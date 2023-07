¿Pondrá en pausa el RBNZ el endurecimiento de su política monetaria?

Julio 11, 2023 05:27

¿Se abstendrá el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ) de subir los tipos de interés el miércoles, o seguirá el ejemplo del Banco de la Reserva de Australia de endurecer aún más su política? Sin duda es una pregunta que tiene en vilo a los mercados, ya que el consejo del RBNZ fue uno de los primeros en subir los costes de endeudamiento para atajar la inflación de los precios al consumidor.

Mientras tanto, en Reino Unido, un informe sobre los ingresos medios mostró que, a pesar de las advertencias del Banco de Inglaterra (BoE), los salarios siguieron aumentando, alcanzando una tasa de crecimiento récord en los tres meses previos a mayo. Los analistas del mercado sugieren que el BoE podría tener que volver a subir tipos para combatir la inflación.

Por su parte, el responsable de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE), Francois Villeroy de Galhau, declaró: "Empezamos a vislumbrar buenas noticias en materia de inflación", y pronosticó que ésta seguirá bajando y volverá al 2 % en 2025.

Decisión de tipos del RBNZ

El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda anunciará su decisión en materia de tipos de interés el miércoles por la mañana, y buena parte de los economistas sugiere que este no efectuará ninguna subida. Por su parte, los economistas encuestados por Reuters el 7 de julio, prevén que el RBNZ probablemente mantendrá tipos en el 5,50 % después de la reunión del 12 de julio y durante el resto de 2023, marcando el final de su ciclo de subidas de 20 meses, que ya ha llevado a la economía a la recesión.

Actualmente, los tipos de interés se sitúan en máximos de 14 años, mientras que la inflación general se situó en el 6,7 % en mayo sobre una base anualizada, todavía por encima del objetivo del banco central del 1-3 %. Un informe de Kiwibank parece estar de acuerdo con las previsiones del sondeo de Reuters, señalando que "la declaración de mayo reveló una pista OCR clarísima". Sólo unos pocos parecen no entenderlo, pero se trata de una línea recta que se extiende hasta bien entrado el próximo año. Eso no habrá cambiado. Ese último movimiento era una señal de que harán una pausa a partir de ahora y en parte viene dado porque los datos económicos han resultado menos alentadores que sus propias previsiones (...) no existe realmente algo más que puedan comentar al respecto más allá de: seguimos a la espera, seguimos observando".

Salario medio y tasa de paro en Reino Unido

Un informe de la Oficina Nacional de Estadística (ONS) mostró que los ingresos medios (excluidas las primas) en Reino Unido aumentaron un 7,3 % en los tres meses previos a mayo, sobre una base anualizada. Se trata de la mayor aceleración en la tasa de crecimiento de la que se tiene constancia. Sin embargo, la tasa de desempleo del país aumentó al 4 % cuando los economistas habían pronosticado que no hubiera cambios.

Como los trabajadores parecen poder seguir disfrutando de interesantes subidas salariales, algunos analistas sugieren que el Banco de Inglaterra se vería obligado a seguir endureciendo su política monetaria con un aumento de los costes de endeudamiento. A este respecto, los economistas de ING afirman lo siguiente: "Hace unos meses parecía que el crecimiento salarial británico había tocado techo. Ahora está funcionando a su ritmo más rápido hasta ahora, y, dependiendo de las cifras de inflación de la próxima semana, podría suponer que Banco de Inglaterra efectúe otra subida de tipos de 50 puntos básicos en agosto."

Estabilidad de la inflación del IPC chino en junio

Tras subir un 0,2 % en mayo, el Índice de Precios al Consumidor de China no experimentó cambios en junio en base anualizada, aunque los economistas habían previsto una subida del 0,2 %. Reuters, citando a economistas de Barclays, comentan: "Creemos que el entorno de deflación más desafiante y la fuerte desaceleración del impulso del crecimiento dotan de fuerza a nuestra opinión de que el PBoC ha entrado en un ciclo de recortes de tipos".

Pekín ha fijado un objetivo para la inflación media del consumidor en 2023 de alrededor del 3 %, y recordemos que los precios subieron un 2 % interanual en 2022. La Oficina Nacional de Estadísticas (NBS) también reveló que el Índice de Precios del Productor (IPP) cayó por noveno mes consecutivo en junio, un 5,4 % respecto al año anterior: el mayor descenso de los últimos 7 años.

