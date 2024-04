El BNS recorta los tipos de interés: Previsión para el Franco Suizo

Abril 01, 2024 07:07

El Franco Suizo es una moneda que debe su popularidad a su notable estabilidad durante muchos años. Respaldado por una de las economías más resistentes de Europa, quizá incluso del mundo, el Franco suizo es considerado por algunos como un refugio seguro en tiempos de turbulencia económica.

La semana pasada, el Banco Nacional Suizo (BNS) sorprendió a los economistas al bajar inesperadamente los tipos de interés. Mientras la mayoría de los principales bancos centrales del mundo siguen debatiendo la reducción de los costes de endeudamiento, los responsables políticos del BNS decidieron seguir adelante con la flexibilización de la política monetaria del banco central.

En este artículo, compartiremos más información sobre la política del BNS, el impacto en el Franco Suizo y las previsiones de los analistas.

El BNS reduce los tipos de interés

El 21 de marzo, el Consejo de Gobierno del BNS se reunió y anunció su decisión de reducir los costos de endeudamiento en 25 puntos básicos (bps) , situando el tipo de interés de referencia en el 1,5%. La decisión del BNS no confirmó las previsiones de los economistas encuestados por Reuters, que apuntaban a un mantenimiento de los tipos.

El comunicado posterior a la reunión señalaba que "la flexibilización de la política monetaria ha sido posible porque la lucha contra la inflación de los últimos dos años y medio ha sido eficaz. Desde hace algunos meses, la inflación ha vuelto a situarse por debajo del 2% y, por tanto, en el rango que el BNS equipara a la estabilidad de precios". Según las nuevas previsiones, también es probable que la inflación se mantenga en este rango durante los próximos años".

El 27 de marzo, el jefe del BNS, Thomas Jordan, declaró que la menor presión inflacionista permitía al consejo de gobierno bajar los tipos de interés.. Al comentar la política monetaria del BNS, Jordan mencionó que el banco ha reducido el tamaño del balance, lo que le ha permitido hacer frente a la inflación.

El mismo día, el vicepresidente del BNS, Martin Schlegel, reiteró que el banco central suizo no tiene un rango objetivo para el tipo de cambio del Franco Suizo y añadió que "el Banco Nacional vigila de cerca el tipo de cambio e interviene en el mercado de divisas cuando es necesario".

¿Qué predicen los analistas sobre el Franco Suizo?

Dado que el Franco Suizo suele formar parte de las carteras de trading por su estabilidad y fortaleza, los analistas han examinado con lupa la decisión del BNS, tratando de prever sus próximos movimientos.

ING: Otras dos bajadas de tipos del BNS posibles en 2024

Dependiendo del entorno económico mundial, los analistas de ING prevén dos recortes de tipos más este año para el BNS. En un informe publicado el 21 de marzo, escribían: "A menos que haya una sorpresa muy desagradable en el entorno económico internacional que provoque que las presiones inflacionistas vuelvan a aumentar bruscamente, el tono del BNS hoy y la enorme revisión a la baja de las previsiones de inflación sugieren que es muy probable un nuevo recorte en junio para situar el tipo de interés oficial en el 1,25%. También es probable un nuevo recorte de tipos en septiembre, pero dependerá obviamente de las previsiones de inflación del banco central en ese momento."

Rabobank: El Franco Suizo seguirá siendo débil

Los analistas de divisas de Rabobank, uno de los mayores bancos neerlandeses, prevén un aumento de la volatilidad en torno a las elecciones presidenciales estadounidenses que podría repercutir en el tipo de cambio del franco suizo frente a otras divisas importantes.

Fuente: Admirals MetaTrader 5 - USD/CHF Gráfico Diario.

Rango de fecha: 20 de Septiembre de 2023 – 18 de Marzo de 2024 . Fecha de captura: 28 de Marzo de 2024 . El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

"La decisión del BNS de recortar los tipos este mes aumentará probablemente la probabilidad de que el CHF se utilice como moneda de financiamiento, especialmente si el BNS indica que está dispuesto a igualar los recortes de tipos del BCE este año. Aunque hay varios frentes desde los que podría reaparecer la demanda de refugio a medio plazo, esperamos que la volatilidad aumente hacia finales de año con las elecciones estadounidenses. Dicho esto, por ahora es probable que el CHF siga siendo débil. Hemos adelantado nuestra anterior previsión del EUR/CHF a seis meses de 0,9800 a una previsión a tres meses", señalan en su informe.

Société Générale: La nube del BNS lleva al Franco a una mayor depreciación

Los analistas del banco francés Société Générale señalaron que el BNS fue más rápido en bajar los tipos de interés que el Banco Central Europeo (BCE). En su nota a los inversores, señalan que "las opiniones del mercado estaban divididas, pero la posibilidad de un recorte no era desdeñable tras una inflación mucho más suave en el primer trimestre. La ausencia de recorte habría supuesto que la inflación no alcanzara el objetivo. Incluso después de la reducción de hoy, la primera desde 2019, todavía se prevé que la inflación en Suiza promedie solo el 1,4% este año, el 1,2% en 2025 y el 1,1% en 2026."

Fuente: Admirals MetaTrader 5 - USD/CHF Gráfico Mensual.

Rango de fechas: 1 Enero de 20 1 3 – 28 de Marzo de 2024 . Fecha de captura: 28 de Marzo de 2024 . El rendimiento pasado no es un indicador fiable de resultados futuros.

Como al BNS le gustaría que la inflación general medida por el IPC se acercara al objetivo del 2%, los economistas de Société Générale sugieren que podría producirse un nuevo recorte de tipos en junio, dependiendo de las condiciones del mercado. "En otras palabras, no descartemos nuevos recortes para que la inflación vuelva al objetivo. El próximo podría producirse en junio. El Presidente Jordan dijo que el banco ajustará de nuevo la política monetaria si es necesario. Esa es una receta para una depreciación constante del Franco", señalaba su informe.

Trading con el Franco Suizo con Admirals

El Franco Suizo es una de las divisas más populares entre los traders, ya que está respaldada por una de las economías más resistentes del mundo. Los traders de Admirals pueden operar con el franco suizo frente al dólar estadounidense(USD/CHF), la libra esterlina(GBP/CHF), el euro(EUR/CHF) y otras divisas.

Las personas que acaban de empezar a operar pueden pensar que la divisa suiza es una opción segura para añadir a su cartera de trading. Sin embargo, en el mercado de divisas no hay opciones seguras.

Los traders principiantes deben encontrar formas de contrarrestar su falta de experiencia. Una de esas formas podría ser aprender los fundamentos del trading a partir de materiales educativos detallados proporcionados por los brokers. Los seminarios web, los vídeos, los artículos educativos y las guías pueden ayudar a los traders principiantes a mejorar sus habilidades y, en algunos casos, pueden ser gratuitos.

Otra cosa que los traders principiantes no deben descuidar es el uso de herramientas de gestión del riesgo, como las órdenes stop loss y take profit. Puede que estas herramientas no erradiquen el riesgo, pero pueden reducirlo si se utilizan correctamente. Utilizar herramientas de gestión del riesgo puede ayudarte a ahorrar algunos fondos cuando los mercados se mueven en contra de tus planes de trading.

Prueba tus estrategias de trading en una cuenta demo sin riesgo de Admirals

¿Estás interesado en practicar el trading sin arriesgar tus fondos? Una cuenta demo de Admirals te permite hacer precisamente eso, mientras operas en condiciones de mercado reales. Haz clic en el siguiente banner para abrir una cuenta demo hoy mismo:

Opere con una cuenta demo sin riesgo Practique el trading con fondos virtuales ABRIR UNA CUENTA DE DEMO

Este material no contiene ni debe interpretarse como que contiene consejos de inversión, recomendaciones de inversión, una oferta o solicitud de transacciones en instrumentos financieros. Ten en cuenta que dicho análisis de trading no es un indicador fiable de ningún rendimiento actual o futuro, ya que las circunstancias pueden cambiar con el tiempo. Antes de tomar cualquier decisión de inversión, debes buscar el asesoramiento de asesores financieros independientes para asegurarte de que comprendes los riesgos.