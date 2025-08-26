Cómo operar Zoom después del rendimiento del T2 fiscal 2026

Agosto 26, 2025 08:46

Fundada en 2011 y con sede en San José, California, Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) es líder mundial en tecnología de comunicaciones y colaboración con video como prioridad. Proporciona soluciones para videoconferencias, seminarios web, chat de equipo y eventos virtuales.

Conozca más sobre el desempeño del segundo trimestre fiscal 2026 de Zoom y lo que los analistas están pronosticando para la acción. Este material es únicamente para fines informativos y no constituye asesoría financiera. Consulte a un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión.

Acción: Zoom Video Communications Inc. Símbolo para Cuenta Invest.MT5: ZOOM Fecha de la Idea: 25 de agosto de 2025 Plazo: 1 - 12 meses Nivel de Entrada: $83.00 Nivel Objetivo: $110.00 Tamaño de Posición para Cuenta Invest.MT5: Máx. 5% Riesgo: Alto

La cuenta Invest.MT5 le permite comprar acciones reales de algunas de las bolsas de valores más grandes del mundo.

Advertencia de Riesgo: El desempeño pasado no es un indicador confiable de resultados futuros o rendimiento futuro. Todas las operaciones bursátiles conllevan alto riesgo, y usted puede perder más de lo que arriesga en una operación. Nunca invierta más de lo que pueda permitirse perder ya que algunas operaciones resultarán en pérdidas y otras en ganancias. Comience con montos pequeños para entender sus propios niveles de tolerancia al riesgo o practique primero en una cuenta demo para desarrollar su conocimiento antes de invertir.

Fuente: TradingView - El desempeño pasado no es un indicador confiable de resultados futuros.

Resumen del desempeño del T2 Fiscal 2026 de Zoom

Métrica de desempeño Resultado real Resultado esperado ¿Superó las expectativas? Utilidad por Acción $1.16 $0.72 Superó las expectativas ✅ Ingresos $1.217 mil millones $1.210 mil millones Superó las expectativas ✅

Puntos clave

Ingresos de $1.217 mil millones, un incremento del 4,7% interanual (YoY), superando su propia guía y las estimaciones de analistas

Los ingresos del segmento empresarial aumentaron 7% YoY y ahora representan aproximadamente el 60% de los ingresos totales

El número de clientes que generan más de $100k en ingresos de los últimos 12 meses se incrementó 8,7% a 4.274

$7.8 mil millones mantenidos en efectivo, equivalentes de efectivo y valores negociables

Recompró aproximadamente 6 millones de acciones en el T2, llevando el total a 27,4 millones de acciones recompradas

Continuando con la incorporación de IA a través de su plataforma, incluyendo Virtual Agent 2.0 y AI Companion

Proyecciones para el año fiscal completo 2026 incrementadas a $4.825-$4.835 mil millones, superiores a las previas de $4.80-$4.81 mil millones

Retención neta en dólares por debajo del 100%, evidenciando una contracción en el gasto de las cuentas

Fuente: Resultados Trimestrales de Zoom

Pronóstico del precio de la acción de Zoom por analistas a 12 meses

De acuerdo con 19 analistas de Wall Street encuestados por TipRanks, que ofrecen un pronóstico del precio de la acción a 12 meses para Zoom durante los últimos 3 meses:

Recomendaciones de Compra: 7

Recomendaciones de Mantener: 11

Calificaciones de Venta: 1

Precio Objetivo Promedio: $89.61

Precio Objetivo Máximo: $110.00

Precio Objetivo Mínimo: $69.00

Fuente: Lista de Acciones Macroscope de Admiral Markets, Zoom. 25 de agosto de 2025. El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros.

Ejemplo de Estrategia de Negociación: Zoom

Los siguientes ejemplos de operaciones son únicamente para fines educativos y no constituyen asesoría de inversión. Los inversionistas deben realizar investigación independiente antes de tomar decisiones de inversión. Un ejemplo de idea de operación para el precio de la acción de Zoom podría ser el siguiente:

Entrada: Ruptura por encima del máximo posterior a resultados en $83.00 Objetivo: Justo por debajo del precio objetivo más alto de los analistas en $110.00 Riesgo: Pequeño, máximo 5% de la cuenta Plazo: 1-12 meses EJEMPLO DE OPERACIÓN Comprar 10 Acciones de Zoom: $830 (10 * $83.00) Si se Alcanza el Objetivo: $270 de ganancia potencial [($110.00 - $83.00) * 10] Si No se Alcanza el Objetivo: Supongamos que un operador decidió cerrar la operación por debajo de su precio de entrada, al precio objetivo de analistas más bajo de $69.00. Esto resultaría en una pérdida de $140 [($83.00 - $69.00) * 10] Comisión de Cuenta Invest.MT5: 10 acciones * $0.02 por acción para valores estadounidenses = $0.20 (Activa la Comisión Mínima por Transacción de $1.00)

Recuerde que los mercados son volátiles, y el precio de la acción de Zoom fluctuará y puede incluso mostrar una tendencia bajista. Si bien la compañía reportó resultados sólidos del segundo trimestre de 2026, persisten varios factores adversos. Estos incluyen el desaceleramiento del crecimiento de nuevos clientes digitales, el bajo desempeño en indicadores como la retención neta en dólares, y la mayor competencia de plataformas integradas como Microsoft Teams y Google Meet. Zoom también enfrenta posibles presiones sobre los márgenes debido al incremento en gastos de desarrollo de productos, mientras que la incertidumbre macroeconómica generalizada podría impactar negativamente las ganancias futuras.

Cómo comprar acciones de Zoom en 4 pasos

Abra una cuenta con Admiral Markets para acceder al panel de control. Haga clic en Operar o Invertir en una de sus cuentas reales o demo para abrir la plataforma web. Busque su acción en la ventana de búsqueda en la parte superior. Ingrese sus niveles de entrada, stop-loss y toma de ganancias en el boleto de operación.

Fuente: Admiral Markets. MetaTrader 5 Web Trader. Zoom. Mensual. Fecha: abril de 2019 a agosto de 2025, capturado el 25 de agosto de 2025. El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros o rendimiento futuro.

¿Considera que el Precio de la Acción de Zoom se Moverá de Manera Diferente?

Si usted considera que existe una mayor probabilidad de que el precio de la acción de Zoom se mueva a la baja, entonces también puede operar en corto utilizando CFDs (Contratos por Diferencia). Sin embargo, estos conllevan riesgos asociados más elevados y no son adecuados para todos los inversionistas. Conozca más sobre los CFDs en este artículo Cómo Operar CFDs.

INFORMACIÓN SOBRE MATERIALES ANALÍTICOS:

Los datos proporcionados brindan información adicional respecto a todos los análisis, estimaciones, pronósticos, previsiones, revisiones de mercado, perspectivas semanales u otras evaluaciones o información similar (en adelante "Análisis") publicados en los sitios web de las firmas de inversión de Admiral Markets que operan bajo la marca comercial Admiral Markets (en adelante "Admiral Markets"). Antes de tomar cualquier decisión de inversión, sírvase prestar especial atención a lo siguiente:

1. Esta es una comunicación de marketing. El contenido se publica únicamente con fines informativos y de ninguna manera debe interpretarse como asesoramiento de inversión o recomendación. No ha sido preparado conforme a los requisitos legales diseñados para promover la independencia de la investigación de inversión, y no está sujeto a ninguna prohibición de operaciones previas a la divulgación de la investigación de inversión.

2. Toda decisión de inversión es tomada por cada cliente de forma individual, por lo que Admiral Markets no será responsable de ninguna pérdida o daño que derive de dicha decisión, esté o no basada en el contenido.

3. Con miras a proteger los intereses de nuestros clientes y la objetividad del Análisis, Admiral Markets ha establecido procedimientos internos pertinentes para la prevención y gestión de conflictos de interés.

4. El Análisis es elaborado por un analista (en adelante el "Autor"). El Autor, Jitanchandra Solanki, es empleado de Admiral Markets. Este contenido es una comunicación comercial y no constituye investigación financiera independiente.

5. Aunque se realiza todo esfuerzo razonable para garantizar que todas las fuentes del contenido sean confiables y que toda la información se presente, en la medida de lo posible, de manera comprensible, oportuna, precisa y completa, Admiral Markets no garantiza la exactitud o integridad de ninguna información contenida en el Análisis.

6. Cualquier tipo de rendimiento pasado o modelado de instrumentos financieros indicado en el contenido no debe interpretarse como una promesa expresa o implícita, garantía o implicación por parte de Admiral Markets respecto a cualquier rendimiento futuro. El valor del instrumento financiero puede tanto incrementarse como disminuir, y no se garantiza la preservación del valor del activo.

7. Los productos apalancados (incluyendo contratos por diferencia) son de naturaleza especulativa y pueden resultar en pérdidas o ganancias. Antes de comenzar a operar, asegúrese de comprender completamente los riesgos involucrados.