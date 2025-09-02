Cómo operar CrowdStrike después del rendimiento del T2 fiscal 2026

Septiembre 02, 2025 07:01

Fundada en 2011 y con sede en Austin, Texas, CrowdStrike Holdings, Inc. (NASDAQ: CRWD) es una empresa global de ciberseguridad que ofrece protección nativa en la nube para endpoints y cargas de trabajo, inteligencia de amenazas y servicios de seguridad proactivos. La empresa es un actor principal en la ciberseguridad moderna impulsada por IA.

Conozca más sobre el desempeño del segundo trimestre fiscal 2026 de CrowdStrike y los pronósticos de los analistas para la acción. Este material tiene fines únicamente informativos y no constituye asesoramiento financiero. Consulte a un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión.

Acción: CrowdStrike Holdings Inc. Símbolo para Cuenta Invest.MT5: CRWD Fecha de la Idea: 1 de septiembre de 2025 Cronograma: 1 - 12 meses Nivel de Entrada: $449.00 Nivel Objetivo: $575.00 Tamaño de Posición para Cuenta Invest.MT5: Máx 5% Riesgo: Alto

La cuenta Invest.MT5 le permite comprar acciones reales de algunas de las bolsas de valores más grandes del mundo.

Advertencia de Riesgo: El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros o rendimiento futuro. Toda operación conlleva alto riesgo, y usted puede perder más de lo que arriesga en una operación. Nunca invierta más de lo que pueda permitirse perder, ya que algunas operaciones generarán pérdidas y otras ganancias. Comience con montos pequeños para entender sus propios niveles de tolerancia al riesgo o practique primero en una cuenta demo para desarrollar su conocimiento antes de invertir.

El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros o rendimiento futuro. Toda operación conlleva alto riesgo, y usted puede perder más de lo que arriesga en una operación. Nunca invierta más de lo que pueda permitirse perder, ya que algunas operaciones generarán pérdidas y otras ganancias. Comience con montos pequeños para entender sus propios niveles de tolerancia al riesgo o practique primero en una cuenta demo para desarrollar su conocimiento antes de invertir. Las operaciones financieras no son adecuadas para todas las personas. Las operaciones financieras son altamente especulativas y conllevan un riesgo significativo de pérdida. Si bien ofrecen oportunidades potenciales, también implican alta volatilidad, y las operaciones apalancadas pueden amplificar tanto las ganancias como las pérdidas. Los inversionistas minoristas deben comprender completamente estos riesgos antes de operar.

Fuente: TradingView - El desempeño pasado no es un indicador confiable de resultados futuros.

Resumen del desempeño del T2 fiscal 2026 de CrowdStrike

Métrica de desempeño Resultado real Resultado esperado ¿Superó o falló? Utilidad por acción $0.92 $0.80 Superó ✅ Ingresos $920.4 millones $899.1 millones Superó ✅

Puntos clave

Los ingresos aumentaron 33% interanual (IA), impulsados por el crecimiento continuo en clientes de suscripción.

Los Ingresos Recurrentes Anuales (ARR) superaron los $3.1 mil millones, un aumento del 35% IA.

El ARR neto nuevo fue de $218 millones, un incremento del 16% respecto al T1.

El margen operativo no-GAAP se expandió al 21%, reflejando eficiencia operacional.

La base de clientes creció 22% IA a más de 27,000.

Fuerte impulso en módulos potenciados por IA como Falcon XDR y Falcon Complete.

La administración elevó las proyecciones anuales para ingresos y ganancias.

Los posibles vientos en contra incluyen la intensificación de la competencia en ciberseguridad con IA y las tendencias cautelosas de gasto empresarial.

Fuente: Resultados Trimestrales de CrowdStrike

Pronóstico de precio de la acción de CrowdStrike a 12 meses según analistas

Según 41 analistas de Wall Street, encuestados por TipRanks, que ofrecen un pronóstico del precio de la acción de CrowdStrike a 12 meses durante los últimos 3 meses:

Calificaciones de Compra: 27

Calificaciones de Mantener: 14

Calificaciones de Venta: 0

Precio Objetivo Promedio: $481.46

Precio Objetivo Máximo: $575.00

Precio Objetivo Mínimo: $343.00

Fuente: Lista de Acciones Macroscope de Admiral Markets, CrowdStrike. 1 de septiembre de 2025. El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros.

Ejemplo de estrategia de trading: CrowdStrike

Los siguientes ejemplos de trading son únicamente para fines educativos y no constituyen asesoría de inversión. Los inversionistas deben realizar investigación independiente antes de tomar decisiones de trading. Un ejemplo de idea de operación para el precio de la acción de CrowdStrike podría ser el siguiente:

Entrada: Ruptura por encima del máximo post-resultados en $449.00 Objetivo: Justo por debajo del precio objetivo más alto de los analistas en $575.00 Riesgo: Pequeño, máximo 5% de la cuenta Horizonte temporal: 1-12 meses EJEMPLO DE OPERACIÓN Comprar 10 Acciones de CrowdStrike: $4,490 (10 * $449.00) Si se Alcanza el Objetivo: $1,260 de ganancia potencial [($575.00 - $449.00) * 10] Si No se Alcanza el Objetivo: Supongamos que un trader decidió cerrar la operación por debajo de su precio de entrada, en el precio objetivo más bajo de los analistas de $343.00. Esto resultaría en una pérdida de $1,060 [($343.00 - $449.00) * 10] Comisión de Cuenta Invest.MT5: 10 acciones * $0.02 por acción para acciones estadounidenses = $0.20 (Activa Tarifa mínima de transacción de $1.00)

Recuerde que los mercados son volátiles, y el precio de la acción de CrowdStrike fluctuará y podría incluso tender a la baja ya que actualmente se encuentra aproximadamente 18% por debajo de su precio récord de julio de 2025. Sus resultados de ganancias del segundo trimestre 2026 destacaron una creciente demanda de ciberseguridad y detección de amenazas impulsada por IA. Sin embargo, la creciente competencia, el menor gasto corporativo en TI y los vientos en contra macroeconómicos han causado que más analistas cambien a una calificación de mantener en la acción.

Cómo Comprar Acciones de CrowdStrike en 4 Pasos

Abra una cuenta con Admiral Markets para acceder al Dashboard. Haga clic en Trade o Invest en una de sus cuentas reales o demo para abrir la plataforma web. Busque su acción en la ventana de búsqueda en la parte superior. Ingrese sus niveles de entrada, stop-loss y take profit en el ticket de operaciones.

Fuente: Admiral Markets. MetaTrader 5 WebTrader. CrowdStrike. Mensual. Fecha: Junio 2019 a Septiembre 2025, capturado el 1 de septiembre de 2025. El rendimiento pasado no es un indicador confiable de resultados futuros o rendimiento futuro.

¿Ve que el precio de la acción de CrowdStrike se mueva de manera diferente?

Si considera que existe una mayor probabilidad de que el precio de la acción de CrowdStrike baje, entonces también puede operar en corto utilizando CFD (Contratos por Diferencia). Sin embargo, estos conllevan mayores riesgos asociados y no son adecuados para todos los inversionistas. Conozca más sobre CFD en este artículo Cómo Operar CFD.

INFORMACIÓN SOBRE MATERIALES ANALÍTICOS:

Los datos proporcionados ofrecen información adicional sobre todos los análisis, estimaciones, pronósticos, previsiones, revisiones de mercado, perspectivas semanales u otras evaluaciones o información similar (en adelante "Análisis") publicados en los sitios web de las empresas de inversión de Admiral Markets que operan bajo la marca Admiral Markets (en adelante "Admiral Markets"). Antes de tomar cualquier decisión de inversión, favor prestar especial atención a lo siguiente:

1. Esta es una comunicación comercial. El contenido se publica únicamente con fines informativos y de ninguna manera debe interpretarse como asesoramiento o recomendación de inversión. No ha sido preparado de acuerdo con los requisitos legales diseñados para promover la independencia de la investigación de inversiones, y no está sujeto a ninguna prohibición de negociación previa a la difusión de la investigación de inversiones.

2. Toda decisión de inversión es tomada exclusivamente por cada cliente, por lo que Admiral Markets no será responsable de cualquier pérdida o daño que surja de dicha decisión, esté basada o no en el contenido.

3. Con miras a proteger los intereses de nuestros clientes y la objetividad del Análisis, Admiral Markets ha establecido procedimientos internos pertinentes para la prevención y gestión de conflictos de interés.

4. El Análisis es elaborado por un analista (en adelante el "Autor"). El Autor, Jitanchandra Solanki, es empleado de Admiral Markets. Este contenido constituye una comunicación comercial y no representa investigación financiera independiente.

5. Aunque se realiza todo esfuerzo razonable para garantizar que todas las fuentes del contenido sean confiables y que toda la información se presente, en la medida de lo posible, de manera comprensible, oportuna, precisa y completa, Admiral Markets no garantiza la exactitud o integridad de la información contenida en el Análisis.

6. Cualquier tipo de rendimiento pasado o modelado de instrumentos financieros indicado dentro del contenido no debe interpretarse como una promesa, garantía o implicación expresa o implícita por parte de Admiral Markets para cualquier rendimiento futuro. El valor del instrumento financiero puede tanto aumentar como disminuir, y la preservación del valor del activo no está garantizada.

7. Los productos apalancados (incluyendo contratos por diferencia) son de naturaleza especulativa y pueden resultar en pérdidas o ganancias. Antes de comenzar a operar, por favor asegúrese de que comprende completamente los riesgos involucrados.