Cómo operar Apple después del desempeño del 3T fiscal 2025

Agosto 06, 2025 07:46

Fundada en 1976 y con sede en Cupertino, California, Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) es una de las compañías de tecnología de consumo más grandes del mundo. Diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de productos y servicios, incluyendo el iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, y servicios como el App Store, Apple Music, iCloud y Apple Pay. También está expandiendo su presencia en áreas como inteligencia artificial, servicios financieros y realidad aumentada.

Conozca más sobre el desempeño del segundo trimestre fiscal 2025 de Apple y lo que los analistas pronostican para la acción. Este material es únicamente para fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. Consulte a un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión.

Acción: Apple Inc. Símbolo para Cuenta Invest.MT5: AAPL Fecha de la Idea: 4 de agosto de 2025 Cronograma: 1 - 12 meses Nivel de Entrada: $217.00 Nivel Objetivo: $275.00 Tamaño de Posición para Cuenta Invest.MT5: Máx. 5% Riesgo: Alto

La Cuenta Invest.MT5 le permite comprar acciones reales de algunas de las bolsas de valores más grandes del mundo.

Advertencia de Riesgo: El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros o rendimiento futuro. Todas las operaciones conllevan alto riesgo, y usted puede perder más de lo que arriesga en una operación. Nunca invierta más de lo que pueda permitirse perder ya que algunas operaciones resultarán en pérdidas y otras en ganancias. Comience con poco para entender sus propios niveles de tolerancia al riesgo o practique primero en una cuenta demo para desarrollar su conocimiento antes de invertir.

Fuente: TradingView - El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros.

Resumen del desempeño del 3T fiscal 2025 de Apple

Métrica de desempeño Resultado real Resultado esperado ¿Superó o no cumplió? Ganancias por acción $1.57 $1.43 Superó ✅ Ingresos $94.04 mil millones $89.53 mil millones Superó ✅

Puntos clave

Los ingresos totales aumentaron 10%, el mayor crecimiento trimestral de ingresos de Apple desde diciembre de 2021 Ingresos de iPhone: $44.58 mil millones vs $40.22 mil millones esperados Ingresos de Mac: $8.05 mil millones vs $7.26 mil millones esperados Ingresos de iPad: $6.58 mil millones vs $7.24 mil millones esperados Ingresos de Servicios: $27.42 mil millones vs $26.80 mil millones esperados

Repunte del 4% en China y ganancias de doble dígito en mercados emergentes y Europa

$800 millones en costos arancelarios para el trimestre, inferior a los $900 millones estimados por los analistas

Aproximadamente el 1% del crecimiento de ingresos del 10% se ha atribuido a clientes que compran más productos para anticiparse a posibles aranceles

Apple espera un costo arancelario potencial de $1.1 mil millones para el trimestre de septiembre

7 empresas adquiridas este año para impulsar el crecimiento de inteligencia artificial, con más adquisiciones esperadas con sus $133 mil millones en efectivo disponible

Las instalaciones de dispositivos alcanzaron máximos históricos en iPhone, Mac y Watch, respaldando ventas de productos más sólidas en sus categorías centrales

Siri actualizado retrasado hasta 2026

Algunas preocupaciones respecto a la falta de innovación del iPhone en comparación con el lanzamiento de teléfonos plegables de competidores

Fuente: Resultados trimestrales de Apple

Pronóstico de precio de acciones de Apple a 12 meses según analistas

Según 27 analistas de Wall Street consultados por TipRanks, que ofrecen un pronóstico de precio de acciones para Apple a 12 meses durante los últimos 3 meses:

Recomendaciones de Compra: 14

Recomendaciones de Mantener: 12

Recomendaciones de Venta: 1

Precio Objetivo Promedio: $232.33

Precio Objetivo Máximo: $275.00

Precio Objetivo Mínimo: $173.00

Fuente: Lista de Acciones de Macroscope Admiral Markets, Apple. 4 de agosto de 2025. El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros.

Ejemplo de estrategia de trading: Apple

Los siguientes ejemplos de trading son únicamente para fines educativos y no constituyen asesoramiento de inversión. Los inversionistas deben realizar investigación independiente antes de tomar decisiones de trading. Un ejemplo de idea de trading para el precio de la acción de Apple podría ser el siguiente:

Entrada: Ruptura por encima del máximo post-resultados en $217.00 Objetivo: Justo por debajo del precio objetivo más alto de los analistas en $275.00 Riesgo: Pequeño, máximo 5% de la cuenta Cronograma: 1-12 meses EJEMPLO DE OPERACIÓN Comprar 10 Acciones de Apple: $2,170 (10 * $217.00) Si se Alcanza el Objetivo: $580 de ganancia potencial ($275.00 - $217.00 * 10) Si No se Alcanza el Objetivo: Supongamos que un operador decidió cerrar la operación por debajo de su precio de entrada en el objetivo de precio más bajo de los analistas de $173.00. Esto resultaría en una pérdida de $440 ($217.00 - $173.00 * 10) Comisión de Cuenta Invest.MT5: 10 acciones * $0.02 por acción para acciones estadounidenses = $0.20 (Activa Comisión mínima de transacción de $1.00)

Recuerde que los mercados son volátiles, y el precio de las acciones de Apple fluctuará y puede incluso presentar una tendencia a la baja. Existen factores adversos significativos para la acción, incluyendo: un incremento en los costos relacionados con aranceles, falta de innovación en el iPhone, retrasos en la actualización de Siri, y ausencia de adquisiciones significativas para impulsar los productos de inteligencia artificial. También existen preocupaciones respecto a posibles litigios sobre el acuerdo de búsqueda predeterminado de Apple con Google, que podría representar un costo de hasta $12.5 mil millones.

Cómo comprar acciones de Apple en 4 pasos

Abra una cuenta con Admiral Markets para acceder al panel de control. Haga clic en Operar o Invertir en una de sus cuentas reales o demo para abrir la plataforma web. Busque su acción en la ventana de búsqueda en la parte superior. Ingrese sus niveles de entrada, stop-loss y toma de ganancias en el ticket de operación.

Fuente: Admiral Markets. MetaTrader 5 Web Trader. Apple. Mensual. Fecha: enero de 2014 a agosto de 2025, capturado el 4 de agosto de 2025. El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros o rendimiento futuro.

¿Considera que el precio de la acción de Apple se moverá de manera diferente?

Si usted considera que existe una mayor probabilidad de que el precio de la acción de Apple disminuya, entonces también puede operar en corto utilizando CFDs (Contratos por Diferencia). Sin embargo, estos conllevan riesgos asociados más elevados y no son apropiados para todos los inversionistas. Conozca más sobre los CFDs en este artículo Cómo operar CFDs.

