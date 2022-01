I rapporti della Federal Reserve trascinano giù gli indici statunitensi

Gennaio 06, 2022 12:55

Le azioni statunitensi sono scese bruscamente mercoledì, dopo che la Federal Reserve ha rilasciato i verbali della riunione politica di dicembre.

I rapporti non solo hanno indicato che la Fed potrebbe aumentare i tassi di interesse prima di quanto previsto in precedenza, ma anche che potrebbero iniziare a ridurre le loro partecipazioni di obbligazioni del Tesoro e titoli garantiti da ipoteca nel tentativo di contrastare l'alta inflazione.

L'aumento dei tassi di interesse tende ad avere un impatto negativo sui prezzi delle azioni e il mercato ha risposto di conseguenza ieri, con un ampio sell-off.

Tra le principali vittime della sessione ci sono stati i grandi titoli tecnologici, che sono scesi in modo trasversale come segue:

Amazon: - 1.89%

Apple: - 2,66%

Meta Platforms (precedentemente Facebook): - 3,67%

Microsoft: - 3,84%

Alphabet (società madre di Google) Classe A: - 4,59%

Alphabet Classe C: - 4,68%

Tesla: - 5,35%

Tra di loro, questi titoli costituiscono circa il 25% dello S&P 500 e un incredibile 45% del Nasdaq 100. In altre parole, quando questi titoli hanno una brutta giornata, è evidente che questi due indici ne risentono in modo significativo!

E infatti è stato così.

Ieri, l'S&P 500 è sceso dell'1,94%, mentre il Nasdaq 100 ha vissuto il suo giorno peggiore da marzo 2021, chiudendo in ribasso del 3,12%.

La prossima settimana, martedì, il presidente della Fed Jerome Powell comparirà davanti alla commissione bancaria del Senato per un'audizione sulla sua nomina a capo della Federal Reserve per un secondo mandato quadriennale. È probabile che durante l'udienza fornirà un aggiornamento sulle sue opinioni sull'economia, il che potrebbe dare un'ulteriore indicazione sui tempi di rialzo dei tassi di interesse da parte della Fed.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Nasdaq 100 Grafico giornaliero. Intervallo di date: 14 maggio 2021 - 5 gennaio 2022. Data di acquisizione: 5 gennaio 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Raffigurato: Admirals MetaTrader 5 - Grafico settimanale del Nasdaq 100. Intervallo di date: 19 luglio 2015 - 5 gennaio 2022. Data di acquisizione: 5 gennaio 2021. La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

Fai trading con i CFD su azioni con Admirals

Con un conto Trade.MT5 di Admirals, puoi fare trading con i Contratti per Differenza (CFD) su Dow Jones, S&P 500, Nasdaq 100 e molti altri indici azionari più importanti del mondo! I CFD permettono ai trader di tentare di trarre profitto sia dai mercati in rialzo che da quelli in ribasso, beneficiando anche dell'uso della leva finanziaria. Clicca il banner qui sotto per aprire un conto oggi:

INFORMAZIONI SUL MATERIALE ANALITICO:

I dati forniscono informazioni aggiuntive riguardanti tutte le analisi, stime, prognosi, previsioni, analisi di mercato, prospettive settimanali o altre valutazioni o informazioni simili (di seguito "Analisi") pubblicate sui siti web delle società di investimento Admirals che operano sotto il marchio Admirals (di seguito "Admirals") Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si prega di prestare molta attenzione a quanto segue: