šis skaičius rodo didžiausią abonentų skaičių per ketvirtį nuo 2020 m. antrojo ketvirčio (per COVID-19 pandemiją buvo 10,1 mln. abonentų).

Naujasis skelbimais pagrįstas prenumeratos planas per ketvirtį išaugo 70%, tačiau „Netflix“ nepaskelbė, kiek abonentų naudojasi šiuo planu. Tačiau reikia atsižvelgti ir į kai kuriuos rūpesčius. „Netflix“ ir kiti kino ir televizijos prodiuserių aljanso nariai susitarė su Holivudo rašytojais dėl didesnių atlyginimų ir išmokų, kurie turės įtakos pagrindinėms gamybos kompanijoms, tokioms kaip „Netflix“.

Bendrovės valdymo komanda taip pat paskelbė apie planus padidinti savo pagrindinių ir aukščiausios kokybės paslaugų kainą, o standartinis planas ir skelbimų pakopos kainodara išliks tokia pati. Tai gali atbaidyti kai kuriuos abonentus, nes ima didėti kelių prenumeratų su kitais teikėjais kaina. Taip pat negalima ignoruoti didesnių palūkanų normų ir skolinimosi išlaidų, dėl kurių vartotojai gali sumažinti tam tikrus abonementus ir taip paveikti įmonės pajamas ir akcijų kainą.

Ką „Netflix“ akcijoms prognozuoja analitikai?

Pasak analitikų, kuriuos „TipRanks“ apklausė dėl „ Netflix“ akcijų prognozės per pastaruosius 3 mėnesius, šiuo metu yra 22 pirkimo, 11 laikymo ir 1 pardavimo reitingų. Aukščiausias „Netflix“ akcijų prognozės kainų lygis yra 600.00 JAV dolerių, o žemiausias kainos lygis 325.00 JAV dolerių.

Vidutinė „ Netflix“ akcijų prognozių kaina yra 459.47 JAV dolerio.

Šaltinis: TipRanks, 2023 m. spalio 23 d..

„Netflix“ akcijų prekybos idėjos pavyzdys

„ Netflix“ akcijų prekybos idėja galėtų būti tokia:

Pirkti akcijas, kainai pramušus į viršų aukščiausią ketvirčio rezultatų paskelbimo lygį 412.00 JAV dolerių, atsižvelgiant į didelius svyravimus.

Tikslas – kiek žemiau aukščiausio analitikų kainų tikslo 600 JAV dolerių.

Rizikuokite kuo mažiau – ne daugiau kaip 5 procentus visos sąskaitos.

Laikotarpis – 1–6 mėnesiai.

Jeigu perkate 10 „ Netflix“ akcijų, tuomet:

kai pasiekiamas tikslas, galite uždirbti 1,880.00 JAV dolerių pelną [(600.00 JAV dolerių - 412.00 dolerio) * 10 akcijų].



Nepamirškite, kad mažai tikėtina, jog akcijų kaina kils tiesia linija ir ji gali net gerokai smukti žemyn, kol vėl pakils, ypač atsižvelgiant į neapibrėžtą palūkanų normų aplinką ir dabartinius pasaulinius makroekonominius įvykius.

Todėl būtina tinkamai valdyti riziką, nes tai yra vienas iš svarbiausių sėkmingos prekybos aspektų. Jūs visada turėtumėte žinoti, kiek galite prarasti dėl sandorio kaštų ir susijusios rizikos.

„Admirals Invest.MT5“ sąskaitoje JAV akcijų galite įsigyti nuo 0,02 JAV dolerio už akciją. Tai reiškia, kad perkant 5 „Netflix“ akcijas, komisinis mokestis būtų 0,10 JAV dolerio (0,02 JAV dolerio * 5 akcijos).

Tačiau minimalus operacijos mokestis yra 1 JAV doleris. Taigi, pagal aukščiau pateiktą prekybos idėjos pavyzdį bendras komisinis mokestis būtų vos 1 JAV doleris!

4 žingsniai, kaip įsigyti „ Netflix“ akcijų

Atidarykite sąskaitą „Admirals“ įmonėje ir prisijunkite prie savo „Dashboard“ puslapio. Spauskite „Trade“ savo realioje arba demonstracinėje sąskaitoje, kad atidarytumėte žiniatinklio platformą. Paieškos lange, viršuje dešinėje pusėje, raskite jus dominančias akcijas, kad galėtumėte stebėti kainų grafiką realiu laiku. Norėdami atidaryti sandorio langą, ekrano apačioje spauskite Create New Order.

Šaltinis: „Admirals MetaTrader 5“ platforma, „ Netflix“ 2016 m. sausio mėn. – 2023 m. spalio mėn. mėnesinis grafikas. 2023 m. spalio 23 d. duomenys. Atminkite, kad ankstesni rezultatai nėra patikimas būsimų rezultatų rodiklis.

Ar matote, kad „JP Morgan“ akcijų kaina judės priešinga kryptimi?

Atminkite, kad pateikta analizė ir prekybos idėja yra pagrįstos asmenine autoriaus nuomone ir patirtimi.

Jeigu manote, kad yra didesnė tikimybė, jog šių akcijų kaina kris žemyn, tuomet galite prekiauti atidarydami CFD (susitarimas dėl kainų skirtumo) pardavimo įsakymus prekybos sąskaitoje, kurią taip pat teikia „Admirals“.

„Trade.MT5“ ir „Trade.MT4“ sąskaitose galite spekuliuoti akcijų kainų kryptimi, naudodamiesi CFD.

Tai reiškia, kad jūs galite atidarytie tiek ilgas, tiek trumpas pozicijas ir potencialiai uždirbti pelno tiek iš didėjančių, tiek ir iš mažėjančių akcijų kainų. Sužinokite daugiau apie CFD prekybą šiame mūsų straipsnyje: Kas yra CFD prekyba?

INFORMACIJA APIE ŠIĄ ANALITINĘ MEDŽIAGĄ

Pateikti duomenys apima papildomą informaciją apie visas analizes, skaičiavimus, prognozes ar kitus panašius vertinimus ar informaciją (toliau – „Analizė"), skelbiamą „Admirals" interneto svetainėje. Prieš priimdami kokius nors investicinius sprendimus, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus: