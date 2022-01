Ma che cosa sta andando storto a Wall Street?

Gennaio 20, 2022 15:16

Dopo un inizio d'anno forte, e in alcuni casi da record, le azioni statunitensi si sono recentemente rallentate.

Ieri, tutti i principali indici statunitensi sono scesi, con l'S&P 500, il Dow Jones e il Nasdaq 100 in calo rispettivamente dello 0,97%, 0,96% e 1,07%.

Tutti e tre questi indici hanno recentemente registrato prezzi di chiusura record, ma da allora sono scesi considerevolmente. Il record di chiusura dell'S&P 500 è stato raggiunto il 3 gennaio, ma il prezzo di chiusura di ieri ha confermato un calo del 5,5% nelle 11 sessioni successive.

Per il Nasdaq 100, che è molto tecnologico, le cifre sono ancora peggiori. Il 19 novembre, l'indice ha chiuso a un massimo storico, ma da allora è sceso di un notevole 9,2%.

Quindi, cosa sta andando male a Wall Street in questo momento? In una parola, l'incertezza.

Anche se il mercato sembra essersi ampiamente scrollato di dosso la maggior parte delle sue preoccupazioni riguardo a Omicron, il panorama economico rimane poco chiaro. L'inflazione è al suo tasso più alto in quattro decenni negli Stati Uniti, esacerbata da interruzioni nelle catene di distribuzione globali. Questo fatto è rafforzato dalla recente crescita vertiginosa del prezzo del petrolio, che molti analisti parlano di superare i 100 dollari al barile nel corso di quest'anno.

Con l'aumento dell'inflazione, la Fed è sempre più sotto pressione per intraprendere un'azione decisiva per arrestare gli aumenti dei prezzi prima che diventino radicati. Di conseguenza, molti si aspettano che la Fed aumenti i tassi di interesse tre volte quest'anno, a partire da marzo.

Abbiamo recentemente scritto dell'effetto che i tassi d'interesse più alti hanno sulle azioni, in particolare sui titoli tecnologici, e quello che stiamo vedendo a Wall Street è il mercato che cerca di valutare l'inflazione crescente e la prospettiva di un aumento dei tassi d'interesse.

Le grandi aziende tecnologiche stanno sopportando il peso di questo attualmente, con Apple, Microsoft, Amazon, Meta Platforms (ex Facebook), Tesla e Alphabet (Google) tutte in rosso finora quest'anno. Prendiamo Microsoft, per esempio; nonostante un leggero aumento ieri in risposta alla notizia della sua ultima acquisizione, il gigante tecnologico ha perso il 9,8% dal suo prezzo delle azioni dall'inizio dell'anno.

Come abbiamo anche scritto di recente, a causa della loro mastodontica capitalizzazione di mercato, questi grandi titoli tecnologici rappresentano una percentuale sproporzionata sia dell'S&P 500 che del Nasdaq 100, quindi la loro performance ha un impatto significativo sulla performance complessiva di entrambi questi indici.

Finché l'incertezza persiste, possiamo aspettarci di vedere più volatilità nel mercato azionario statunitense e ci sarà una continua incertezza finché non sapremo con precisione quali azioni intraprenderà la Fed nei prossimi mesi.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Microsoft Grafico giornaliero. Intervallo di date: 19 maggio 2021 - 20 gennaio 2022. Data di acquisizione: 20 gennaio 2022. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

