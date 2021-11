La festa del Ringraziamento negli Stati Uniti dà il via allo shopping per le feste

Novembre 25, 2021 14:17

Durante la sessione di oggi, l'indice principale del Giappone ha visto un aumento dello 0,67%, o 196,62 punti, lasciando l'indice Nikkei 225 a 29.499,28 punti. Questo continua la tendenza al rialzo negli ultimi giorni, portando il prezzo verso la cifra psicologica di 30.000 punti prima di continuare a cercare la sua zona di massimi annuali.

Dopo i rialzi in Giappone, la sessione europea continua i rialzi nei suoi principali mercati azionari nonostante il fatto che i dati del PIL tedesco del terzo trimestre siano stati leggermente peggiori del previsto dal consensus del mercato, crescendo dell'1,7% rispetto all'1,8% atteso.

Ma senza dubbio, la festa del Ringraziamento negli Stati Uniti è ciò che segnerà la sessione di oggi. E a causa del giorno festivo, non ci saranno aggiornamenti a Wall Street.

Come ogni anno, il Giorno del Ringraziamento è il preludio ad uno dei giorni più attesi dell'anno, poiché durante il Black Friday ci sono notevoli sconti sui diversi prodotti, annunciando l'inizio dello shopping natalizio. Così, durante questo fine settimana, ci si aspetta una forte valanga di acquisti sia nei negozi fisici che su internet, con Amazon che agisce come uno dei principali protagonisti di questo fine settimana.

Durante la campagna del Black Friday dello scorso anno, Amazon ha ottenuto entrate per 4,8 miliardi di dollari, un aumento del 60% se lo si confronta con le entrate ottenute durante l'anno 2019. Quindi, come possiamo vedere, la pandemia di Covid-19 dell'anno scorso è stata fondamentale nel prendere la decisione se fare acquisti fisicamente o attraverso internet.

Quest'anno, con l'avanzare dell'autunno e l'avvicinarsi dell'inverno, stiamo assistendo a un progressivo aumento dei casi di Covid-19. Tuttavia, la pandemia generale è migliorata notevolmente grazie al programma di vaccinazione della popolazione, quindi questo potrebbe influenzare notevolmente le vendite attraverso le piattaforme elettroniche.

Pertanto, dobbiamo stare molto attenti alle cifre di vendita pubblicate sia da Amazon che da altre piattaforme di e-commerce, poiché queste potrebbero avere un impatto significativo se i dati dovessero essere peggiori di quelli dell'anno scorso.

Tecnicamente parlando, Amazon è in rialzo del 9,93% quest'anno, e sta attualmente affrontando il suo principale livello di supporto nella zona coincidente della sua media mobile bianca a 18 sessioni e l'importante livello di supporto/resistenza rappresentato dalla striscia arancione dopo aver rimbalzato più in basso dalla zona dei suoi massimi annuali in una possibile formazione a doppio massimo rappresentata dalla striscia verde.

Buoni dati di vendita durante questa campagna potrebbero nuovamente dare una spinta al prezzo e questo potrebbe cercare a sua volta la zona dei massimi storici. Al contrario, una campagna non del tutto soddisfacente potrebbe generare un breakout ribassista di questo importante livello di supporto, causando un'ulteriore correzione possibilmente alla ricerca della sua linea di uptrend a lungo termine.

Fonte: Amazon Grafico Giornaliero della piattaforma Admirals MetaTrader 5. Intervallo di dati: dal 21 agosto 2019 al 25 novembre 2021. Eseguito il 25 novembre 2021 alle 09:35 CET. Si prega di notare che i rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Evoluzione del prezzo negli ultimi 5 anni:

2020: 76,26%

2019: 23,03%

2018: 28,43%

2017: 55,96%

2016: 10,95%

Con il conto Admirals Trade.MT5, puoi fare trading con i Contratti per Differenza (CFD) su Amazon e più di 3000 azioni! I CFD permettono ai trader di provare a trarre profitto dai mercati rialzisti e ribassisti, come anche l'uso della leva finanziaria. Clicca sul seguente banner per aprire un conto oggi:

INFORMAZIONI SUL MATERIALE ANALITICO:

I dati forniscono informazioni aggiuntive riguardanti tutte le analisi, stime, prognosi, previsioni, analisi di mercato, prospettive settimanali o altre valutazioni o informazioni simili (di seguito "Analisi") pubblicate sui siti web delle società di investimento Admirals che operano sotto il marchio Admirals (di seguito "Admirals") Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento si prega di prestare molta attenzione a quanto segue: