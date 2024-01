La reunión del FEM y el posible recorte de tipos del BCE captan la atención

Enero 16, 2024 07:20

El mercado estadounidense reanudó su actividad tras el puente por el Día de Martin Luther King Jr. iniciando una semana con publicaciones de diversos datos económicos.

La 54ª reunión anual del Foro Económico Mundial ya ha dado comienzo en Davos, Suiza. Se trata de un acontecimiento importante, pues líderes políticos y empresariales de todo el mundo intercambiarán opiniones sobre diversas cuestiones como las tensiones geopolíticas o las condiciones económicas mundiales, entre otros.

El BCE desmiente los rumores sobre un posible recorte de tipos

El responsable de política monetaria del BCE, Joachim Nagel, afirmó que, en ocasiones, los mercados pueden ser muy optimistas y añadió que la inflación sigue siendo demasiado alta en el bloque del euro. También remarcó que el consejo de gobierno del BCE podría esperar hasta el verano para empazar a barajar recortes de tipos. Los economistas sugieren que el primer recorte podría materializarse en septiembre de este año, comentando también que Nagel es uno de los partidarios de una política monetaria restrictiva.

Por el contrario, el director del banco central austriaco, Robert Holzmann, declaró ante periodistas de la CNBC: "No creo que vayamos a hablar de recortes, porque no deberíamos barajar esta cuestión aún. Lo que hemos visto durante las últimas semanas apunta en la dirección contraria, por lo que incluso se podría prever que no haya ningún recorte este año".

IPC de Reino Unido de diciembre de 2023

El miércoles por la mañana, la Oficina de Estadísticas Nacionales (ONS) publicará los datos relativos a la inflación IPC del país en diciembre, para el que los economistas auguran una subida del 0,2 % intermensual, y una cifra de 3,8 % en términos interanuales, ligeramente por debajo de la cifra de noviembre.

Desde marzo de 2023, el IPC general del país se ha venido reduciendo más de la mitad, superando el 10,1 %. Algunos analistas del mercado especulan con que el BoE podría estar más cerca de recortar tipos en 2024 de lo que se había previsto en un principio. Sin embargo, sugieren que la inflación ha disminuido debido a que el precio de los carburantes ha retrocedido, mientras que los ingresos medios han repuntado durante varios meses consecutivos.

PIB chino 4T de 2023

El miércoles por la mañana, la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) de China publicará la encuesta sobre el PIB correspondiente al 4T de 2023. A este respecto, un informe de Reuters afirma que "el producto interior bruto (PIB) probablemente creció un 5,2 % en 2023, cumpliendo el objetivo de crecimiento anual del Gobierno, respaldado en parte por el bajo efecto base del año anterior, que estuvo marcado por el confinamiento del COVID-19, según la mediana de las previsiones de 58 economistas encuestados por Reuters".

Esta misma encuesta mostró que los analistas del mercado esperan una ralentización de la economía china hasta el 4,6 % en 2024, y que lo haga aún más en 2025, hasta el 4,5%. Cabe señalar que el sector inmobiliario del país repuntó durante el 2023 y los economistas sugieren que ello podría desempeñar un papel importante en el auge de la economía.

Contracción del PIB alemán en 2023

La última encuesta de Destatis mostró que la economía alemana se contrajo en el 4T del año un -0,3 % trimestral. A pesar de dicha contracción, el país consiguió evitar una recesión técnica, ya que Destatis revisó la cifra del tercer trimestre al 0 %. Cabe señalar también que la cifra del último trimestre fue ligeramente superior a lo previsto por los analistas. Recordemos que el PIB alemán sigue siendo un 0,7 % superior al de 2019, el año anterior a la pandemia del coronavirus.

A este respecto, los economistas de ING señalaron: "La economía alemana se contrajo un 0,3 % interanual en 2023. Lo peor, sin embargo, es que no se vislumbra un repunte inminente y la economía parece abocada a atravesar la primera recesión desde principios de la década de 2000. En definitiva, esperamos que continúe la situación actual de estancamiento y recesión superficial. De hecho, el riesgo de que 2024 sea otro año de recesión es elevado. Esperamos que la economía alemana se contraiga un 0,3 % interanual este año. Sería la primera vez desde principios de la década de 2000 que Alemania atraviesa una recesión de dos años, aunque podría no ser una recesión profunda".

