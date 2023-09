Kaip prekiauti „Baidu“ akcijomis, paleidžiant „Ernie Chatbot“ ir „AI Apps“

Rugsėjis 06, 2023 18:15

Naujasis „Baidu“ robotas „Ernie“, panašus į „ChatGPT“, sulaukė visuomenės pritarimo ir užėmė pirmą vietą pagal populiarumą „Apple“ programų parduotuvėje Kinijoje. Žalia šviesa iš Pekino parodė sušvelnėjusią poziciją dirbtinio intelekto atžvilgiu ir leido „Baidu“ paleisti daugybę dirbtinio intelekto programų.

Sužinokite daugiau apie „Baidu“ akcijų kainą ir tai, ką analitikai prognozuoja šioms akcijoms.

Akcijos: „Baidu Inc ADR“ Simbolis „Invest.MT5“ sąskaitoje: BIDU Idėjos data: 2023 m. rugsėjo 5 d. Laikotarpis: 1–6 mėnesiai Įėjimo lygis: 155,00 JAV doleriai Tikslinis lygis: 222,00 JAV doleriai Pozicijos dydis: Daugiausia 5 % Rizika: Didelė

Naujos „Baidu“ programos: „Ernie Chatbot“ ir AI

Po to, kai „Baidu Ernie“ pokalbių robotas buvo patvirtintas viešam naudojimui, jie paleido 10 naujų AI programų. „Ernie“ pokalbių robotas iš pradžių buvo paleistas kovo 16 dieną, bet skirtas tik jo kūrėjams ir 1,5 milijono narių laukiančiųjų sąraše.

Nuo tada aukščiausi Kinijos lyderiai pareiškė, kad reikia plėtoti vietinio dirbtinio intelekto technologiją, ir patvirtino pokalbių robotą viešam naudojimui.

Rugpjūčio 15 dieną įsigaliojo Kinijos AI paslaugų reglamentas. Paskutiniame finansinių rezultatų pranešime „Baidu“ generalinis direktorius Robinas Li pareiškė, kad naujosios taisyklės yra labiau „pro-inovacijos nei reglamentavimas“. Nuo tada Kinijos įmonės skuba kurti ir išleisti AI produktus.

Iki šiol daugiau kaip 6 milijonai vartotojų naudojo „Baidu“ dirbtinio intelekto įrankius, esančius „Google“ diską primenančiame debesies produkte, o tai pabrėžia stiprią AI produktų vartotojų bazę. Kai kurie generatyvūs AI produktai, kuriuos išleido „Baidu“, gali padėti valdyti srautą, kasybos logistiką, finansinius tyrimus ir tekstų apdorojimą.

Nors dirbtinio intelekto koncepcija yra auganti tendencija, sunku kiekybiškai įvertinti, kokį piniginį poveikį ji turės. Kai „Baidu“ paskelbė apie savo pokalbių robotą ir programas, kitos Kinijos įmonės, tokios kaip „Alibaba“, pabrėžė, kokia konkurencinga yra ši erdvė.

Be to, kitas susirūpinimas yra dėl to, kad nors Kinijos vyriausybė dabar laikosi palankesnės AI pozicijos, ateityje tai gali lengvai pasikeisti, nes praeityje ji greitai keisdavo taisykles. Štai kodėl JAV kotiruojamos Kinijos akcijos paprastai turi didesnį nepastovumo lygį nei vietinės „blue chip“ akcijos.

Ką „Baidu“ akcijoms prognozuoja analitikai?

Pasak analitikų, kuriuos „TipRanks“ apklausė dėl „Baidu“ akcijų prognozės per pastaruosius 3 mėnesius, šiuo metu yra 12 pirkimo, 2 laikymo ir 0 pardavimo reitingų. Aukščiausias „Baidu“ akcijų prognozės kainų lygis yra 222,00 JAV doleriai, o žemiausias kainos tikslas – 140,00 JAV dolerių.

Vidutinis „Baidu“ kainų prognozės lygis yra 185,07 JAV dolerio.

Šaltinis: „TipRanks“, 2023 m. rugsėjo 5 d. duomenys

„ Baidu “ akcijų prekybos idėjos pavyzdys

„Baidu“ akcijų prekybos idėja galėtų būti tokia:

Pirkti akcijas, kainai pramušus į viršų aukščiausią praėjusio mėnesio lygį – 155,00 JAV dolerius, atsižvelgiant į vyraujančius smarkius svyravimus .

Tikslas – kiek žemiau aukščiausio analitikų kainų tikslo – 222,00 JAV dolerių.

Rizikuokite kuo mažiau – ne daugiau kaip 5 % visos sąskaitos.

Laikotarpis – 1–6 mėnesiai.

Jeigu perkate 10 „Baidu“ akcijų, tuomet: kai pasiekiamas tikslas, galite uždirbti 670,00 JAV dolerių pelną [(222,00 JAV doleriai - 155,00 JAV doleriai) * 10 akcijų].



Nepamirškite, kad mažai tikėtina, jog akcijų kaina kils tiesia linija ir ji gali net gerokai smukti žemyn, kol vėl pakils, ypač turint omenyje, kokios nepastovios gali būti Kinijos akcijos.

Todėl būtina tinkamai valdyti riziką, nes tai yra vienas iš svarbiausių sėkmingos prekybos aspektų. Jūs visada turėtumėte žinoti, kiek galite prarasti dėl sandorio ir susijusios rizikos.

4 žingsniai, kaip įsigyti „Baidu“ akcijų

Ar matote, kad „Baidu“ akcijų kaina judės priešinga kryptimi?

Atminkite, kad pateikta analizė ir prekybos idėja yra pagrįstos asmenine autoriaus nuomone ir patirtimi.

INFORMACIJA APIE ŠIĄ ANALITINĘ MEDŽIAGĄ

Pateikti duomenys apima papildomą informaciją apie visas analizes, skaičiavimus, prognozes ar kitus panašius vertinimus ar informaciją (toliau – „Analizė"), skelbiamą „Admirals" interneto svetainėje. Prieš priimdami kokius nors investicinius sprendimus, atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus: