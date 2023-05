Investuotojai ir prekiautojai dabar daugiausia dėmesio skiria Anglijos banko (BoE) „superketvirtadieniui“, nes dauguma ekonomistų tikisi, kad šis centrinis bankas padidins skolinimosi išlaidas po JAV Federalinio rezervų banko (FED) ir Europos centrinio banko (ECB) veiksmų.

„Deutsche Bank“ ir „BNP Paribas“ rinkos analitikai CNBC žurnalistams sakė, kad po posėdžio paskelbtas pareiškimas gali duoti užuominų, ar BoE politikos formuotojai tiki, kad per ateinančius dvejus ar trejus metus infliacija galėtų grįžti prie 2 procentų tikslo.

Kiek vėliau, šiandien, JAV darbo statistikos biuras (BLS) paskelbs balandžio mėnesio vartotojų kainų indekso (CPI) duomenis. Ši svarbi infliacijos ataskaita gali atlikti pagrindinį vaidmenį, veikiantį rinkos lūkesčius dėl kito FED pinigų politikos žingsnio.

Anglijos banko sprendimas dėl palūkanų normos

BoE valdyba savo sprendimą dėl palūkanų paskelbs ketvirtadienio popietę. Ekonomistai mano, kad Jungtinės Karalystės centrinis bankas padidins bazinę palūkanų normą 25 baziniais punktais iki 4,50 procento, siekdamas suvaldyti augančias vartotojų kainas.

Jeigu ši prognozė pasitvirtins, tai būtų 12-as BoE palūkanų kėlimas iš eilės.

„Reuters“ apklausa parodė, kad ekonomistai vieningai prognozuoja palūkanų kėlimą. Tačiau jie teigia, kad Pinigų politikos komitetas pasiskirstys 7:2, nes greičiausiai ne visi nariai sutiks sugriežtinti pinigų politiką.

Pažymėtina, kad prieš dvi savaites panaši „Reuters“ apklausa parodė, kad tik nedidelė dauguma prognozavo skolinimosi išlaidų augimą.

„Royal Bank of Canada“ rinkos analitikai sakė: „Anksčiau matėme, kad MPC banko palūkanų norma buvo 4,25 procento, bet balandžio mėnesio darbo rinkos ir kovo mėnesio CPI infliacijos duomenys buvo per dideli, kad būtų galima ignoruoti. Manome, kad MPC vengs bet kokių aiškių ar kitokių nuorodų į griežtinimo ciklo pristabdymą. Vietoje to tikimės, kad bus išlaikytas bendras griežtinimo šališkumas“

Australijos Sandraugos banko (CBA) paskelbtoje ataskaitoje teigiama: „Mūsų pagrindinis spėjimas yra toks, kad tai bus paskutinis ciklo pakilimas. Tačiau rizika kyla dėl tolesnio griežtinimo. Tikimės, kad po posėdžio komunikacija bus ne tokia niūri, atsižvelgiant į BoE jau pateiktą griežtinimo mastą. Finansų rinkos šiuo metu taiko dar 25 bazinių punktų padidėjimą po šios savaitės posėdžio. Mažiau vanagiška BoE politika gali sumažinti rinkos kainas dėl palūkanų kėlimo ir laikinai nusverti GBP/USD.

Kinijos balandžio mėnesio CPI infliacijos ataskaita

Nacionalinis statistikos biuras (NBS) Kinijoje paskelbs balandžio mėnesio CPI infliacijos ataskaitą. Ekonomistai prognozuoja, kad infliacija per metus išaugo 0,3 procento, bet mėnesinė išliko nepakitusi.

„Bank of America“ rinkos analitikai teigia, kad „atrodė, jog centrinis Kinijos bankas mažai nerimauja dėl defliacijos, vertinant pagal PBoC ketvirtines pinigų politikos ataskaitas ir posėdžių protokolus. Tikimasi, kad infliacinis spaudimas padidės, nes gamybos atotrūkis mažės 2223 metais, ypač prasidėjus naujam kreditų ciklui

JK BVP 2023 metų pirmojo ketvirčio preliminari ataskaita

Tikimasi, kad Nacionalinis statistikos biuras (ONS) preliminarius duomenis apie JK BVP paskelbs pirmąjį 2023 metų ketvirtį. Rinkos analitikai tikisi 0,1 procento ketvirtinio augimo. Tikimasi, kad kitas duomenų rinkinys parodys, jog kovo mėnesio BVP mėnesinis augimas siekia 0,1 procento.

Mažmeninė prekyba ir paslaugų sektorius pirmaisiais 2023 metų mėnesiais pasirodė esąs atsparus ir palaikė šalies ekonomiką, bandant išvengti nuosmukio.

