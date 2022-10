Noticias de Trading para Principiantes: El papel de los medios de comunicación en la transparencia del mercado

Octubre 20, 2022 06:14

En este artículo vas a aprender sobre el papel de los medios de comunicación en la transparencia del mercado y por qué resulta importante para los traders e inversores. Los puntos principales que vamos a tratar son:

Qué es la transparencia en los mercados financieros

La implicación del historial financiero de un activo en la investigación y el análisis

Diferencias de transparencia entre los mercados arraigados y los emergentes.

Probablemente te sorprenda el título de este artículo, ya que puede parecer ajeno a lo que acostumbramos en el trading y la inversión. Esto podría deberse a que el papel de los medios de comunicación se da tan por sentado que ciertamente pasa desapercibido.

Los medios de comunicación son uno de los principales impulsores de la dinámica del mercado y desempeñan un papel importante a la hora de dar forma a los cambios financieros e informar sobre ellos de forma clara y sencilla para que los expertos puedan desgranar su significado.

Sin los informes de noticias sobre la evolución de la economía y los activos, sería más difícil para los traders, los inversores e incluso los consumidores comprender las razones tras las variaciones en los precios. Desde este punto de vista, los medios de comunicación han ampliado el alcance de los mercados financieros a millones de personas desde el reducido grupo de expertos que era antaño.

Durante la temporada de resultados en los mercados bursátiles, los medios de comunicación cubren buena parte de los informes de resultados de las empresas. Esto crea un registro documentado que los inversores pueden tener en cuenta a la hora de tomar sus decisiones. También contribuye en gran medida a que las empresas rindan cuentas a los accionistas y establezcan expectativas de rendimiento.

Cuando los gobiernos anuncian sus resultados y proyecciones trimestrales de crecimiento económico, así como otras muchas actualizaciones en materia económica, la prensa se apresura a cubrir dicha información también. Tanto si se trata de buenas como de malas noticias, los hechos y las reacciones en los mercados constan en los medios de comunicación, dotándolos de una mayor transparencia. En la era digital, estos documentos se pueden buscar y, de hecho, son fácilmente accesibles.

La transparencia en el sector financiero

En los mercados de divisas, materias primas y acciones, la transparencia se traduce en un registro de los cambios de precios y las reacciones del mercado que a menudo se remontan décadas atrás y ofrecen una fuente de información para la investigación y el análisis. Esta investigación se aplica tanto al ámbito académico como al análisis y la toma de decisiones cotidianas en el trading la inversión.

Los escritores financieros acuden a estos registros para escribir sus artículos sobre la economía, las divisas y los mercados de valores. Estos artículos pueden definir momentos históricos de la economía y poner en perspectiva las diversas fluctuaciones de los mercados.

¿Qué importancia tiene el historial de un activo en el análisis?

Año tras año, los datos de las cotizaciones se introducen en un software de visualización del mercado que representa los cambios de los gráficos con patrones, líneas, velas y ondas. El registro de archivos se utiliza para apoyar el análisis de los diferentes impulsores del mercado. Como principiante, pronto identificarás la palabra "impulsores" en artículos publicadas por analistas financieros, así como en los medios de comunicación. Se trata de una fuerza motora en la variación del precio de un activo o de una evolución económica.

En términos de causa y efecto, las crónicas de precios y los registros económicos son efectos. Los medios de comunicación, los analistas, los traders y los inversores dedican gran parte de su tiempo a averiguar las causas. Pocas cosas hay mejores que una base estadística cuando se aprovecha como punto de partida para el análisis.

Transparencia vs no transparencia

Los hechos y las cifras pueden tener consecuencias devastadoras o beneficiosas, pero en general, los mercados desarrollados han progresado en mayor medida tras darse cuenta de que ocultar los hechos no cambia su impacto final en el sentimiento y la confianza de los inversores. En la actualidad existen tantos benchmarks e indicadores publicados en las economías avanzadas que es difícil nombrarlos todos.

No es el caso de buena parte de los mercados emergentes, en los que la información no está fácilmente disponible, o se presenta de forma difícil de entender, utilizando términos y jerga compleja. En otros casos, la economía de los mercados emergentes no está conectada con la economía mundial en general o mantiene algunas partes de la economía aisladas. Por esta razón, las divisas de los mercados emergentes suelen ser más volátiles que las de los mercados desarrollados.

Sea cual sea la razón, el nivel de transparencia puede afectar al nivel de inversión extranjera y al interés por operar las divisas y la renta variable de estos mercados. Los países que alientan a los medios de comunicación y les permiten prosperar tienden a tener mercados más transparentes, lo que contribuye en gran medida a tranquilizar a los inversores y a mejorar la calificación de las inversiones.

Dicho esto, todos los recién llegados al trading y la inversión deberían dedicar tiempo a informarse y acudir a los medios de comunicación como una mera fuente de información. Es igualmente importante aprender por uno mismo los fundamentos del análisis técnico y fundamental para poder tomar decisiones de forma independiente.

En resumen, cuando la información financiera está disponible en el formato claro y conciso preferido por los medios de comunicación, desempeña un papel importante en la difusión de la transparencia, la comprensión por parte de los expertos y el fomento de la confianza en los mercados.

Este material no contiene ni debe interpretarse como que contiene consejos de inversión, recomendaciones de inversión, una oferta o solicitud de transacciones en instrumentos financieros. Ten en cuenta que dicho análisis de trading no es un indicador fiable de ningún rendimiento actual o futuro, ya que las circunstancias pueden cambiar con el tiempo. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, debes buscar el asesoramiento de asesores financieros independientes para asegurarte de que comprendes los riesgos.