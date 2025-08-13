Cómo operar Uber después del rendimiento del T2 fiscal 2025

Agosto 13, 2025 11:39

Fundada en 2009 y con sede en San Francisco, California, Uber Technologies, Inc. (NYSE: UBER) es una de las principales empresas de transporte compartido y movilidad del mundo. Ofrece una amplia gama de servicios, incluyendo Uber Rides, Uber Eats y Uber Freight. La compañía conecta a las personas con transporte, entrega de alimentos y logística, pero también está expandiendo su presencia en áreas como conducción autónoma, vehículos eléctricos y movilidad aérea urbana.

Conozca más sobre el desempeño del segundo trimestre fiscal 2025 de Uber y las proyecciones de los analistas para la acción. Este material es únicamente para fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Consulte a un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión.

Acción: Uber Technologies Inc. Símbolo para Cuenta Invest.MT5: UBER Fecha de la Idea: 11 de agosto de 2025 Cronograma: 1 - 12 meses Nivel de Entrada: $93.00 Nivel Objetivo: $150.00 Tamaño de Posición para Cuenta Invest.MT5: Máx. 5% Riesgo: Alto

La cuenta Invest.MT5 le permite comprar acciones reales de algunas de las bolsas de valores más grandes del mundo.

Advertencia de Riesgo: El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros o desempeño futuro. Todas las operaciones conllevan alto riesgo, y usted puede perder más de lo que arriesga en una operación. Nunca invierta más de lo que pueda permitirse perder ya que algunas operaciones generarán pérdidas y otras ganancias. Comience con montos pequeños para comprender sus propios niveles de tolerancia al riesgo o practique primero en una cuenta demo para desarrollar sus conocimientos antes de invertir.

El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros o desempeño futuro. Todas las operaciones conllevan alto riesgo, y usted puede perder más de lo que arriesga en una operación. Nunca invierta más de lo que pueda permitirse perder ya que algunas operaciones generarán pérdidas y otras ganancias. Comience con montos pequeños para comprender sus propios niveles de tolerancia al riesgo o practique primero en una cuenta demo para desarrollar sus conocimientos antes de invertir. Las operaciones bursátiles no son adecuadas para todos. Las operaciones bursátiles son altamente especulativas y conllevan un riesgo significativo de pérdidas. Aunque ofrecen oportunidades potenciales, también implican alta volatilidad, y las operaciones apalancadas pueden amplificar tanto las ganancias como las pérdidas. Los inversionistas minoristas deben comprender completamente estos riesgos antes de operar.

Fuente: TradingView - El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros.

Resumen del rendimiento del T2 fiscal 2025 de Uber

Métrica de rendimiento Resultado real Resultado esperado ¿Superó o no cumplió? Utilidad por Acción $0.63 $0.62 Superó ✅ Ingresos $12.65 mil millones $12.46 mil millones Superó ✅

Puntos Clave

Los ingresos de $12.65 mil millones registraron un incremento del 18% interanual

La utilidad neta aumentó 33% a $1.35 mil millones

Flujo de caja libre aumentó 44% a $2.5 mil millones

Los viajes crecieron 18% interanual con reservas brutas incrementándose 17% a $46.8 mil millones

Nuevo programa de recompra de acciones por $20 mil millones anunciado

El negocio de transporte de carga de Uber se mantiene bajo presión con un desempeño estancado y en declive

Persisten algunas inquietudes respecto a la estrategia de vehículos autónomos (VA) de Uber y cómo planea monetizarla

Fuente: Resultados Trimestrales de Uber

Pronóstico de analistas sobre el precio de la acción de Uber a 12 meses

Según 33 analistas de Wall Street consultados por TipRanks, que ofrecen pronósticos del precio de la acción de Uber a 12 meses durante los últimos 3 meses:

Recomendaciones de Compra: 29

Recomendaciones de Mantener: 4

Recomendaciones de Venta: 0

Precio Objetivo Promedio: $108.27

Precio Objetivo Máximo: $150.00

Precio Objetivo Mínimo: $84.00

Fuente: ChatGPT dijo: Lista de acciones de Admiral Markets Macroscope, Uber. 4 de agosto de 2025. El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros.

Ejemplo de Estrategia de Operación: Uber

Los siguientes ejemplos de operación son únicamente para fines educativos y no constituyen asesoramiento de inversión. Los inversionistas deben realizar investigación independiente antes de tomar decisiones de operación. Un ejemplo de idea de operación para el precio de la acción de Uber podría ser el siguiente:

Entrada: Ruptura por encima del máximo post-resultados en $93.00 Objetivo: Justo por debajo del precio objetivo más alto de los analistas en $150.00 Riesgo: Pequeño, máximo 5% de la cuenta Plazo: 1-12 meses EJEMPLO DE OPERACIÓN Comprar 10 Acciones de Uber: $930 (10 * $93.00) Si se Alcanza el Objetivo: $570 ganancia potencial ($150.00 - $93.00 * 10) Si No se Alcanza el Objetivo: Supongamos que un operador decidió cerrar la operación por debajo de su punto de entrada, al precio objetivo más bajo de los analistas de $84.00. Esto resultaría en una pérdida de $90 ($93.00 - $84.00 * 10) Comisión de Cuenta Invest.MT5: 10 acciones * $0.02 por acción para valores estadounidenses = $0.20 (Activa Comisión Mínima de Transacción de $1.00)

Recuerde que los mercados son volátiles, y el precio de las acciones de Uber fluctuará y podría incluso mostrar una tendencia bajista. Aunque la compañía reportó sólidos resultados del T2 2025, persisten varios factores adversos. Estos incluyen incertidumbre regulatoria en mercados clave, crecimiento decreciente en el segmento de Freight, y mayor competencia en el espacio de vehículos autónomos y robotaxis. Además, existen problemas continuos de posibles litigios y escrutinio regulatorio sobre la clasificación de conductores y prácticas laborales, lo cual podría impactar negativamente el precio de las acciones. generar responsabilidades financieras significativas.

Cómo Comprar Acciones de Uber en 4 Pasos

Abra una cuenta con Admiral Markets para acceder al Dashboard. Haga clic en Operar o Invertir en una de sus cuentas reales o demo para abrir la plataforma web. Busque su acción en la ventana de búsqueda en la parte superior. Ingrese sus niveles de entrada, stop-loss y toma de ganancias en el ticket de operación.

Fuente: Admiral Markets. MetaTrader 5 WebTrader. Uber. Mensual. Fecha: Mayo 2019 a Agosto 2025, capturado el 11 de agosto de 2025. El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros o rendimiento futuro.

¿Considera Usted que el Precio de la Acción de Uber se Moverá de Manera Diferente?

Si usted considera que existe una mayor probabilidad de que el precio de la acción de Uber se mueva a la baja, entonces también puede operar en corto utilizando CFD (Contratos por Diferencia). Sin embargo, estos conllevan riesgos más elevados y no son adecuados para todos los inversionistas. Aprenda más sobre CFD en este artículo Cómo Operar CFD.

INFORMACIÓN SOBRE MATERIALES ANALÍTICOS:

Los datos proporcionados brindan información adicional respecto a todos los análisis, estimaciones, pronósticos, previsiones, revisiones de mercado, perspectivas semanales u otras evaluaciones o información similar (en adelante "Análisis") publicados en los sitios web de las firmas de inversión de Admiral Markets que operan bajo la marca comercial Admiral Markets (en adelante "Admiral Markets"). Antes de tomar cualquier decisión de inversión, favor prestar especial atención a lo siguiente:

1. Esta es una comunicación de mercadeo. El contenido se publica únicamente con fines informativos y de ninguna manera debe interpretarse como asesoramiento o recomendación de inversión. No ha sido preparado conforme a los requisitos legales diseñados para promover la independencia de la investigación de inversiones, y no está sujeto a ninguna prohibición de negociación previa a la difusión de investigación de inversiones.

2. Cualquier decisión de inversión es tomada por cada cliente de forma individual, mientras que Admiral Markets no será responsable por ninguna pérdida o daño que surja de dicha decisión, ya sea basada o no en el contenido.

3. Con el propósito de proteger los intereses de nuestros clientes y la objetividad del Análisis, Admiral Markets ha establecido procedimientos internos pertinentes para la prevención y gestión de conflictos de interés.

4. El Análisis es elaborado por un analista (en adelante "Autor"). El Autor, Jitanchandra Solanki, es empleado de Admiral Markets. Este contenido constituye una comunicación de marketing y no representa investigación financiera independiente.

5. Si bien se realiza todo esfuerzo razonable para garantizar que todas las fuentes del contenido sean confiables y que toda la información se presente, en la medida de lo posible, de manera comprensible, oportuna, precisa y completa, Admiral Markets no garantiza la exactitud o integridad de ninguna información contenida en el Análisis.

6. Cualquier tipo de rendimiento pasado o modelado de instrumentos financieros indicado dentro del contenido no debe interpretarse como una promesa expresa o implícita, garantía o implicación por parte de Admiral Markets para cualquier rendimiento futuro. El valor del instrumento financiero puede tanto aumentar como disminuir, y la preservación del valor del activo no está garantizada.

7. Los productos apalancados (incluyendo contratos por diferencia) son de naturaleza especulativa y pueden resultar en pérdidas o ganancias. Antes de comenzar a operar, por favor asegúrese de comprender completamente los riesgos involucrados.