La temporada de resultados ya está aquí, y la semana ha comenzado con el informe de resultados del tercer trimestre de Bank of America.

A pesar de haber cerrado la pasada semana con una caída del 29 % anual, el precio de las acciones de Bank of America se disparó más de un 6 % en la primera sesión de la semana, ya que los resultados del tercer trimestre superaron con creces las expectativas.

Aprende cómo operar con las acciones de Bank of America a continuación:

Hacer trading de acciones implica un alto riesgo y las pérdidas pueden llegar a ser mayores que las ganancias. Nunca inviertas más de lo que puedas permitirte perder. Empieza con pequeñas cantidades para medir tus propios niveles de tolerancia al riesgo o practica primero con una cuenta demo para asegurarte de tener los conocimientos necesarios antes de invertir en los mercados reales.

¿Por qué comprar acciones de Bank of America?

La actual coyuntura económica plantea un pequeño dilema a quienes están sopesando si invertir en acciones banqueras, como Bank of America.

Muchas economías parecen estar al borde de la recesión y Estados Unidos (que ya ha registrado dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo) no es una excepción. Las recesiones suelen impactar duramente en los valores bancarios, ya que los impagos tienden a aumentar.

Sin embargo, la parte positiva para los bancos es que, por primera vez en más de una década, los tipos de interés están subiendo, y lo hacen rápidamente. Como es lógico, el aumento de los tipos de interés es una buena noticia para los ahorradores, que ganan más intereses en sus cuentas de ahorro, pero también es una buena noticia para los bancos.

Desde la Gran Recesión de 2008, los bancos se han visto obligados a operar con tipos de interés históricamente bajos. Las recientes subidas de tipos no sólo hacen que el ahorro sea más atractivo para los consumidores, aumentando así los depósitos bancarios, sino que también permiten a los bancos generar más ingresos por la devolución de los préstamos.

Esto se vio claramente en los resultados del tercer trimestre de Bank of America el pasado lunes. El banco informó de un beneficio por acción (BPA) de 0,81 USD sobre unos ingresos de 24 500 millones de dólares, superando las cifras previstas de 0,78 y 23 560 millones de dólares respectivamente. No obstante, hay que señalar que, a pesar de haber superado las expectativas, el BPA cayó un 4,7 % interanual.

Mientras que las comisiones de la banca de inversión se redujeron un 46 % interanual, lo que refleja las dificultades por las que pasa el sector, y los ingresos no financieros generales cayeron un 8 %, los ingresos netos por intereses (NII) se dispararon más de un 24 %, hasta los 13 800 millones de dólares, gracias a la subida de tipos. Este aumento no sólo ayudó a Bank of America a superar las expectativas del mercado, sino que también superó fácilmente sus propias previsiones de ingresos netos por intereses para el trimestre.

Con la previsión de que los tipos de interés aumenten todavía más, no resultaría sorprendente ver que el NII también siga aumentando para Bank of America en el trimestre actual. Pero, como ya hemos destacado anteriormente, el sector bancario se enfrenta a tiempos potencialmente difíciles. Bank of America, en particular, parece estar preparándose para condiciones tormentosas, aumentando sus provisiones de pérdidas crediticias en 375 millones de dólares, un aumento del 72 % con respecto al trimestre anterior.

Previsión de las acciones de Bank of America: ¿Qué dicen los analistas?

Según los analistas encuestados por TipRanks para una previsión de acciones de Bank of America en los últimos 3 meses, actualmente hay 10 calificaciones de compra, 5 de retención y 0 de venta sobre las acciones. El nivel de precio más alto para una previsión de acciones de Bank of America es de 51 dólares, con el precio objetivo más bajo en 28 dólares.

El precio medio previsto para las acciones de Bank of America es de 41,03 dólares, lo que representa más de un 20 % de subida con respecto a los niveles actuales, en el momento de publicación de este artículo.

Fuente: TipRanks: 18 de octubre 2022

Una idea de cómo operar con el precio de las Acciones de Bank of America

Un ejemplo de idea de trading para la previsión de acciones de Bank of America podría ser el siguiente:

Compra la acción si ésta supera los 36 dólares para dar margen a la volatilidad actual del mercado

Fija el objetivo justo por debajo del precio medio de los analistas, en 41 dólares

Mantén el riesgo en mínimos, a un máximo del 5 % del total de tu cuenta.

Línea de tiempo = 6 - 12 meses

Si compras 25 acciones de Bank of America: Si se alcanza el objetivo = 125 dólares de beneficio potencial (41 dólares - 36 dólares x 25 acciones).



Conviene recordar que es poco probable que el precio aumente de forma lineal y que incluso éste puede bajar en gran medida antes de subir, sobre todo teniendo en cuenta la liquidación de los mercados bursátiles mundiales.

Por lo tanto, asegúrate de realizar una gestión adecuada de tu riesgo, pues es uno de los aspectos más importantes para operar con éxito. Siempre debes tener en cuenta la cantidad a perder en una operación y los riesgos que ésta conlleva.

Otro factor a tener en cuenta es la comisión aplicada, ya que esta puede llegar a mermar tus beneficios. Con la cuenta Admirals Invest.MT5 puedes comprar acciones estadounidenses desde 0,02 dólares por acción. Sin embargo, la comisión mínima por transacción es de 1 dólar, por lo que, con el ejemplo de cotización anterior, ¡tu comisión sería únicamente de 1 dólar!

Cómo comprar acciones de Bank of America en 4 pasos

Con Admirals puedes comprar acciones de más de 4300 empresas, incluida Bank of America. Para comprar aaciones de Bank of America, sigue estos pasos:

Abre una cuenta Invest.MT5 con Admirals para acceder al Sala de Trader Haz clic en "Operar" en una de tus cuentas reales o demo para abrir la WebTrader de Metatrader Busca las acciones de Bank of America en la parte inferior de la ventana de Observación de Mercado y arrastra el símbolo al gráfico. Haz clic en el botón "Nueva Orden" en la parte superior de la pantalla e introduce el número de acciones de Bank of America que quieras comprar.

Fuente: Admirals MetaTrader WebTrader: Gráfico diario Bank of America – Nueva Orden. Rango de Datos: 22 de febrero 2022 - 17 de octubre 2022- Fecha de captura: 17 de octubre 2022. Los resultados pasados no son una garantía de rendimientos futuros.





¡Haz clic en el banner y empieza a comprar acciones de Bank of America hoy mismo! ▼▼▼

¿Crees que el precio de las Acciones de Bank of America oscila diferente?

Recuerda que todos los análisis e ideas de trading se basan en la visión y experiencia personal del autor.

Si crees que hay una mayor probabilidad de que el precio de las acciones de Bank of America sea más bajo, también puedes operar en corto desde una cuenta de trading de CFDs (Contratos por Diferencia), servicio que Admirals también ofrece.

Las cuentas Trade.MT5 y Trade.MT4 te permiten especular sobre la oscilación del precio de las acciones y valores utilizando CFDs.

Esto quiere decir que puedes cotizar en largo y en corto para beneficiarte de forma potencial de las oscilaciones en los precios de las acciones. Obtén más información sobre los CFDs accediendo a este artículo sobre Cómo operar con CFDs.

INFORMACIÓN SOBRE MATERIALES ANALÍTICOS

Los datos proporcionados proporcionan información adicional sobre todos los análisis, estimaciones, pronósticos, revisiones de mercado, perspectivas semanales u otras evaluaciones o información similares (en adelante "Análisis") publicadas en los sitios web de las empresas de inversión de Admirals que operan bajo la marca comercial Admirals (en adelante, "Admirals"). Antes de tomar cualquier decisión de inversión, preste mucha atención a lo siguiente: