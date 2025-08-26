Trump busca destituir a la gobernadora de la Fed Cook en una acción sin precedentes

Agosto 26, 2025 07:29

La semana pasada, el presidente de la Reserva Federal Jerome Powell abrió la posibilidad de recortar las tasas de interés en septiembre, al advertir sobre un "cambio en el equilibrio de riesgos". Continúe leyendo para conocer más sobre esto y otras noticias importantes.

Trump intensifica la disputa con la Fed

El lunes por la noche, el presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció que estaba destituyendo a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook con efecto inmediato, declarando que existía "razón suficiente" para creer que podría haber realizado declaraciones falsas en acuerdos hipotecarios.

En una declaración, Cook expresó que "el Presidente Trump pretendió despedirme 'por causa justificada' cuando no existe causa alguna bajo la ley, y él no tiene autoridad para hacerlo". Añadió confirmando que "no renunciará".

Esta medida sin precedentes se produce tras meses de ataques del presidente contra el Presidente de la Reserva Federal Jerome Powell, a quien ha criticado de manera regular por no reducir las tasas de interés con la suficiente rapidez.

También se produce tras la decisión de Trump de destituir al director de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) a principios del mes, luego de datos débiles de empleo que el presidente alegó estaban manipulados.

Como respuesta, el Índice del Dólar Estadounidense retrocedió el martes por la mañana y los bonos del Tesoro estadounidense de mayor plazo también cayeron, empujando al alza los rendimientos.

Powell Abre la Puerta a un Recorte de Tasas en Septiembre

En un muy esperado discurso pronunciado en el Simposio de Jackson Hole el viernes, el Presidente de la Reserva Federal Powell elevó las expectativas de un recorte de tasas en septiembre.

Powell adoptó un tono más acomodaticio al declarar que "con la política en territorio restrictivo, las perspectivas de base y el equilibrio cambiante de riesgos pueden ameritar ajustar nuestra postura de política".

No obstante, el Presidente de la Fed advirtió sobre una "situación desafiante" en la cual "los riesgos para la inflación se inclinan al alza, y los riesgos para el empleo a la baja".

Si bien señaló que los efectos de los aranceles "ahora son claramente visibles", declaró que un "escenario base razonable es que los efectos serán relativamente de corta duración – un cambio único en el nivel de precios".

No obstante, también enfatizó que la política monetaria "no sigue un curso preestablecido", declarando que los responsables de política tomarían decisiones "basándose únicamente en sus evaluaciones de los datos y sus implicaciones para las perspectivas económicas y el equilibrio de riesgos".

Datos Que Podrían Influir en la Decisión de la Fed

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed, encargado de fijar las tasas de interés, tiene programado anunciar su próxima decisión el 17 de septiembre. Antes de esa fecha, tres importantes anuncios económicos podrían influir en su decisión.

El primero de ellos, el índice de Gastos de Consumo Personal (GCP) de julio, será reportado el viernes.

Aunque los participantes del mercado usualmente se enfocan en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el GCP es la medida de inflación preferida por la Fed. Si el GCP se reporta más alto de lo esperado, esto podría debilitar el argumento de la Fed para recortar las tasas.

Después del anuncio del GCP de julio vendrán los reportes de empleo e IPC de agosto, programados para el 5 y 11 de septiembre, respectivamente. Estas publicaciones arrojarán nueva luz sobre los riesgos a corto plazo que enfrentan el empleo y la inflación.

La temporada de resultados llega a su fin

La temporada de resultados del segundo trimestre está llegando a su fin, con la gran mayoría de las empresas del S&P 500 habiendo reportado ya sus resultados.

La semana pasada, Walmart reportó resultados trimestrales que fueron seguidos de cerca por los inversionistas en busca de señales sobre cómo se mantenía el consumidor estadounidense.

En un informe mixto, el gigante minorista superó las estimaciones de ingresos, pero no cumplió con las expectativas en ganancias, en lo que constituyó su primer fallo en resultados desde mayo de 2022.

Sin embargo, a pesar de declarar que los costos continuaban aumentando debido a aranceles más elevados, la empresa minorista elevó sus proyecciones de ventas y ganancias para todo el año.

Entre las últimas empresas que aún deben reportar se encuentra Nvidia. La empresa pública más grande del mundo publicará su muy esperado informe de resultados trimestrales después del cierre de sesión del miércoles.

Gana confianza en condiciones reales de mercado Aprende a operar con fondos virtuales

INFORMACIóN SOBRE MATERIALES DE ANáLISIS:

Los datos facilitados proporcionan información adicional sobre todos los análisis, estimaciones, pronósticos, previsiones, revisiones de mercado, perspectivas semanales u otras evaluaciones o información similares (en lo sucesivo, «Análisis») publicadas en los sitios web de las empresas de inversión Admiral Markets que operan bajo la marca comercial Admiral Markets (en lo sucesivo, «Admiral Markets»). Antes de tomar cualquier decisión de inversión, preste especial atención a lo siguiente: