Enero 27, 2023 06:16

Durante las últimas semanas, traders e inversores han estado centrando su atención en el JPY, así como en la economía nipona. En diciembre, el Banco de Japón sorprendió a los analistas del mercado al efectuar un cambio inesperado en su política monetaria. En este artículo vamos a explicar por qué el JPY pasó a ser titular de medios financieros y cómo las decisiones del BoJ han afectado al valor de la divisa del país.

Vamos a hablar del yen japonés

El yen japonés es la tercera divisa más operada del mundo, sólo por detrás del USD y el EUR. Además, es también la divisa que más se opera en el continente asiático. Su nombre se traduce como "círculo" en inglés, y entró en circulación por primera vez en 1871. Probablemente conozcas el código de la divisa: es JPY.

La política monetaria del Banco de Japón y el JPY

Una de las tareas que tiene el Banco de Japón o BoJ, como lo verás comúnmente en las noticias, es la aplicación de la política monetaria. En su reunión de diciembre de 2022, su Consejo de Gobierno se reunió para decidir sobre los tipos de interés.

Los miembros del Consejo afirmaron que mantendrían los costes de endeudamiento, pero sorprendieron a los mercados con un ajuste inesperado de su control de rendimiento de los bonos, que permite que los tipos de interés a largo plazo aumenten en mayor medida. Algunos responsables políticos sugirieron que la medida del BoJ contribuiría a volver más sostenible el programa de estímulo, en lugar de convertirse en un paso hacia el fin de su política monetaria ultralaxa.

El JPY alcanzó máximos de 4 meses frente al USD nada más finalizar la reunión del Consejo.

Las actas del BoJ publicadas en víspera de Nochevieja revelaron que el Consejo del banco examinó datos que mostraban cambios en las perspectivas de los precios en Japón. Según los economistas, estos cambios podrían ser el punto de partida de una reducción de los estímulos cuando el actual gobernador Haruhiko Kuroda abandone su cargo actual.

¿Qué es la política de control de la curva de rendimiento?

El Banco de Japón adoptó la política de control de la curva de rendimiento en 2016, en un intento de frenar caídas muy pronunciadas de los tipos de interés. El banco central de Japón compra grandes cantidades de bonos del Estado a 10 años para controlar los rendimientos del JGB en torno al 0 %. El ajuste de política efectuado en diciembre permite que los rendimientos a largo plazo fluctúen 50 puntos básicos por arriba y por abajo, duplicando el rango previo de 25 puntos. Ciertos economistas sugieren que la decisión del BoJ podría considerarse como una subida de tipos.

Algunos analistas del mercado han sido críticos con la política del BoJ sugiriendo que influye en los precios del mercado y debilita el yen, aumentando el coste de los materiales importados necesarios para diversas industrias.

La reunión del BoJ en enero decepciona a los mercados

La medida adoptada por el BoJ en diciembre dejó a traders e inversores a la espera de decisiones más agresivas por parte de la Consejo. Sin embargo, los responsables políticos decidieron mantener sin cambios los tipos de interés, así como la política de control de la curva de rendimiento del banco.

En su declaración posterior a la reunión, el consejo señaló que "el Banco debe continuar con el control actual de la curva de rendimiento, teniendo en cuenta que llevará tiempo alcanzar el objetivo de estabilidad de precios [inflación] del 2 % de forma continuada y estable".

Como consecuencia, el JPY cayó un 2,4 % frente al USD en menos de tres horas el 18 de enero. Las actas de la reunión de enero revelaron que el Consejo tiene intención de mantener los tipos de interés bajos a largo plazo, lo que sugiere que el BoJ no tenía prisa en ir retirando su programa de estímulo de forma gradual. El IPC subyacente de Japón aumentó un 4 % en diciembre en base anualizada, alcanzando un nuevo máximo en 41 años.

¿Qué esperar del JPY?

En unas declaraciones a la CNBC posterior a la reunión del Banco de Japón (18 de enero) y la caída del yen, el jefe de estrategia de divisas de Nomura, Yujiro Goto, sugirió lo siguiente: "a medio plazo, en los próximos 2-3 meses, creo que la tendencia para el yen debería seguir siendo bajista, hacia 125, aún con la decepción de hoy". También reiteró que el JPY podría ganar fuerza ante la esperanza de un cambio de política cuando el sucesor de Haruhiko Kuroda asuma el cargo.

Un informe de Bank of America publicado el 24 de enero afirmaba que "venderíamos rallies del USD/JPY, ya que creemos que estas políticas no convencionales del BoJ no son sostenibles, y nuestra previsión de inflación en Japón para 2023 se encuentra muy por encima del consenso del mercado: 3 % frente a 1,9 %".

Los analistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) sugirieron que el BoJ debería permitir que los rendimientos de los bonos se muevan con mayor flexibilidad, y añadieron que si se materializan riesgos significativos, el banco central debería estar preparado para retirar sus estímulos con más fuerza, como subir los tipos de interés a corto plazo.

