I titoli tecnologici sono in testa a Wall Street, mentre gli investitori sembrano rassicurati

Gennaio 12, 2022 14:04

La settimana scorsa, la Federal Reserve ha pubblicato i verbali della riunione politica di dicembre, che implicavano la possibilità di agire prima e più aggressivamente per affrontare l'aumento dell'inflazione statunitense rispetto a quanto i mercati avevano previsto in precedenza.

Questa rivelazione ha portato a diffusi cali nei titoli statunitensi, in particolare nel settore tecnologico, che sono durati diversi giorni e hanno trascinato giù i principali indici di Wall Street.

Ieri, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell ha parlato davanti alla commissione bancaria del Senato durante la sua audizione di conferma e i suoi commenti hanno rassicurato gli investitori. Nonostante abbia confermato che la Fed prenderà provvedimenti per frenare l'aumento dell'inflazione prima che vada fuori controllo, il senso di urgenza che molti avevano interpretato dalle dichiarazioni della Fed di dicembre non era così evidente. In altre parole, un drammatico aumento dei tassi di interesse potrebbe non essere necessario o imminente.

In risposta a questa notizia, le azioni statunitensi sono rimbalzate, con il Dow Jones, l'S&P 500 e il Nasdaq 100, che ha un forte contenuto tecnologico, saliti rispettivamente dello 0,51%, 0,92% e 1,47%.

A pilotare questo recupero sono stati i titoli tecnologici che, come già detto, sono stati particolarmente colpiti dal sell-off della scorsa settimana. La più grande società del mondo, Apple, che ha fatto la storia per essere la prima società al mondo a superare una capitalizzazione di mercato di 3.000 miliardi di dollari nei primi due giorni di trading dell'anno, è scesa del 7,5% la scorsa settimana dopo la pubblicazione dei verbali di dicembre della Fed. Ieri, tuttavia, il prezzo delle azioni del gigante tecnologico ha recuperato l'1,68%.

I tassi di interesse e le azioni tendono ad avere una relazione inversa, da cui i cali della scorsa settimana, ma i titoli tecnologici sono particolarmente sensibili alla prospettiva di un aumento dei tassi di interesse. Questo perché le valutazioni dei titoli tecnologici tendono ad essere basate in gran parte sulla prospettiva di profitti futuri, che sono negativamente influenzati da tassi di interesse più elevati.

Perché questo?

In primo luogo, i tassi di interesse più alti aumentano il costo del prestito, il che significa che le aziende dovranno pagare di più per il servizio del loro debito, aumentando i loro costi operativi e incidendo sulla loro redditività.

In secondo luogo, i tassi d'interesse più alti aumentano la quantità di denaro che le persone ricevono semplicemente per conservare il loro denaro in banca, incentivandole a risparmiare invece di spenderlo. In altre parole, tassi d'interesse più alti portano a una diminuzione dei consumi che si manifesta in meno vendite per le aziende, il che naturalmente avrà un impatto sui loro profitti.

In terzo luogo, e probabilmente più importante per i titoli tecnologici, la pratica standard tra gli investitori professionali è quella di "scontare" i profitti futuri - in quanto un dollaro di profitto oggi è considerato avere un valore più alto di un dollaro di profitto negli anni futuri. In questo calcolo il tasso di interesse gioca un ruolo importante - e più alto è il tasso di interesse, meno valore hanno i profitti futuri. Dato che i titoli tecnologici hanno spesso profitti bassi o nulli oggi ed enormi profitti potenziali in futuro, gli aumenti dei tassi tendono ad avere un impatto maggiore su di loro.

Anche se i commenti di Powell hanno rassicurato i mercati per il momento, oggi alle 13:30 GMT verranno rilasciati gli ultimi dati sull'inflazione dagli Stati Uniti. L'indice dei prezzi al consumo (CPI) dovrebbe essere riportato al 7%, ma se dovesse risultare più alto di questo, potremmo vedere un altro calo dei titoli tecnologici come Apple questo pomeriggio.

Inoltre, mentre l'incertezza sui piani della Fed per affrontare l'inflazione rimane, è probabile che continueremo a vedere la volatilità a Wall Street.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Apple Grafico giornaliero. Intervallo di date: 12 maggio 2021 - 11 gennaio 2022. Data di acquisizione: 12 gennaio 2022. Le performance passate non sono un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Grafico settimanale di Apple. Intervallo di date: 12 luglio 2015 - 11 gennaio 2022. Data di acquisizione: 12 gennaio 2022. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

